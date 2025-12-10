ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Posjeti Philips online shop

2 godine jamstva

Sve serije

  • Nježno i glatko
  • Nježno i glatko
  • Nježno i glatko
  • Nježno i glatko
  • Nježno i glatko
  • Nježno i glatko
  • Nježno i glatko
  • Nježno i glatko
  • Nježno i glatko
  • Nježno i glatko
  • Nježno i glatko
  • Nježno i glatko
  • Nježno i glatko
  • Nježno i glatko

2+1 produljeno jamstvo

Epilator Series 2000Epilator s kabelom

BRE227/00

4.8
| (131) Recenzije | 95% osoba preporučuje ovaj proizvod
Nježno i glatko
Istražite trajno uklanjanje dlačica koje je nježno prema koži i uživajte u glatkoći do 28 dana. Razumijemo da epilacija može biti zastrašujuća. No redovitom uporabom postaje manje bolna!*
Pogledajte sve prednosti

Nježan prema vama i vašoj koži

Nježno i glatko

  • Za noge i tijelo

  • S kapicom za masažu

Do 4 tjedna glatkoće

Do 4 tjedna glatkoće

Uživajte u osjećaju glatke kože koji traje i traje. Epilator će vas osloboditi rutine uklanjanja dlačica u trajanju do 4 tjedna.

Iznimno jednostavna epilacija

Iznimno jednostavna epilacija

Uživajte u lakom i iznimno glatkom postupku uklanjanja dlačica u svojem domu uz ovaj praktični epilator. Hvata čak i iznimno kratke dlačice poput onih koje se uklanjanju voskom, a sve to bez zamornih posjeta salonu ili stvaranja nereda. Ozbiljno.

Održiva glatkoća

Održiva glatkoća

Jednokratna kupnja s ambalažom na bazi papira, bez baterija i drškom izrađenom od 50 % recikliranih materijala – ovim epilatorom nastojimo svesti štetan utjecaj na okoliš na najmanju moguću mjeru.

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Pronađite rezervni dio ili dodatnu opremu

Idi na dijelove i dodatnu opremu

Dijelovi i dodatni pribor

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.8

od 5

131

Recenzije

95%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3

10/12/2025

Hrvatska

Hrvatska

Staro na novo- epilator za bezbrižno ljeto

Nakon 10 godina bilo je vrijeme za zamjenu starog philipsovog brijača. Odlučila sam se na ovaj model jer je bio najsličniji mom starom epilatoru i nisam se sekundu pokajala. Lagan, brz i meni bezbolan. Sve preporuke!

Prednosti

Brz, bezbolan

Mane

Nije idealan za bikini zonu

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 2000 Series BRE238/00 Epilator

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 2000 Series BRE238/00 Epilator

09/12/2025

Hrvatska

Hrvatska

Proizvod ima odlične značajke i prekrasnu boju :)

Ova recenzija je napravljena za 2000 Series BRE238/00 Epilator

Ova recenzija je napravljena za 2000 Series BRE238/00 Epilator

05/12/2025

Hrvatska

Hrvatska

Odličan epilator

Epilator koji redovito koristim I zadovoljna sam. Može ići svuda samnom lagan i praktičan

Prednosti

Obitelj i prijatelje

Mane

Nema

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 2000 Series BRE238/00 Epilator

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 2000 Series BRE238/00 Epilator

Prijavite se na naš newsletter i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi

Želim primati promotivne obavijesti – na temelju svojih preferencija i ponašanja – o Philips proizvodima, uslugama, događajima i promocijama. Mogu se jednostavno odjaviti u bilo kojem trenutku!

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi
Upozorenja

  1. 87 % ispitanika se slaže; iHUT Nizozemska, n=28, 2024.