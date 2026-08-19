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BM90/12
Jedan dodir za reprodukciju glazbe u svakoj prostoriji
Glazbeni sustav izzy tvrtke Philips reproducira glazbu koristeći Bluetooth, CD/USB i FM. Dodirom tipke, glazba s pametnih telefona te CD-a/USB-a i radijskih stanica istovremeno će se reproducirati na bilo koji zvučnik izzy u bilo kojoj prostoriji. Postavljanje je lako bez usmjerivača, lozinke ili aplikacije.
CD, MP3-CD, USB, FM
Bluetooth®
izzylink™ bežična je tehnologija koja upotrebljava standard IEEE 802.11n kako bi omogućila povezivanje većeg broja zvučnika radi stvaranja bežične mreže. Mreža povezuje do pet zvučnika, a da biste je postavili, nije potreban usmjerivač, Wi-Fi lozinka ili neka drugom aplikacijom na pametnom mobilnom uređaju. Zvučnike izzy možete jednostavno dodati mreži kako biste uživali u istodobnoj reprodukciji glazbe u više prostorija. Jednim dodirom možete svaki zvučnik prebaciti iz samostalnog načina rada na grupni način rada za glazbu u više prostorija.
Zvučnik izzy tvrtke Philips omogućuje usmjeravanje vaše omiljene glazbe s telefona, tableta ili računala bez obzira na to koju aplikaciju upotrebljavate za glazbu ili radio.
Za postavljanje nije potreban usmjerivač, lozinka ni aplikacije. Naprosto pritisnite i zadržite gumb "GROUP" (Grupiranje) na dva zvučnika za prvo postavljanje. Ponovite postupak da biste dodali 3., 4. i 5. zvučnik. Svakim dugim pritiskom gumba "Group" dodaje se po jedan novi zvučnik. Slušanje glazbe u više prostorija nikada nije bilo jednostavnije. Nakon dovršetka mreža izzylink™ pohranjuje se čak i kada se zvučnici isključe iz napajanja.
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