2 godine jamstva
Za noge i tijelo
Korištenje bez kabela
+5 nastavaka
Tehnologija Double Action sinkronizira duge keramičke diskove za stabilno prianjanje i uklanjanje dlačica duljine tek 0,5 mm. Široka glava epilatora s 50% dužim diskovima uklanja više dlačica u jednom potezu*. Pripremite se za bezbrižne tjedne tjedne bez dlačica uz malo truda.
Brža rotacija diskova u minuti.
32 keramička diska napravljena od hipoalergenog materijala za ugodan tretman. Lagano klize po koži s manje trenja i više dodira s kožom*. 91 % žena kaže da je odličan osjećaj na koži**.
4.6
od 5
733
Recenzije
91%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Mag20
12/01/2024
Hrvatska
Proizvod je odličan
Sve pohvale za proizvod samo gdje kupiti neki dio koji se pokidao a da ne kupujes cijeli komplet
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Epilator Serije 8000 BRE740/10 Epilator za uporabu na mokroj ili suhoj koži
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Epilator Serije 8000 BRE740/10 Epilator za uporabu na mokroj ili suhoj koži
Jele36
30/03/2022
Hrvatska
Odličan proizvod!!!
Epilator s kojim je jako lako raditi! Meni savršen!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Epilator Serije 8000 BRE740/10 Epilator za uporabu na mokroj ili suhoj koži
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Epilator Serije 8000 BRE740/10 Epilator za uporabu na mokroj ili suhoj koži
Youth402
22/03/2022
Hrvatska
Najbolji Epilator na trzistu
Nakon dugo odlucivanja i pregleda proizvoda odlucila sam se za ovaj epilator i evo godinu dana poslije nisam pozalila.Epilacija je potpuno bezbolna i jako ucinkovita, puno bolje od svih drugih epilatora i voska. Dajem 10 zvjezdica. Koristila sam sve nastavke i imam samo rijeci hvale.
Prednosti
Lagan, brz, ucinkovit i bezbolan
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Epilator Series 8000 BRE730/10 Epilator za uporabu na mokroj ili suhoj koži
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Epilator Series 8000 BRE730/10 Epilator za uporabu na mokroj ili suhoj koži
vs Philips Satinelle Advanced and Satinelle Prestige
CLT Germany N=153, 2019