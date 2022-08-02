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Satinelle Essential Kompaktni epilator s kabelom
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BRE285/00
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Kako mijenjam postavke brzine epilatora tvrtke Philips?
Satinelle EssentialEpilacijska glava
Satinelle EssentialGlava za brijanje
Satinelle EssentialAdapter za napajanje
EpilatorsKapica za masažu
Satinelle EssentialJedinica za povezivanje epilacijske glave
Satinelle EssentialGlava za podrezivanje
Satinelle EssentialČešalj za podrezivanje
Satinelle EssentialČetka za čišćenje
Torbica
EpilatorRukavica za piling
Komplet s pincetom
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