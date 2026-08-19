Grupirajte do 5 zvučnika izzy uz pomoć tehnologije izzylink™ za uživanje u više prostorija

izzylink™ bežična je tehnologija koja upotrebljava standard IEEE 802.11n kako bi omogućila povezivanje većeg broja zvučnika radi stvaranja bežične mreže. Mreža povezuje do pet zvučnika, a da biste je postavili, nije potreban usmjerivač, Wi-Fi lozinka ili neka drugom aplikacijom na pametnom mobilnom uređaju. Zvučnike izzy možete jednostavno dodati mreži kako biste uživali u istodobnoj reprodukciji glazbe u više prostorija. Jednim dodirom možete svaki zvučnik prebaciti iz samostalnog načina rada na grupni način rada za glazbu u više prostorija.