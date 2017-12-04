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Jedan dodir za reprodukciju glazbe u svakoj prostoriji
Glazbeni sustav izzy tvrtke Philips reproducira glazbu koristeći Bluetooth, CD/USB i FM. Dodirom tipke, glazba s pametnih telefona te CD-a/USB-a i radijskih stanica istovremeno će se reproducirati na bilo koji zvučnik izzy u bilo kojoj prostoriji. Postavljanje je lako bez usmjerivača, lozinke ili aplikacije.
CD, MP3-CD, USB, FM
Bluetooth®
MULTIPAIR
MP3 znači "MPEG 1 Audio layer - 7,6 cm (3"). MP3 je revolucionarna tehnologija kompresije pomoću koje se velike digitalne glazbene datoteke mogu smanjiti do 10 puta bez znatnog utjecaja na kvalitetu zvuka. MP3 je postao standardni format audio kompresije koji se koristi na Internetu radi brzog i jednostavnog prijenosa audio datoteka.
izzylink™ bežično u sve prostorije širi sve izvore glazbe; podržava aplikacije za glazbu ili radio s pametnih telefona, tableta ili računala.
Za postavljanje nije potreban usmjerivač, lozinka ni aplikacije. Naprosto pritisnite i zadržite gumb "GROUP" (Grupiranje) na dva zvučnika za prvo postavljanje. Ponovite postupak da biste dodali 3., 4. i 5. zvučnik. Svakim dugim pritiskom gumba "Group" dodaje se po jedan novi zvučnik. Slušanje glazbe u više prostorija nikada nije bilo jednostavnije. Nakon dovršetka mreža izzylink™ pohranjuje se čak i kada se zvučnici isključe iz napajanja.
4.0
od 5
1
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
CLE1
04/12/2017
Polska
Naprawdę przyzwoity sprzęt
Ładnie gra, ma kilka profili dźwiękowych i niezłe głośniki. Największą zaletą sprzętu jest współpraca z głośnikami w systemie izzylink. To działa :). Wygląd nie jest mocną stroną, błyszczy się niemożliwie i widać każdą drobinkę kurzu
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za BM60B Bezprzewodowy zestaw muzyczny multiroom
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za BM60B Bezprzewodowy zestaw muzyczny multiroom