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  • Glavna fotografija proizvoda u upotrebi
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  • Fotografija pojedinosti o proizvodu
  • Fotografija pojedinosti o proizvodu
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Obustavljeno

izzybežični zvučnik za reprodukciju u više prostorija

BM5B/10

4.3

| (3) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

Jedan dodir za reprodukciju glazbe u svakoj prostoriji

Bežični zvučnik za slušanje u više prostorija izzy tvrtke Philips bežično reproducira glazbu putem Bluetooth veze. Dodirom tipke do 5 zvučnika izzy jednostavno će i istovremeno reproducirati glazbu u svakoj prostoriji. Postavljanje je lako, nema usmjerivača, lozinke niti aplikacija.

Pogledajte sve prednosti

Jedan dodir za reprodukciju glazbe u svakoj prostoriji

  • Bluetooth®

  • Crna

2 zvučnika od 2,5" s ulazom za basove za zvuk koji ispunjava prostoriju

2 zvučnika od 2,5" s ulazom za basove za zvuk koji ispunjava prostoriju

Opremljeni s 2 zvučnika od 2,5" audiofilske kvalitete, zvučnici Izzy za više prostorija stvaraju snažan zvuk koji ispunjava prostoriju, dok ulazi za basove šire niske frekvencije i time stvaraju doista prožimajući i dinamični doživljaj.

Promijenite glavni zvučnik u grupi jednim dodirom

Promijenite glavni zvučnik u grupi jednim dodirom

U svakoj grupi izzylink™ bilo koji zvučnik može biti glavni i usmjeravati glazbu prema drugim zvučnicima. Kada želite preuzeti dijeljenje glazbe u svoje ruke, pritisnite gumb Bluetooth na zvučniku u svojoj sobi i odmah podijelite glazbu sa svog uređaja. Drugi zvučnici u istoj grupi izzylink™ sinkronizirano će reproducirati istu glazbu u isto vrijeme. Međusobno dijeljenje glazbe iznimno je jednostavno.

Postavljanje mreže izzylink™ jednim dodirom: bez usmjerivača, lozinke, aplikacija

Postavljanje mreže izzylink™ jednim dodirom: bez usmjerivača, lozinke, aplikacija

Za postavljanje nije potreban usmjerivač, lozinka ni aplikacije. Naprosto pritisnite i zadržite gumb "GROUP" (Grupiranje) na dva zvučnika za prvo postavljanje. Ponovite postupak da biste dodali 3., 4. i 5. zvučnik. Svakim dugim pritiskom gumba "Group" dodaje se po jedan novi zvučnik. Slušanje glazbe u više prostorija nikada nije bilo jednostavnije. Nakon dovršetka mreža izzylink™ pohranjuje se čak i kada se zvučnici isključe iz napajanja.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.3

od 5

3

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

07/05/2019

România

România

performanta

usor de folosit se aude foarte bine Recomand cu incredere

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za izzy BM5B boxă wireless multiroom

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za izzy BM5B boxă wireless multiroom

02/12/2017

Polska

Polska

Fajny, ładny i prosty w obsłudze

Gra całkiem nieźle. łatwo się łączą między sobą i ze źródłem muzyki. Niewielka zwłoka między pomieszczeniami, w pełni akceptowalna, gdy głośniki są w różnych miejscach domu. Brak tylko jednej rzeczy - akumulatora.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za izzy BM5B bezprzewodowy głośnik multiroom

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za izzy BM5B bezprzewodowy głośnik multiroom

15/01/2017

Polska

Polska

Głośnik bardzo fajnie wygląda, jakość dźwięku jest wysokim poziomie choć brakuje troszkę basu.

Produkt jest warty polecenia tylko i wyłącznie przy zakupie dwóch i więcej sztuk. Ja korzystam z 3 gdzie wielkim plusem jest daleki zasięg który jest wielkim plusem

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za izzy BM5B bezprzewodowy głośnik multiroom

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za izzy BM5B bezprzewodowy głośnik multiroom

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