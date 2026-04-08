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  • Glatka i sjajna njegovana kosa
  • Glatka i sjajna njegovana kosa
  • Glatka i sjajna njegovana kosa
  • Glatka i sjajna njegovana kosa
  • Glatka i sjajna njegovana kosa
  • Glatka i sjajna njegovana kosa
  • Glatka i sjajna njegovana kosa
  • Glatka i sjajna njegovana kosa
  • Glatka i sjajna njegovana kosa
  • Glatka i sjajna njegovana kosa
  • Glatka i sjajna njegovana kosa
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  • Glatka i sjajna njegovana kosa
  • Glatka i sjajna njegovana kosa
  • Glatka i sjajna njegovana kosa
  • Glatka i sjajna njegovana kosa
  • Glatka i sjajna njegovana kosa
  • Glatka i sjajna njegovana kosa
  • Glatka i sjajna njegovana kosa
  • Glatka i sjajna njegovana kosa
  • Glatka i sjajna njegovana kosa
  • Glatka i sjajna njegovana kosa

StraightCare EssentialThermoProtect uređaj za ravnanje

BHS375/00

4.8
| (138) Recenzije | 94% osoba preporučuje ovaj proizvod
Glatka i sjajna njegovana kosa
Posebno dizajnirano za jednostavno i brzo oblikovanje uz duge keratinske ploče i 2 postavke temperature. Njegujte kosu uz tehnologiju ThermoProtect koja sprječava pregrijavanje.
Pogledajte sve prednosti
DO NOT OVERWRITE THIS ASSET - THIS IS A PLACEHOLDER ASSET USED IN MANY PAGES. IF YOU WANT TO CHANGE THE PLACEHOLDER IN YOUR PAGE, REMOVE IT FROM YOUR ENTRY AND ADD ANOTHER IMAGE.

Preserve up to 95% of hair moisture1

Glatka i sjajna njegovana kosa

  • Tehnologija ThermoProtect

  • Keratinske ploče

  • 2 postavke temperature

Tehnologija ThermoProtect

Tehnologija ThermoProtect

Tehnologija ThermoProtect ravnomjerno raspoređuje toplinu preko ploča, sprječava pregrijavanje i štiti vašu kosu.

Keramičke ploče s keratinom za glatku i sjajnu kosu

Keramičke ploče s keratinom za glatku i sjajnu kosu

Keramičke ploče s keratinom glatko klize po kosi, za brzo i jednostavno oblikovanje.

Raspon temperature do 220 °C

Raspon temperature do 220 °C

Raspon temperature do 220 °C jamči dugotrajne rezultate te istovremeno smanjuje mogućnost oštećenja kose.

Tehničke specifikacije

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Dijelovi i dodatni pribor

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.8

od 5

138

Recenzije

94%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
2

08/04/2026

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

Jsem spokojená

Rychle se nahřeje, vyhovuje mi možnost nastavení různých stupňů teploty. Je lehká, příjemná do ruky. Vlasy se s ní dobře upravují.

Ova recenzija je napravljena za StraightCare Essential BHS378/00 Žehlička na vlasy ThermoProtect

Ova recenzija je napravljena za StraightCare Essential BHS378/00 Žehlička na vlasy ThermoProtect

29/11/2024

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

Funguje

Rychle se ohřívá, dobře klouže po vlasech.. Lehká do ruky.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za StraightCare Essential BHS375/00 Žehlička na vlasy ThermoProtect

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za StraightCare Essential BHS375/00 Žehlička na vlasy ThermoProtect

11/05/2022

Česká republika

Česká republika

Perfektní žehlička

Rychle se zahřeje, vlasy jsou nepoškozené. Vřele doporučuji.

Prednosti

rychlé nahřátí

Mane

nic

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za StraightCare Essential BHS376/00 Žehlička na vlasy ThermoProtect

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za StraightCare Essential BHS376/00 Žehlička na vlasy ThermoProtect

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Upozorenja

  1. XXX (Preserve up to 95% of hair moisture) 