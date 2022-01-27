2 godine jamstva
s tehnologijom SplitStop
za sprječavanje pucanja vrhova
Regeneracija ionima
Dodatak keratina
Naša tajna za najbolje sprječavanje ispucalih vrhova nova je tehnologija SplitStop. To je jedinstvena kombinacija senzora UniTemp i naših glatkih keramičkih ploča koji brinu o zdravlju vaše kose. Senzor UniTemp štiti vašu kosu od izlaganja nepotrebnoj visokoj temperaturi, a naše ploče za oblikovanje jamče minimalno trenje radi vrhunske zaštite od ispucalih vrhova.
Senzor UniTemp štiti vašu kosu od izlaganja nepotrebno visokoj temperaturi, pružajući dosljedniju temperaturu oblikovanja za bolju učinkovitost: postignite jednake rezultate uz 20 °C nižu postavku temperature**. Kreirajte savršenu frizuru uz živahne vrhove zdravog izgleda.
Keratin je osnovni sastojak vlasi koji ih čini snažnima, zdravima te im osigurava predivan izgled. Keramika je obogaćena keratinom kako bi pružala još bolju njegu kose.
4.8
od 5
163
Recenzije
97%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Lucy:)
27/01/2022
Česká republika
Dio promocije
Provjereni kupac
Dobra kvalita za dobrou cenu
Super zehlicka na vlasy, jedina vec, kt.bych zmenila je cast kde se zehlicka drzi, nekdy si priskripnu prsty
Prednosti
Cena kvalita
Mane
Ergonomicka cast / drzeni pri zehleni
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za StraightCare BHS677/00 Žehlička na vlasy Sublime Ends
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za StraightCare BHS677/00 Žehlička na vlasy Sublime Ends
Doulovka
04/05/2021
Česká republika
Žehlička dělá krásné vlasy!
Větší plocha pro žehlení umožňuje brát větší prameny vlasů najednou. Žehlička je pohodlná do ruky, netahá a nevysušuje vlasy jako moje stará žehlička. Koupila bych znovu.
Mane
Žádné nevidím
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za StraightCare BHS677/00 Žehlička na vlasy Sublime Ends
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za StraightCare BHS677/00 Žehlička na vlasy Sublime Ends
Sinfi
29/05/2020
Česká republika
S výrobkem jsem naprosto spokojená
S touto žehličkou jsem naprosto spokojená. Je napouštěná keratinem, takže je velice šetrná. Vlasy jsou po vyžehlení krásně hladké, rovné a dlouho drží žádoucí tvar. Za mě určitě doporučuji.
Prednosti
Napuštění keratinem
Mane
Žádné
Ova recenzija je napravljena za StraightCare BHS677/00 Žehlička na vlasy Sublime Ends
Ova recenzija je napravljena za StraightCare BHS677/00 Žehlička na vlasy Sublime Ends
XXX (Preserve up to 95% of hair moisture)
nakon 2 godine simuliranih uporaba za ravnanje prosječne kose žena iz Europe bez ispucalih vrhova pri 200 °C
temperatura kose i test potrošača u usporedbi s HP8344