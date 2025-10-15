2 godine jamstva
Za tijelo i osjetljiva područja
S LED svjetlom
+ 4 nastavka
Epilacija, brijanje i piling
Uživajte u osjećaju glatke kože koji traje i traje. Epilator će vas osloboditi rutine uklanjanja dlačica u trajanju do 4 tjedna.
Uživajte u lakom i iznimno glatkom postupku uklanjanja dlačica u svojem domu uz ovaj praktični epilator. Hvata čak i iznimno kratke dlačice poput onih koje se uklanjanju voskom, a sve to bez zamornih posjeta salonu ili stvaranja nereda. Ozbiljno.
Jednokratna kupnja s ambalažom na bazi papira, bez baterija i drškom izrađenom od 50 % recikliranih materijala – ovim epilatorom nastojimo svesti štetan utjecaj na okoliš na najmanju moguću mjeru.
4.8
od 5
91
Recenzije
95%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Petunija
15/10/2025
Hrvatska
Dio promocije
Povoljan i kvalitetan uređaj za epilaciju
Napokon mijenjam svoj Braun uređaj koji je kupljen prije 20-tak godina i namijenjen je samo suhom uklanjanju dlačica nogu. Htjela sam novi uređaj koji ću moći koristiti na području nogu kao i na bikini zoni. Odlučila sam se za Philips BRE247/00. Ono što sam uočila je jednostavno rukovanje. Sam dizajn mi se sviđa. Boja također. Dvije brzine su dovoljne za moje potrebe. Jedna za normalnu i drugi za nježniju epilaciju. Uređaj ugodno leži u ruci. Lampica me razveselila jer baš dobro dođe kod samog procesa. U pakiranju dolazi četkica za čišćenje kao i rukavica za piling te platnena vrećica. Ono što mi se ne sviđa je što nije bežični pa opcija uklanjanja dlačica prilikom tuširanja ne dolazi u obzir. Zato je i cijena prihvatljivija od onih bežičnih.
Ova recenzija je napravljena za Epilator Series 4000 BRE247/00 Epilator s kabelom
Ova recenzija je napravljena za Epilator Series 4000 BRE247/00 Epilator s kabelom
15/10/2025
Hrvatska
Dio promocije
Proizvod je top najbolji
Svida mi se jer odlično brije sve dlačice na tijelu preporučam svakome ovaj proizvod vas nece razočarati🙂
Prednosti
Sve je top proizvod je odličan za svakoga
Mane
Nemam nista protiv
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Epilator Series 4000 BRE247/00 Epilator s kabelom
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Epilator Series 4000 BRE247/00 Epilator s kabelom
Kupac
14/10/2025
Hrvatska
Dio promocije
PHILIPS proizvodi
Svi Philips uređaji su jako kvalitetni (i susila za kosu i depilatori i epilatori i svi ostali …) stoga niti Epilator Series 4000 BRE247/00 Epilator s kabelom sigurno nije iznimka ❤️.
Ova recenzija je napravljena za Epilator Series 4000 BRE247/00 Epilator s kabelom
Ova recenzija je napravljena za Epilator Series 4000 BRE247/00 Epilator s kabelom
87 % ispitanika se slaže; iHUT Nizozemska, n=28, 2024.