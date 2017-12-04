ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Posjeti Philips online shop

Registracija jamstva

Sve serije

  • Fotografija proizvoda s prednje strane
  • Glavna fotografija proizvoda u upotrebi
  • Fotografija pojedinosti o proizvodu
  • Primarna slika
  • Fotografija proizvoda s prednje strane
  • Glavna fotografija proizvoda u upotrebi
  • Fotografija pojedinosti o proizvodu
  • Primarna slika

Obustavljeno

Bežični glazbeni sustav za više prostorija

BM60B/10

4

| (1) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

Jedan dodir za reprodukciju glazbe u svakoj prostoriji

Glazbeni sustav izzy tvrtke Philips reproducira glazbu koristeći Bluetooth, CD/USB i FM. Dodirom tipke, glazba s pametnih telefona te CD-a/USB-a i radijskih stanica istovremeno će se reproducirati na bilo koji zvučnik izzy u bilo kojoj prostoriji. Postavljanje je lako bez usmjerivača, lozinke ili aplikacije.

Pogledajte sve prednosti

Jedan dodir za reprodukciju glazbe u svakoj prostoriji

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • Bluetooth®

  • MULTIPAIR

Reproducirajte MP3-CD, CD i CD-R/RW

Reproducirajte MP3-CD, CD i CD-R/RW

MP3 znači "MPEG 1 Audio layer - 7,6 cm (3"). MP3 je revolucionarna tehnologija kompresije pomoću koje se velike digitalne glazbene datoteke mogu smanjiti do 10 puta bez znatnog utjecaja na kvalitetu zvuka. MP3 je postao standardni format audio kompresije koji se koristi na Internetu radi brzog i jednostavnog prijenosa audio datoteka.

izzylink™ za usmjeravanje glazbe

izzylink™ za usmjeravanje glazbe

izzylink™ bežično u sve prostorije širi sve izvore glazbe; podržava aplikacije za glazbu ili radio s pametnih telefona, tableta ili računala.

Postavljanje mreže izzylink™ jednim dodirom: bez usmjerivača, lozinke, aplikacija

Postavljanje mreže izzylink™ jednim dodirom: bez usmjerivača, lozinke, aplikacija

Za postavljanje nije potreban usmjerivač, lozinka ni aplikacije. Naprosto pritisnite i zadržite gumb "GROUP" (Grupiranje) na dva zvučnika za prvo postavljanje. Ponovite postupak da biste dodali 3., 4. i 5. zvučnik. Svakim dugim pritiskom gumba "Group" dodaje se po jedan novi zvučnik. Slušanje glazbe u više prostorija nikada nije bilo jednostavnije. Nakon dovršetka mreža izzylink™ pohranjuje se čak i kada se zvučnici isključe iz napajanja.

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.0

od 5

1

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

5
3
2
1

04/12/2017

Polska

Polska

Naprawdę przyzwoity sprzęt

Ładnie gra, ma kilka profili dźwiękowych i niezłe głośniki. Największą zaletą sprzętu jest współpraca z głośnikami w systemie izzylink. To działa :). Wygląd nie jest mocną stroną, błyszczy się niemożliwie i widać każdą drobinkę kurzu

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za BM60B Bezprzewodowy zestaw muzyczny multiroom

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za BM60B Bezprzewodowy zestaw muzyczny multiroom

Prijavite se na naš newsletter i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi

Želim primati promotivne materijale – na temelju svojih preferencija i ponašanja – o proizvodima, uslugama, događajima i promocijama tvrtke Philips. Mogu jednostavno otkazati pretplatu u bilo kojem trenutku!

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi