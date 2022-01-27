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StraightCareVivid Ends uređaj za ravnanje kose

BHS675/00

4.8
| (163) Recenzije | 97% osoba preporučuje ovaj proizvod
Istaknite svoju kosu
Vivid Ends naš je prvi uređaj za ravnanje kose dizajniran za zaštitu krhkih vrhova. Zahvaljujući našoj vrhunskoj tehnologiji SplitStop možete uživati u predivno oblikovanoj kosi zdravih vrhova!
Pogledajte sve prednosti
DO NOT OVERWRITE THIS ASSET - THIS IS A PLACEHOLDER ASSET USED IN MANY PAGES. IF YOU WANT TO CHANGE THE PLACEHOLDER IN YOUR PAGE, REMOVE IT FROM YOUR ENTRY AND ADD ANOTHER IMAGE.

Preserve up to 95% of hair moisture1

Do 95% zdravih vrhova vlasi*

Istaknite svoju kosu

  • s tehnologijom SplitStop

  • za sprječavanje pucanja vrhova

  • Regeneracija ionima

  • Dodatak keratina

Tehnologija SplitStop za najbolje sprječavanje ispucalih vrhova

Tehnologija SplitStop za najbolje sprječavanje ispucalih vrhova

Naša tajna za najbolje sprječavanje ispucalih vrhova nova je tehnologija SplitStop. To je jedinstvena kombinacija senzora UniTemp i naših glatkih keramičkih ploča koji brinu o zdravlju vaše kose. Senzor UniTemp štiti vašu kosu od izlaganja nepotrebnoj visokoj temperaturi, a naše ploče za oblikovanje jamče minimalno trenje radi vrhunske zaštite od ispucalih vrhova.

Senzor UniTemp za predivno oblikovanu kosu uz manje topline

Senzor UniTemp za predivno oblikovanu kosu uz manje topline

Senzor UniTemp štiti vašu kosu od izlaganja nepotrebno visokoj temperaturi, pružajući dosljedniju temperaturu oblikovanja za bolju učinkovitost: postignite jednake rezultate uz 20 °C nižu postavku temperature**. Kreirajte savršenu frizuru uz živahne vrhove zdravog izgleda.

Dodatak keratina za bolju njegu

Dodatak keratina za bolju njegu

Keratin je osnovni sastojak vlasi koji ih čini snažnima, zdravima te im osigurava predivan izgled. Keramika je obogaćena keratinom kako bi pružala još bolju njegu kose.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.8

od 5

163

Recenzije

97%

osoba preporučuje ovaj proizvod

2

27/01/2022

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

Dobra kvalita za dobrou cenu

Super zehlicka na vlasy, jedina vec, kt.bych zmenila je cast kde se zehlicka drzi, nekdy si priskripnu prsty

Prednosti

Cena kvalita

Mane

Ergonomicka cast / drzeni pri zehleni

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za StraightCare BHS677/00 Žehlička na vlasy Sublime Ends

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za StraightCare BHS677/00 Žehlička na vlasy Sublime Ends

04/05/2021

Česká republika

Česká republika

Žehlička dělá krásné vlasy!

Větší plocha pro žehlení umožňuje brát větší prameny vlasů najednou. Žehlička je pohodlná do ruky, netahá a nevysušuje vlasy jako moje stará žehlička. Koupila bych znovu.

Mane

Žádné nevidím

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za StraightCare BHS677/00 Žehlička na vlasy Sublime Ends

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za StraightCare BHS677/00 Žehlička na vlasy Sublime Ends

29/05/2020

Česká republika

Česká republika

S výrobkem jsem naprosto spokojená

S touto žehličkou jsem naprosto spokojená. Je napouštěná keratinem, takže je velice šetrná. Vlasy jsou po vyžehlení krásně hladké, rovné a dlouho drží žádoucí tvar. Za mě určitě doporučuji.

Prednosti

Napuštění keratinem

Mane

Žádné

Ova recenzija je napravljena za StraightCare BHS677/00 Žehlička na vlasy Sublime Ends

Ova recenzija je napravljena za StraightCare BHS677/00 Žehlička na vlasy Sublime Ends

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Upozorenja

  1. XXX (Preserve up to 95% of hair moisture) 

  1. nakon 2 godine simuliranih uporaba za ravnanje prosječne kose žena iz Europe bez ispucalih vrhova pri 200 °C

  2. temperatura kose i test potrošača u usporedbi s HP8344