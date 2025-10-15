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  • Nježno i glatko
  • Nježno i glatko
  • Nježno i glatko
  • Nježno i glatko
  • Nježno i glatko
  • Nježno i glatko
  • Nježno i glatko
  • Nježno i glatko
  • Nježno i glatko
  • Nježno i glatko
  • Nježno i glatko
  • Nježno i glatko

2+1 produljeno jamstvo

Epilator Series 4000Epilator s kabelom

BRE247/00

4.8
| (91) Recenzije | 95% osoba preporučuje ovaj proizvod
Nježno i glatko
Istražite trajno uklanjanje dlačica koje je nježno prema koži i uživajte u glatkoći do 28 dana. Razumijemo da epilacija može biti zastrašujuća. No redovitom uporabom postaje manje bolna!*
Pogledajte sve prednosti

Nježan prema vama i vašoj koži

Nježno i glatko

  • Za tijelo i osjetljiva područja

  • S LED svjetlom

  • + 4 nastavka

  • Epilacija, brijanje i piling

Do 4 tjedna glatkoće

Do 4 tjedna glatkoće

Uživajte u osjećaju glatke kože koji traje i traje. Epilator će vas osloboditi rutine uklanjanja dlačica u trajanju do 4 tjedna.

Iznimno jednostavna epilacija

Iznimno jednostavna epilacija

Uživajte u lakom i iznimno glatkom postupku uklanjanja dlačica u svojem domu uz ovaj praktični epilator. Hvata čak i iznimno kratke dlačice poput onih koje se uklanjanju voskom, a sve to bez zamornih posjeta salonu ili stvaranja nereda. Ozbiljno.

Održiva glatkoća

Održiva glatkoća

Jednokratna kupnja s ambalažom na bazi papira, bez baterija i drškom izrađenom od 50 % recikliranih materijala – ovim epilatorom nastojimo svesti štetan utjecaj na okoliš na najmanju moguću mjeru.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

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4.8

od 5

91

Recenzije

95%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3

15/10/2025

Hrvatska

Hrvatska

Povoljan i kvalitetan uređaj za epilaciju

Napokon mijenjam svoj Braun uređaj koji je kupljen prije 20-tak godina i namijenjen je samo suhom uklanjanju dlačica nogu. Htjela sam novi uređaj koji ću moći koristiti na području nogu kao i na bikini zoni. Odlučila sam se za Philips BRE247/00. Ono što sam uočila je jednostavno rukovanje. Sam dizajn mi se sviđa. Boja također. Dvije brzine su dovoljne za moje potrebe. Jedna za normalnu i drugi za nježniju epilaciju. Uređaj ugodno leži u ruci. Lampica me razveselila jer baš dobro dođe kod samog procesa. U pakiranju dolazi četkica za čišćenje kao i rukavica za piling te platnena vrećica. Ono što mi se ne sviđa je što nije bežični pa opcija uklanjanja dlačica prilikom tuširanja ne dolazi u obzir. Zato je i cijena prihvatljivija od onih bežičnih.

Ova recenzija je napravljena za Epilator Series 4000 BRE247/00 Epilator s kabelom

Ova recenzija je napravljena za Epilator Series 4000 BRE247/00 Epilator s kabelom

15/10/2025

Hrvatska

Hrvatska

Proizvod je top najbolji

Svida mi se jer odlično brije sve dlačice na tijelu preporučam svakome ovaj proizvod vas nece razočarati🙂

Prednosti

Sve je top proizvod je odličan za svakoga

Mane

Nemam nista protiv

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Epilator Series 4000 BRE247/00 Epilator s kabelom

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Epilator Series 4000 BRE247/00 Epilator s kabelom

14/10/2025

Hrvatska

Hrvatska

PHILIPS proizvodi

Svi Philips uređaji su jako kvalitetni (i susila za kosu i depilatori i epilatori i svi ostali …) stoga niti Epilator Series 4000 BRE247/00 Epilator s kabelom sigurno nije iznimka ❤️.

Ova recenzija je napravljena za Epilator Series 4000 BRE247/00 Epilator s kabelom

Ova recenzija je napravljena za Epilator Series 4000 BRE247/00 Epilator s kabelom

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  1. 87 % ispitanika se slaže; iHUT Nizozemska, n=28, 2024.