2 godine jamstva
Tehnologija ThermoProtect
Keratinske ploče
6 postavki temperature
Tehnologija ThermoProtect ravnomjerno raspoređuje toplinu preko ploča, sprječava pregrijavanje i štiti vašu kosu.
Keramičke ploče s keratinom glatko klize po kosi, za brzo i jednostavno oblikovanje.
Odaberite raspon temperatura od 160 do 230 °C koji jamči dugotrajne rezultate te istovremeno smanjuje mogućnost oštećenja kose.
4.8
od 5
138
Recenzije
94%
osoba preporučuje ovaj proizvod
myška4
08/04/2026
Česká republika
Dio promocije
Provjereni kupac
Jsem spokojená
Rychle se nahřeje, vyhovuje mi možnost nastavení různých stupňů teploty. Je lehká, příjemná do ruky. Vlasy se s ní dobře upravují.
Ova recenzija je napravljena za StraightCare Essential BHS378/00 Žehlička na vlasy ThermoProtect
Ova recenzija je napravljena za StraightCare Essential BHS378/00 Žehlička na vlasy ThermoProtect
Lenika
29/11/2024
Česká republika
Dio promocije
Provjereni kupac
Funguje
Rychle se ohřívá, dobře klouže po vlasech.. Lehká do ruky.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za StraightCare Essential BHS375/00 Žehlička na vlasy ThermoProtect
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za StraightCare Essential BHS375/00 Žehlička na vlasy ThermoProtect
Manu_88
11/05/2022
Česká republika
Perfektní žehlička
Rychle se zahřeje, vlasy jsou nepoškozené. Vřele doporučuji.
Prednosti
rychlé nahřátí
Mane
nic
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za StraightCare Essential BHS376/00 Žehlička na vlasy ThermoProtect
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za StraightCare Essential BHS376/00 Žehlička na vlasy ThermoProtect
XXX (Preserve up to 95% of hair moisture)