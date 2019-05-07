Obustavljeno
Jedan dodir za reprodukciju glazbe u svakoj prostoriji
Bežični zvučnik za slušanje u više prostorija izzy tvrtke Philips bežično reproducira glazbu putem Bluetooth veze. Dodirom tipke do 5 zvučnika izzy jednostavno će i istovremeno reproducirati glazbu u svakoj prostoriji. Postavljanje je lako, nema usmjerivača, lozinke niti aplikacija.
Bluetooth®
Crna
Opremljeni s 2 zvučnika od 2,5" audiofilske kvalitete, zvučnici Izzy za više prostorija stvaraju snažan zvuk koji ispunjava prostoriju, dok ulazi za basove šire niske frekvencije i time stvaraju doista prožimajući i dinamični doživljaj.
U svakoj grupi izzylink™ bilo koji zvučnik može biti glavni i usmjeravati glazbu prema drugim zvučnicima. Kada želite preuzeti dijeljenje glazbe u svoje ruke, pritisnite gumb Bluetooth na zvučniku u svojoj sobi i odmah podijelite glazbu sa svog uređaja. Drugi zvučnici u istoj grupi izzylink™ sinkronizirano će reproducirati istu glazbu u isto vrijeme. Međusobno dijeljenje glazbe iznimno je jednostavno.
Za postavljanje nije potreban usmjerivač, lozinka ni aplikacije. Naprosto pritisnite i zadržite gumb "GROUP" (Grupiranje) na dva zvučnika za prvo postavljanje. Ponovite postupak da biste dodali 3., 4. i 5. zvučnik. Svakim dugim pritiskom gumba "Group" dodaje se po jedan novi zvučnik. Slušanje glazbe u više prostorija nikada nije bilo jednostavnije. Nakon dovršetka mreža izzylink™ pohranjuje se čak i kada se zvučnici isključe iz napajanja.
4.3
od 5
3
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
spuma
07/05/2019
România
performanta
usor de folosit se aude foarte bine Recomand cu incredere
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za izzy BM5B boxă wireless multiroom
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za izzy BM5B boxă wireless multiroom
CLE1
02/12/2017
Polska
Fajny, ładny i prosty w obsłudze
Gra całkiem nieźle. łatwo się łączą między sobą i ze źródłem muzyki. Niewielka zwłoka między pomieszczeniami, w pełni akceptowalna, gdy głośniki są w różnych miejscach domu. Brak tylko jednej rzeczy - akumulatora.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za izzy BM5B bezprzewodowy głośnik multiroom
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za izzy BM5B bezprzewodowy głośnik multiroom
Żaba93
15/01/2017
Polska
Głośnik bardzo fajnie wygląda, jakość dźwięku jest wysokim poziomie choć brakuje troszkę basu.
Produkt jest warty polecenia tylko i wyłącznie przy zakupie dwóch i więcej sztuk. Ja korzystam z 3 gdzie wielkim plusem jest daleki zasięg który jest wielkim plusem
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za izzy BM5B bezprzewodowy głośnik multiroom
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za izzy BM5B bezprzewodowy głośnik multiroom