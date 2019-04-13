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Jedan dodir za reprodukciju glazbe u svakoj prostoriji
Prijenosni zvučnik izzy BM6 tvrtke Philips omogućava bežičnu reprodukciju glazbe putem Bluetooth veze. Budući da je otporan na prskanje, možete ga ponijeti u kupaonicu, kuhinju ili izvan kuće. Možete započeti s jednim i dodavati mu, šireći glazbu u više prostorija. Jednostavno postavljanje, bez usmjerivača, lozinki ili aplikacija.
Bluetooth®
Otporno na vremenske prilike
Punjiva baterija
izzylink™ za reprod. u više prostorija
Istovremeno uparite 2 pametna uređaja za usmjeravanje glazbe na željeni uređaj bez neugodnosti rasparivanja i ponovnog uparivanja. Za reprodukciju pjesme s drugog uređaja najprije pauzirajte pjesmu na glavnom uređaju i potom reproducirajte novu pjesmu na drugom uređaju. Savršeno za dijeljenje glazbe s prijateljima, za zabave ili jednostavno za reprodukciju različitih pjesama spremljenih na različitim uređajima. Ako se obitelj i prijatelji istovremeno upare, na jednostavan način možete se prebacivati između glazbe svih uključenih.
Opremljene s dvije 2-inčne pogonske jedinice punog opsega povezane s dva nasuprotna pasivna radijatora, slušalice Philips izzy BM6 omogućavaju reprodukciju jasnog, uravnoteženog zvuka.
U svakoj grupi izzylink™ bilo koji zvučnik može biti glavni i usmjeravati glazbu prema drugim zvučnicima. Kada želite preuzeti dijeljenje glazbe u svoje ruke, pritisnite gumb Bluetooth na zvučniku u svojoj sobi i odmah podijelite glazbu sa svog uređaja. Drugi zvučnici u istoj grupi izzylink™ sinkronizirano će reproducirati istu glazbu u isto vrijeme. Međusobno dijeljenje glazbe iznimno je jednostavno.
4.0
od 5
1
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
vladek681
13/04/2019
Україна
Гарне співвідношення ціна - якість
Природність звуку, якої немає у доволі відомих брендів за таку ж ціну. Кілька одночасних з"єднань - великий +.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za izzy BM6B бездрот. портативний гучномовець багатокім. системи
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za izzy BM6B бездрот. портативний гучномовець багатокім. системи