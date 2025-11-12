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  • Stiliziranje kose bez oštećenja toplinom*
  • Stiliziranje kose bez oštećenja toplinom*
  • Stiliziranje kose bez oštećenja toplinom*
  • Stiliziranje kose bez oštećenja toplinom*
  • Stiliziranje kose bez oštećenja toplinom*
  • Stiliziranje kose bez oštećenja toplinom*
  • Stiliziranje kose bez oštećenja toplinom*
  • Stiliziranje kose bez oštećenja toplinom*
  • Stiliziranje kose bez oštećenja toplinom*
  • Stiliziranje kose bez oštećenja toplinom*
  • Stiliziranje kose bez oštećenja toplinom*
  • Stiliziranje kose bez oštećenja toplinom*
  • Stiliziranje kose bez oštećenja toplinom*
  • Stiliziranje kose bez oštećenja toplinom*
  • Stiliziranje kose bez oštećenja toplinom*
  • Stiliziranje kose bez oštećenja toplinom*
  • Stiliziranje kose bez oštećenja toplinom*
  • Stiliziranje kose bez oštećenja toplinom*
  • Stiliziranje kose bez oštećenja toplinom*
  • Stiliziranje kose bez oštećenja toplinom*

Obustavljeno

5000 SeriesAparat za ravnanje kose

BHS530/00

4.8
| (586) Recenzije | 97% osoba preporučuje ovaj proizvod
Stiliziranje kose bez oštećenja toplinom*
Stilizirajte kosu uz tehnologiju ThermoShield. Tehnologija ThermoShield ravnomjerno raspoređuje toplinu preko ploča, sprječavajući pritom pregrijavanje kose od korijena do vrhova. Dvostruka njega ionima za sjajnu i glatku kosu bez statičkog elektriciteta.
Pogledajte sve prednosti
DO NOT OVERWRITE THIS ASSET - THIS IS A PLACEHOLDER ASSET USED IN MANY PAGES. IF YOU WANT TO CHANGE THE PLACEHOLDER IN YOUR PAGE, REMOVE IT FROM YOUR ENTRY AND ADD ANOTHER IMAGE.

Preserve up to 95% of hair moisture1

uz tehnologiju ThermoShield

Stiliziranje kose bez oštećenja toplinom*

  • Tehnologija ThermoShield

  • 50 % brže ravnanje

  • 35 % glađe pomične ploče

  • Dvostruka njega ionima

Tehnologija ThermoShield za manje oštećenja

Tehnologija ThermoShield za manje oštećenja

Tehnologija ThermoShield omogućava stiliziranje kose s manje oštećenja toplinom. Njezin senzor regulira temperaturu pri čemu ravnomjerno raspoređuje toplinu preko ploča, sprječavajući pritom pregrijavanje kose od korijena do vrhova.

50 % brže ravnanje**

Glatke ploče na uređaju glatko klize kroz vašu kosu pa ćete samim time potrošiti manje vremena na oblikovanje, a više na uživanje u odličnim rezultatima.

35 % *** glađe pomične ploče za nježno oblikovanje

35 % glađe pomične ploče koje nježno klize po vašoj kosi. Napredne keramičke pomične ploče pomiču se radi prilagođavanja pritiska na kosu. Osiguravaju ravnomjernu toplinu i pritisak na kosu za savršene rezultate oblikovanja.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.8

od 5

586

Recenzije

97%

osoba preporučuje ovaj proizvod

12/11/2025

Hrvatska

Hrvatska

Prezadovoljna ,kosa kao iz salona, preporuka od srca kao i za ostale uredjaje od Philipsa tako i ovaj cista 10⭐️

Prednosti

Kao i sve od Philips i ovo je na visini zadatka

Mane

Nema mane

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 7000 Series BHS742/00 Aparat za ravnanje kose

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 7000 Series BHS742/00 Aparat za ravnanje kose

21/04/2023

Hrvatska

Hrvatska

Zaposlenik Philipsa

Proizvod je nadmašio moja očekivanja!

[Employee of philipsglobal] Imam gustu i prirodno kovrčavu kosu. Kroz život koristila sam razne pegle za kosu i nikada nisam bila u potpunosti zadovoljna. Ili bi mi kosa bila ravna odnosno ispeglana ali bi imala miris po spaljenosti ili bi kosa bila polu ravna i čim izađem malo na vlagu u potpunosti kovrčava. Nikada nisam ostvarila balans ravna kosa koja izgleda zdravo i drži nekoliko dana. Kosu bi znala peglati i po dva sata, a nakovrčala se sama od sebe za samo nekoliko minuta nakon peglanja. Philips Pegla serije 5000 je potpuno otkriće. Ne samo da mi je kosa u potpunosti ravna nego je i zdrava. Ravna drži i nekoliko dana uz pomoć pegle. Nikad nisam bila zadovoljnija što se tiče uređaja za kosu. Pegla ne čupa, ne zapinje, dovoljno je jednom proći po pramenu i on je ravan. U manje od pola sata moja gusta kovrčava i duga kosa skroz je ravna, svilenkasta i mekana. Nosim ju svuda sa sobom i na putovanja, uvijek mi je pri ruci. Moje tople preporuke svima, apsolutno sam oduševljena. 😍

Prednosti

ravnu kosu, zdravu kosu, uštedu vremena

Mane

slijepljenosti kose

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 5000 Series BHS530/00 Aparat za ravnanje kose

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 5000 Series BHS530/00 Aparat za ravnanje kose

13/05/2022

Hrvatska

Hrvatska

Više nego odličan!

Preporučujem svima koji stalno ili povremeno "peglaju" kosu. Phillips se pokazao bolji od remingtona a čak i dysona! Cijena je prihvatljiva s obzirom koliko čuva i štiti a uređuje kosu! Ja sam i više nego zadovoljna i preporučila bih ga svima!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 7000 Series BHS752/00 Aparat za ravnanje kose

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 7000 Series BHS752/00 Aparat za ravnanje kose

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Upozorenja

  1. XXX (Preserve up to 95% of hair moisture) 

  1. Isti rezultat oblikovanja postignut pri nižoj temperaturi od 180 °C u odnosu na HP8361 pri 210 °C

  2. u odnosu na HP8361

  3. u odnosu na BHS677