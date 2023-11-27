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  • Personalizirano ravnanje sa SenseIQ
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  • Personalizirano ravnanje sa SenseIQ
  • Personalizirano ravnanje sa SenseIQ
  • Personalizirano ravnanje sa SenseIQ
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  • Personalizirano ravnanje sa SenseIQ
  • Personalizirano ravnanje sa SenseIQ

Obustavljeno

PrestigeUređaj za ravnanje kose s tehnologijom SenseIQ

BHS830/00

4.7
| (591) Recenzije | 93% osoba preporučuje ovaj proizvod
Personalizirano ravnanje sa SenseIQ
Predstavljamo personalizirani uređaj za ravnanje kose tvrtke Philips s tehnologijom SenseIQ dizajniran za zadržavanje prirodne hidratiziranosti kose pri svakom oblikovanju. Rezultat? Snažna kosa i zdrav sjaj pri svakom oblikovanju.
Pogledajte sve prednosti
DO NOT OVERWRITE THIS ASSET - THIS IS A PLACEHOLDER ASSET USED IN MANY PAGES. IF YOU WANT TO CHANGE THE PLACEHOLDER IN YOUR PAGE, REMOVE IT FROM YOUR ENTRY AND ADD ANOTHER IMAGE.

Preserve up to 95% of hair moisture1

Dokazano zadržava do 93% prirodne čvrstoće kose*

Personalizirano ravnanje sa SenseIQ

  • Personalizirana tehnologija

  • Održava čvrstoću kose*

  • Zadržava do 70% hidratiziranost**

  • 4x više iona za sjajnu kosu***

Personalizirano ravnanje

Personalizirano ravnanje

Tehnologija SenseIQ pruža personalizirano oblikovanje kose. Osjeća. Aktivni digitalni senzor temperaturu kose mjeri više od 20 000 puta. Prilagođava se. Inteligentni mikroprocesor automatski podešava temperaturu kako se vaša kosa ne bi pregrijala. Njeguje. Naša tehnologija praćenja i prilagodbe štiti kosu tijekom izrade frizure osiguravajući zadržavanje do 70 %** prirodne hidratiziranosti kose**.

Održavanje čvrstoće kose

Održavanje čvrstoće kose

Budući da dokazano održava do 93 % prirodne čvrstoće kose*, aparat za ravnanje kose s tehnologijom SenseIQ osigurava savršeno ravnu, oblikovanu i sjajnu kosu bez oštećenja.

Ionski sustav Tetra za sjajnu kosu

Ionski sustav Tetra za sjajnu kosu

Osigurajte svojoj kosi savršenu njegu s ionskim sustavom Tetra. Patentirani dizajn kroz četiri posebne mlaznice s obje strane uređaja za ravnanje kose otpušta milijune iona pri čemu uklanjaju statički elektricitet i kosi daju blistav, sjajan izgled.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.7

od 5

591

Recenzije

93%

osoba preporučuje ovaj proizvod

27/11/2023

Hrvatska

Hrvatska

Super pegla!

Dobra pegla. Kosa je svilena, glatka, sjajna i ravna danima kasnije. Svakako cuva vlagu u kosi. Kosa ne smrdi i nije spaljena

Prednosti

Zdrava kosa. Dugotrajni efekt.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Prestige BHS830/00 Uređaj za ravnanje kose s tehnologijom SenseIQ

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Prestige BHS830/00 Uređaj za ravnanje kose s tehnologijom SenseIQ

11/04/2023

Hrvatska

Hrvatska

Odlična pegla

Zbilja odlična pegla koja čuva i štiti kosu. Sve preporuke :)

Prednosti

Odlična, čuva kosu

Mane

Nemam

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Prestige BHS830/00 Uređaj za ravnanje kose s tehnologijom SenseIQ

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Prestige BHS830/00 Uređaj za ravnanje kose s tehnologijom SenseIQ

19/11/2021

Hrvatska

Hrvatska

Pozitivna recenzija uređaja za ravnjanje kose!

Prezadovoljna Philips peglom za kosu jer nakon peglanja kosa ne smrdi kao da je “spaljena” te se nemoram toliko često šišati jer ne oštećuje kosu. Mislim da slika govori više od 1000 riječi. Prepozitivna recenzija!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Prestige BHS830/00 Uređaj za ravnanje kose s tehnologijom SenseIQ

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Prestige BHS830/00 Uređaj za ravnanje kose s tehnologijom SenseIQ

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Upozorenja

  1. XXX (Preserve up to 95% of hair moisture) 

  1. Način rada sa SenseIQ pri 200 °C osigurava rezultate

  2. Način rada SenseIQ pri 170 °C

  3. * u usporedbi s Philips HP8372