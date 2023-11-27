2 godine jamstva
Obustavljeno
Personalizirana tehnologija
Održava čvrstoću kose*
Zadržava do 70% hidratiziranost**
4x više iona za sjajnu kosu***
Tehnologija SenseIQ pruža personalizirano oblikovanje kose. Osjeća. Aktivni digitalni senzor temperaturu kose mjeri više od 20 000 puta. Prilagođava se. Inteligentni mikroprocesor automatski podešava temperaturu kako se vaša kosa ne bi pregrijala. Njeguje. Naša tehnologija praćenja i prilagodbe štiti kosu tijekom izrade frizure osiguravajući zadržavanje do 70 %** prirodne hidratiziranosti kose**.
Budući da dokazano održava do 93 % prirodne čvrstoće kose*, aparat za ravnanje kose s tehnologijom SenseIQ osigurava savršeno ravnu, oblikovanu i sjajnu kosu bez oštećenja.
Osigurajte svojoj kosi savršenu njegu s ionskim sustavom Tetra. Patentirani dizajn kroz četiri posebne mlaznice s obje strane uređaja za ravnanje kose otpušta milijune iona pri čemu uklanjaju statički elektricitet i kosi daju blistav, sjajan izgled.
4.7
od 5
591
Recenzije
93%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Lanči Banači
27/11/2023
Hrvatska
Super pegla!
Dobra pegla. Kosa je svilena, glatka, sjajna i ravna danima kasnije. Svakako cuva vlagu u kosi. Kosa ne smrdi i nije spaljena
Prednosti
Zdrava kosa. Dugotrajni efekt.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Prestige BHS830/00 Uređaj za ravnanje kose s tehnologijom SenseIQ
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Prestige BHS830/00 Uređaj za ravnanje kose s tehnologijom SenseIQ
MatkaPatka
11/04/2023
Hrvatska
Odlična pegla
Zbilja odlična pegla koja čuva i štiti kosu. Sve preporuke :)
Prednosti
Odlična, čuva kosu
Mane
Nemam
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Prestige BHS830/00 Uređaj za ravnanje kose s tehnologijom SenseIQ
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Prestige BHS830/00 Uređaj za ravnanje kose s tehnologijom SenseIQ
IvanaM99
19/11/2021
Hrvatska
Dio promocije
Pozitivna recenzija uređaja za ravnjanje kose!
Prezadovoljna Philips peglom za kosu jer nakon peglanja kosa ne smrdi kao da je “spaljena” te se nemoram toliko često šišati jer ne oštećuje kosu. Mislim da slika govori više od 1000 riječi. Prepozitivna recenzija!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Prestige BHS830/00 Uređaj za ravnanje kose s tehnologijom SenseIQ
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Prestige BHS830/00 Uređaj za ravnanje kose s tehnologijom SenseIQ
XXX (Preserve up to 95% of hair moisture)
Način rada sa SenseIQ pri 200 °C osigurava rezultate
Način rada SenseIQ pri 170 °C
* u usporedbi s Philips HP8372