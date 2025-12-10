2 godine jamstva
Za noge i tijelo
S kapicom za masažu
Uživajte u osjećaju glatke kože koji traje i traje. Epilator će vas osloboditi rutine uklanjanja dlačica u trajanju do 4 tjedna.
Uživajte u lakom i iznimno glatkom postupku uklanjanja dlačica u svojem domu uz ovaj praktični epilator. Hvata čak i iznimno kratke dlačice poput onih koje se uklanjanju voskom, a sve to bez zamornih posjeta salonu ili stvaranja nereda. Ozbiljno.
Jednokratna kupnja s ambalažom na bazi papira, bez baterija i drškom izrađenom od 50 % recikliranih materijala – ovim epilatorom nastojimo svesti štetan utjecaj na okoliš na najmanju moguću mjeru.
4.8
od 5
131
Recenzije
95%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Zuma1818
10/12/2025
Hrvatska
Dio promocije
Staro na novo- epilator za bezbrižno ljeto
Nakon 10 godina bilo je vrijeme za zamjenu starog philipsovog brijača. Odlučila sam se na ovaj model jer je bio najsličniji mom starom epilatoru i nisam se sekundu pokajala. Lagan, brz i meni bezbolan. Sve preporuke!
Prednosti
Brz, bezbolan
Mane
Nije idealan za bikini zonu
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 2000 Series BRE238/00 Epilator
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 2000 Series BRE238/00 Epilator
Palićka
09/12/2025
Hrvatska
Dio promocije
Proizvod ima odlične značajke i prekrasnu boju :)
Ova recenzija je napravljena za 2000 Series BRE238/00 Epilator
Ova recenzija je napravljena za 2000 Series BRE238/00 Epilator
Arty21
05/12/2025
Hrvatska
Dio promocije
Odličan epilator
Epilator koji redovito koristim I zadovoljna sam. Može ići svuda samnom lagan i praktičan
Prednosti
Obitelj i prijatelje
Mane
Nema
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 2000 Series BRE238/00 Epilator
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 2000 Series BRE238/00 Epilator
87 % ispitanika se slaže; iHUT Nizozemska, n=28, 2024.