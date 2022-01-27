2 godine jamstva
10 digitalnih postavki
prilagođenih svakom tipu kose
Negativno nabijeni ioni eliminiraju statički elektricitet, regeneriraju kosu i zaglađuju vlasi radi postizanja većeg sjaja kose. Rezultat je glatka i sjajna kosa bez statičkog elektriciteta.
Ploče imaju profesionalnu duljinu od 105mm, čime se omogućava brže i jednostavnije ravnanje.
Glatke ploče prevučene keramikom sprječavaju oštećenje kose tijekom oblikovanja uz glatko klizenje.
4.8
od 5
163
Recenzije
97%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Lucy:)
27/01/2022
Česká republika
Dio promocije
Provjereni kupac
Dobra kvalita za dobrou cenu
Super zehlicka na vlasy, jedina vec, kt.bych zmenila je cast kde se zehlicka drzi, nekdy si priskripnu prsty
Prednosti
Cena kvalita
Mane
Ergonomicka cast / drzeni pri zehleni
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za StraightCare BHS677/00 Žehlička na vlasy Sublime Ends
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za StraightCare BHS677/00 Žehlička na vlasy Sublime Ends
Doulovka
04/05/2021
Česká republika
Žehlička dělá krásné vlasy!
Větší plocha pro žehlení umožňuje brát větší prameny vlasů najednou. Žehlička je pohodlná do ruky, netahá a nevysušuje vlasy jako moje stará žehlička. Koupila bych znovu.
Mane
Žádné nevidím
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za StraightCare BHS677/00 Žehlička na vlasy Sublime Ends
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za StraightCare BHS677/00 Žehlička na vlasy Sublime Ends
Sinfi
29/05/2020
Česká republika
S výrobkem jsem naprosto spokojená
S touto žehličkou jsem naprosto spokojená. Je napouštěná keratinem, takže je velice šetrná. Vlasy jsou po vyžehlení krásně hladké, rovné a dlouho drží žádoucí tvar. Za mě určitě doporučuji.
Prednosti
Napuštění keratinem
Mane
Žádné
Ova recenzija je napravljena za StraightCare BHS677/00 Žehlička na vlasy Sublime Ends
Ova recenzija je napravljena za StraightCare BHS677/00 Žehlička na vlasy Sublime Ends
XXX (Preserve up to 95% of hair moisture)