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Obustavljeno

Bežični glazbeni sustav za više prostorija

BM90/12

Jedan dodir za reprodukciju glazbe u svakoj prostoriji

Glazbeni sustav izzy tvrtke Philips reproducira glazbu koristeći Bluetooth, CD/USB i FM. Dodirom tipke, glazba s pametnih telefona te CD-a/USB-a i radijskih stanica istovremeno će se reproducirati na bilo koji zvučnik izzy u bilo kojoj prostoriji. Postavljanje je lako bez usmjerivača, lozinke ili aplikacije.

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Jedan dodir za reprodukciju glazbe u svakoj prostoriji

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • Bluetooth®

Grupirajte do 5 zvučnika izzy uz pomoć tehnologije izzylink™ za uživanje u više prostorija

Grupirajte do 5 zvučnika izzy uz pomoć tehnologije izzylink™ za uživanje u više prostorija

izzylink™ bežična je tehnologija koja upotrebljava standard IEEE 802.11n kako bi omogućila povezivanje većeg broja zvučnika radi stvaranja bežične mreže. Mreža povezuje do pet zvučnika, a da biste je postavili, nije potreban usmjerivač, Wi-Fi lozinka ili neka drugom aplikacijom na pametnom mobilnom uređaju. Zvučnike izzy možete jednostavno dodati mreži kako biste uživali u istodobnoj reprodukciji glazbe u više prostorija. Jednim dodirom možete svaki zvučnik prebaciti iz samostalnog načina rada na grupni način rada za glazbu u više prostorija.

Slušajte glazbu u jednoj sobi putem tehnologije Bluetooth®

Slušajte glazbu u jednoj sobi putem tehnologije Bluetooth®

Zvučnik izzy tvrtke Philips omogućuje usmjeravanje vaše omiljene glazbe s telefona, tableta ili računala bez obzira na to koju aplikaciju upotrebljavate za glazbu ili radio.

Postavljanje mreže izzylink™ jednim dodirom: bez usmjerivača, lozinke, aplikacija

Postavljanje mreže izzylink™ jednim dodirom: bez usmjerivača, lozinke, aplikacija

Za postavljanje nije potreban usmjerivač, lozinka ni aplikacije. Naprosto pritisnite i zadržite gumb "GROUP" (Grupiranje) na dva zvučnika za prvo postavljanje. Ponovite postupak da biste dodali 3., 4. i 5. zvučnik. Svakim dugim pritiskom gumba "Group" dodaje se po jedan novi zvučnik. Slušanje glazbe u više prostorija nikada nije bilo jednostavnije. Nakon dovršetka mreža izzylink™ pohranjuje se čak i kada se zvučnici isključe iz napajanja.

Tehničke specifikacije

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