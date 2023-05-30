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Sve serije

  • Prirodno ravnanje kose u roku od 5 minuta*
  • Prirodno ravnanje kose u roku od 5 minuta*
  • Prirodno ravnanje kose u roku od 5 minuta*
  • Prirodno ravnanje kose u roku od 5 minuta*
  • Prirodno ravnanje kose u roku od 5 minuta*
  • Prirodno ravnanje kose u roku od 5 minuta*
  • Prirodno ravnanje kose u roku od 5 minuta*
  • Prirodno ravnanje kose u roku od 5 minuta*
  • Prirodno ravnanje kose u roku od 5 minuta*
  • Prirodno ravnanje kose u roku od 5 minuta*
  • Prirodno ravnanje kose u roku od 5 minuta*
  • Prirodno ravnanje kose u roku od 5 minuta*
  • Prirodno ravnanje kose u roku od 5 minuta*
  • Prirodno ravnanje kose u roku od 5 minuta*
  • Prirodno ravnanje kose u roku od 5 minuta*
  • Prirodno ravnanje kose u roku od 5 minuta*
  • Prirodno ravnanje kose u roku od 5 minuta*
  • Prirodno ravnanje kose u roku od 5 minuta*
  • Prirodno ravnanje kose u roku od 5 minuta*
  • Prirodno ravnanje kose u roku od 5 minuta*
  • Prirodno ravnanje kose u roku od 5 minuta*
  • Prirodno ravnanje kose u roku od 5 minuta*
  • Prirodno ravnanje kose u roku od 5 minuta*
  • Prirodno ravnanje kose u roku od 5 minuta*

StyleCare EssentialGrijana četka za ravnanje

BHH880/00

4.8
| (273) Recenzije | 99% osoba preporučuje ovaj proizvod
Prirodno ravnanje kose u roku od 5 minuta*
Otkrijte prirodno ravnu i predivno sjajnu kosu u samo 5 minuta. Naša tehnologija ThermoProtect i dizajn vlakana zajedno osiguravaju zdravu kosu bez statičkog elektriciteta.
Pogledajte sve prednosti
DO NOT OVERWRITE THIS ASSET - THIS IS A PLACEHOLDER ASSET USED IN MANY PAGES. IF YOU WANT TO CHANGE THE PLACEHOLDER IN YOUR PAGE, REMOVE IT FROM YOUR ENTRY AND ADD ANOTHER IMAGE.

Preserve up to 95% of hair moisture1

Glatka, sjajna kosa bez statičkog elektriciteta

Prirodno ravnanje kose u roku od 5 minuta*

  • Izuzetno veliko područje četke

  • Tehnologija ThermoProtect

  • Keramička obloga s turmalinom

Keramička obloga s turmalinom

Keramička obloga s turmalinom

Keramička obloga s turmalinom za sjajnu, glatku kosu bez statičkog elektriciteta.

Tehnologija ThermoProtect

Tehnologija ThermoProtect

Tehnologija ThermoProtect održava dosljednu temperaturu cijelom površinom četke kako bi se spriječilo pregrijavanje te osigurali zaštita i zdrav izgled kose.

2 postavke temperature sukladno tipu kose

2 postavke temperature sukladno tipu kose

Dvije postavke temperature (170 °C i 200 °C) sukladno tipu kose.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.8

od 5

273

Recenzije

99%

osoba preporučuje ovaj proizvod

30/05/2023

Hrvatska

Hrvatska

Četka za kosu

Četka je odlična Preporučujem ovaj proizvod Kosa je lijepo ravna nakon korištenja za svega par minuti

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 5000 BHH885/00 Grijana četka za ravnanje

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 5000 BHH885/00 Grijana četka za ravnanje

05/10/2022

Hrvatska

Hrvatska

Savršena cetka za kosu

Svima preporučam ovu cetku.Kosa je savršeno sjajna i ravna.

Prednosti

Sjaj

Mane

Nista

Ova recenzija je napravljena za 5000 BHH885/00 Grijana četka za ravnanje

Ova recenzija je napravljena za 5000 BHH885/00 Grijana četka za ravnanje

04/10/2022

Hrvatska

Hrvatska

Super cetka

Sviđa mi se jer je jednostavna za korištenje i kod kuće i na putu/ odmoru

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 5000 BHH885/00 Grijana četka za ravnanje

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 5000 BHH885/00 Grijana četka za ravnanje

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Upozorenja

  1. XXX (Preserve up to 95% of hair moisture) 

  1. Izmjereno na 33 žena s kosom srednje duljine. Testiranje je obavljeno u Kini.