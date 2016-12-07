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  • Fotografija proizvoda s prednje strane
  • Fotografija daljinskog upravljača
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija proizvoda u upotrebi
  • Fotografija proizvoda u upotrebi
  • Fotografija proizvoda u upotrebi
  • Fotografija proizvoda u upotrebi
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Obustavljeno

Bežični glazbeni sustav za više prostorija

BM50B/10

5

| (1) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

Jedan dodir za reprodukciju glazbe u svakoj prostoriji

Glazbeni sustav izzy tvrtke Philips reproducira glazbu koristeći Bluetooth, CD/USB i FM. Dodirom tipke, glazba s pametnih telefona te CD-a/USB-a i radijskih stanica istovremeno će se reproducirati na bilo koji zvučnik izzy u bilo kojoj prostoriji. Postavljanje je lako bez usmjerivača, lozinke ili aplikacije.

Pogledajte sve prednosti

Jedan dodir za reprodukciju glazbe u svakoj prostoriji

  • može se montirati na zid

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • Bluetooth®

  • MULTIPAIR

Slušajte glazbu u jednoj sobi putem tehnologije Bluetooth®

Slušajte glazbu u jednoj sobi putem tehnologije Bluetooth®

Zvučnik izzy tvrtke Philips omogućuje usmjeravanje vaše omiljene glazbe s telefona, tableta ili računala bez obzira na to koju aplikaciju upotrebljavate za glazbu ili radio.

Postavljanje mreže izzylink™ jednim dodirom: bez usmjerivača, lozinke, aplikacija

Postavljanje mreže izzylink™ jednim dodirom: bez usmjerivača, lozinke, aplikacija

Za postavljanje nije potreban usmjerivač, lozinka ni aplikacije. Naprosto pritisnite i zadržite gumb "GROUP" (Grupiranje) na dva zvučnika za prvo postavljanje. Ponovite postupak da biste dodali 3., 4. i 5. zvučnik. Svakim dugim pritiskom gumba "Group" dodaje se po jedan novi zvučnik. Slušanje glazbe u više prostorija nikada nije bilo jednostavnije. Nakon dovršetka mreža izzylink™ pohranjuje se čak i kada se zvučnici isključe iz napajanja.

USB Direct za laku reprodukciju glazbe u MP3 formatu

USB Direct za laku reprodukciju glazbe u MP3 formatu

Zahvaljujući mogućnosti potpunog prijenosa datoteka možete uživati u praktičnom i zabavnom pristupu digitalnoj glazbi putem ugrađene USB Direct veze.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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5.0

od 5

1

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

07/12/2016

Polska

Polska

doskonały

Produkt bardzo dobrej jakości, bardzo dobry, czysty dźwięk w super opakowaniu-mowa oczywiście o designie:). RedDot to bardzo prestiżowa nogroda świadcząca o jakości produktu. Nieduży, zgrabny z możliwością przenoszenia " pod tz. pachą”, oraz powieszenia na ścianie w razie konieczności -dobra funkcja do niedużych wnętrz. Wiele funkcji umożliwiających wszechstronne stosowanie. Konfiguracja z aktualnymi gadżetami MP3, iPod, przez USB Direct. Jeszcze nie zakupiłam przenośnych głośników IZZY do konfiguracji ze sprzętem ,ale zrobię sobie prezent na święta :) Polecam na prezent nawet dla wybrednych koneserów jakości dźwięku i stylu. Cena bardzo przystępna za tej jakości produkt. Pozdrawiam Julia.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za BM50B Bezprzewodowy zestaw muzyczny multiroom

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za BM50B Bezprzewodowy zestaw muzyczny multiroom

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