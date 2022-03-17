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  • Pojednostavljeno oblikovanje
  • Pojednostavljeno oblikovanje
  • Pojednostavljeno oblikovanje
  • Pojednostavljeno oblikovanje
  • Pojednostavljeno oblikovanje
  • Pojednostavljeno oblikovanje
  • Pojednostavljeno oblikovanje
  • Pojednostavljeno oblikovanje
  • Pojednostavljeno oblikovanje
  • Pojednostavljeno oblikovanje
  • Pojednostavljeno oblikovanje
  • Pojednostavljeno oblikovanje
  • Pojednostavljeno oblikovanje
  • Pojednostavljeno oblikovanje
  • Pojednostavljeno oblikovanje
  • Pojednostavljeno oblikovanje
  • Pojednostavljeno oblikovanje
  • Pojednostavljeno oblikovanje
  • Pojednostavljeno oblikovanje
  • Pojednostavljeno oblikovanje

Obustavljeno

3000 SeriesKomplet za oblikovanje kose

BHP398/00

4.8
| (433) Recenzije | 96% osoba preporučuje ovaj proizvod
Pojednostavljeno oblikovanje
Nastavak ThermoProtect jedinstvenog dizajna moćno miješa topao i hladan zrak za svakodnevnu njegu.
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DO NOT OVERWRITE THIS ASSET - THIS IS A PLACEHOLDER ASSET USED IN MANY PAGES. IF YOU WANT TO CHANGE THE PLACEHOLDER IN YOUR PAGE, REMOVE IT FROM YOUR ENTRY AND ADD ANOTHER IMAGE.

Preserve up to 95% of hair moisture1

Pojednostavljeno oblikovanje

  • 1600 W

  • Nastavak ThermoProtect

  • Keratinske ploče

Snaga sušenja od 1600 W

Snaga sušenja od 1600 W

Ovo sušilo za kosu snage 1600 W stvara optimalan protok zraka za prekrasne rezultate svakog dana.

Nastavak ThermoProtect

Nastavak ThermoProtect

Nastavak ThermoProtect jedinstvenog dizajna snažno miješa topao i hladan zrak za svakodnevno njegovanje. Premda smanjuje temperaturu za 15°C, ipak brzo suši kosu.

Sklopiva drška za lako spremanje

Sklopiva drška za lako spremanje

Ovaj kompaktan dizajn sa sklopivom drškom olakšava pakiranje, spremanje i nošenje sušila za kosu posvuda.

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.8

od 5

433

Recenzije

96%

osoba preporučuje ovaj proizvod

17/03/2022

Hrvatska

Hrvatska

Provjereni kupac

Proizvod odlično radi svoj posao

Fen je odličan, nije glasan, ima sve funkcije koje vam mogu zatrebati i odlično služi svakoj glavi.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 3000 Series BHD340/10 Sušilo za kosu

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 3000 Series BHD340/10 Sušilo za kosu

06/11/2021

Slovensko

Slovensko

Philips hsir dryer 3000 BHD300/00

Vyrobok splňa to čo ma je to už druha kupa ako darček pre dôchodkiňu značka Philips super

Prednosti

Skladny padne do ruky ako ma

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 3000 Series BHD300/00 Sušič vlasov

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 3000 Series BHD300/00 Sušič vlasov

30/03/2026

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

Dobrý poměr cena x výkon

Velmi dobrý poměr ceny x výkon, na trvanlivost si ještě musím počkat. Koupila jsem jeden domů, a po vyzkoušení koupila i druhý na chalupu. Vyhovují mi všechny tři nástavce. Asi bych vylepšila rukojeť, aby byla ergonomičtější a neklouzala z ruky.

Prednosti

Dobrý výkon za dobrou cenu, tři nástavce, dvě rychlosti a volitelná teplota

Mane

Chtělo by to lepší rukojeť

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Series 3000 BHD360/20 Fén

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Series 3000 BHD360/20 Fén

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Upozorenja

  1. XXX (Preserve up to 95% of hair moisture) 