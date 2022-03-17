2 godine jamstva
Obustavljeno
1600 W
Nastavak ThermoProtect
Keratinske ploče
Ovo sušilo za kosu snage 1600 W stvara optimalan protok zraka za prekrasne rezultate svakog dana.
Nastavak ThermoProtect jedinstvenog dizajna snažno miješa topao i hladan zrak za svakodnevno njegovanje. Premda smanjuje temperaturu za 15°C, ipak brzo suši kosu.
Ovaj kompaktan dizajn sa sklopivom drškom olakšava pakiranje, spremanje i nošenje sušila za kosu posvuda.
4.8
od 5
433
Recenzije
96%
osoba preporučuje ovaj proizvod
17/03/2022
Hrvatska
Provjereni kupac
Proizvod odlično radi svoj posao
Fen je odličan, nije glasan, ima sve funkcije koje vam mogu zatrebati i odlično služi svakoj glavi.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 3000 Series BHD340/10 Sušilo za kosu
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 3000 Series BHD340/10 Sušilo za kosu
Po227
06/11/2021
Slovensko
Philips hsir dryer 3000 BHD300/00
Vyrobok splňa to čo ma je to už druha kupa ako darček pre dôchodkiňu značka Philips super
Prednosti
Skladny padne do ruky ako ma
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 3000 Series BHD300/00 Sušič vlasov
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 3000 Series BHD300/00 Sušič vlasov
JanaZ
30/03/2026
Česká republika
Dio promocije
Provjereni kupac
Dobrý poměr cena x výkon
Velmi dobrý poměr ceny x výkon, na trvanlivost si ještě musím počkat. Koupila jsem jeden domů, a po vyzkoušení koupila i druhý na chalupu. Vyhovují mi všechny tři nástavce. Asi bych vylepšila rukojeť, aby byla ergonomičtější a neklouzala z ruky.
Prednosti
Dobrý výkon za dobrou cenu, tři nástavce, dvě rychlosti a volitelná teplota
Mane
Chtělo by to lepší rukojeť
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Series 3000 BHD360/20 Fén
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Series 3000 BHD360/20 Fén
XXX (Preserve up to 95% of hair moisture)