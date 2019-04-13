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  • Fotografija proizvoda u upotrebi
  • Fotografija proizvoda u upotrebi
  • Fotografija proizvoda u upotrebi
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  • Fotografija proizvoda s prednje strane
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija proizvoda u upotrebi
  • Fotografija proizvoda u upotrebi
  • Fotografija proizvoda u upotrebi
  • Fotografija proizvoda u upotrebi
  • Fotografija proizvoda u upotrebi
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Obustavljeno

izzybežični prijenosni zvučnik za rep. u više prostorija

BM6B/10

4

| (1) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

Jedan dodir za reprodukciju glazbe u svakoj prostoriji

Prijenosni zvučnik izzy BM6 tvrtke Philips omogućava bežičnu reprodukciju glazbe putem Bluetooth veze. Budući da je otporan na prskanje, možete ga ponijeti u kupaonicu, kuhinju ili izvan kuće. Možete započeti s jednim i dodavati mu, šireći glazbu u više prostorija. Jednostavno postavljanje, bez usmjerivača, lozinki ili aplikacija.

Pogledajte sve prednosti

Jedan dodir za reprodukciju glazbe u svakoj prostoriji

  • Bluetooth®

  • Otporno na vremenske prilike

  • Punjiva baterija

  • izzylink™ za reprod. u više prostorija

Trenutačno prebacujte glazbu između 2 uređaja uz MULTIPAIR

Istovremeno uparite 2 pametna uređaja za usmjeravanje glazbe na željeni uređaj bez neugodnosti rasparivanja i ponovnog uparivanja. Za reprodukciju pjesme s drugog uređaja najprije pauzirajte pjesmu na glavnom uređaju i potom reproducirajte novu pjesmu na drugom uređaju. Savršeno za dijeljenje glazbe s prijateljima, za zabave ili jednostavno za reprodukciju različitih pjesama spremljenih na različitim uređajima. Ako se obitelj i prijatelji istovremeno upare, na jednostavan način možete se prebacivati između glazbe svih uključenih.

Dvije pogonske jedinice zvučnika i pasivni zvučnici daju prožimajući zvuk

Dvije pogonske jedinice zvučnika i pasivni zvučnici daju prožimajući zvuk

Opremljene s dvije 2-inčne pogonske jedinice punog opsega povezane s dva nasuprotna pasivna radijatora, slušalice Philips izzy BM6 omogućavaju reprodukciju jasnog, uravnoteženog zvuka.

Promijenite glavni zvučnik u grupi jednim dodirom

Promijenite glavni zvučnik u grupi jednim dodirom

U svakoj grupi izzylink™ bilo koji zvučnik može biti glavni i usmjeravati glazbu prema drugim zvučnicima. Kada želite preuzeti dijeljenje glazbe u svoje ruke, pritisnite gumb Bluetooth na zvučniku u svojoj sobi i odmah podijelite glazbu sa svog uređaja. Drugi zvučnici u istoj grupi izzylink™ sinkronizirano će reproducirati istu glazbu u isto vrijeme. Međusobno dijeljenje glazbe iznimno je jednostavno.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.0

od 5

1

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

5
3
2
1

13/04/2019

Україна

Україна

Гарне співвідношення ціна - якість

Природність звуку, якої немає у доволі відомих брендів за таку ж ціну. Кілька одночасних з"єднань - великий +.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za izzy BM6B бездрот. портативний гучномовець багатокім. системи

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za izzy BM6B бездрот. портативний гучномовець багатокім. системи

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