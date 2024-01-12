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  • Moćna epilacija. Nježna na koži
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  • Moćna epilacija. Nježna na koži
  • Moćna epilacija. Nježna na koži
  • Moćna epilacija. Nježna na koži
  • Moćna epilacija. Nježna na koži
  • Moćna epilacija. Nježna na koži
  • Moćna epilacija. Nježna na koži
  • Moćna epilacija. Nježna na koži
  • Moćna epilacija. Nježna na koži
  • Moćna epilacija. Nježna na koži
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  • Moćna epilacija. Nježna na koži
  • Moćna epilacija. Nježna na koži
  • Moćna epilacija. Nježna na koži
  • Moćna epilacija. Nježna na koži
  • Moćna epilacija. Nježna na koži
  • Moćna epilacija. Nježna na koži
  • Moćna epilacija. Nježna na koži
  • Moćna epilacija. Nježna na koži

30 dana povrata novca

2+1 produljeno jamstvo

Epilator Series 8000Epilator za uporabu na mokroj ili suhoj koži

BRE710/00

4.6
| (733) Recenzije | 91% osoba preporučuje ovaj proizvod
Moćna epilacija. Nježna na koži
Epilator serije 8000 tvrtke Philips: prvi epilator na svijetu s keramičkim diskovima za još udobniju epilaciju. Upotrebom tehnologije Double Action hvata čak i najkraće dlačice za glatkoću kože koja traje tjednima.
Pogledajte sve prednosti

Glatka koža do 4 tjedana

Moćna epilacija. Nježna na koži

  • Za noge i tijelo

  • Korištenje bez kabela

  • +5 nastavaka

Glatka koža koja traje tjednima uz tehnologiju Double Action

Glatka koža koja traje tjednima uz tehnologiju Double Action

Tehnologija Double Action sinkronizira duge keramičke diskove za stabilno prianjanje i uklanjanje dlačica duljine tek 0,5 mm. Široka glava epilatora s 50% dužim diskovima uklanja više dlačica u jednom potezu*. Pripremite se za bezbrižne tjedne tjedne bez dlačica uz malo truda.

Naš najbrži epilator

Naš najbrži epilator

Brža rotacija diskova u minuti.

32 hipoalergena keramička diska za nježni tretman

32 hipoalergena keramička diska za nježni tretman

32 keramička diska napravljena od hipoalergenog materijala za ugodan tretman. Lagano klize po koži s manje trenja i više dodira s kožom*. 91 % žena kaže da je odličan osjećaj na koži**.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.6

od 5

733

Recenzije

91%

osoba preporučuje ovaj proizvod

12/01/2024

Hrvatska

Hrvatska

Proizvod je odličan

Sve pohvale za proizvod samo gdje kupiti neki dio koji se pokidao a da ne kupujes cijeli komplet

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Epilator Serije 8000 BRE740/10 Epilator za uporabu na mokroj ili suhoj koži

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Epilator Serije 8000 BRE740/10 Epilator za uporabu na mokroj ili suhoj koži

30/03/2022

Hrvatska

Hrvatska

Odličan proizvod!!!

Epilator s kojim je jako lako raditi! Meni savršen!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Epilator Serije 8000 BRE740/10 Epilator za uporabu na mokroj ili suhoj koži

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Epilator Serije 8000 BRE740/10 Epilator za uporabu na mokroj ili suhoj koži

22/03/2022

Hrvatska

Hrvatska

Najbolji Epilator na trzistu

Nakon dugo odlucivanja i pregleda proizvoda odlucila sam se za ovaj epilator i evo godinu dana poslije nisam pozalila.Epilacija je potpuno bezbolna i jako ucinkovita, puno bolje od svih drugih epilatora i voska. Dajem 10 zvjezdica. Koristila sam sve nastavke i imam samo rijeci hvale.

Prednosti

Lagan, brz, ucinkovit i bezbolan

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Epilator Series 8000 BRE730/10 Epilator za uporabu na mokroj ili suhoj koži

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Epilator Series 8000 BRE730/10 Epilator za uporabu na mokroj ili suhoj koži

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Upozorenja

  1. vs Philips Satinelle Advanced and Satinelle Prestige

  2. CLT Germany N=153, 2019