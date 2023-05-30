2 godine jamstva
Izuzetno veliko područje četke
Tehnologija ThermoProtect
Keramička obloga s turmalinom
Keramička obloga s turmalinom za sjajnu, glatku kosu bez statičkog elektriciteta.
Tehnologija ThermoProtect održava dosljednu temperaturu cijelom površinom četke kako bi se spriječilo pregrijavanje te osigurali zaštita i zdrav izgled kose.
Dvije postavke temperature (170 °C i 200 °C) sukladno tipu kose.
4.8
od 5
273
Recenzije
99%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Elodi
30/05/2023
Hrvatska
Četka za kosu
Četka je odlična Preporučujem ovaj proizvod Kosa je lijepo ravna nakon korištenja za svega par minuti
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 5000 BHH885/00 Grijana četka za ravnanje
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 5000 BHH885/00 Grijana četka za ravnanje
Tajvci40
05/10/2022
Hrvatska
Dio promocije
Savršena cetka za kosu
Svima preporučam ovu cetku.Kosa je savršeno sjajna i ravna.
Prednosti
Sjaj
Mane
Nista
Ova recenzija je napravljena za 5000 BHH885/00 Grijana četka za ravnanje
Ova recenzija je napravljena za 5000 BHH885/00 Grijana četka za ravnanje
Boki sylba
04/10/2022
Hrvatska
Dio promocije
Super cetka
Sviđa mi se jer je jednostavna za korištenje i kod kuće i na putu/ odmoru
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 5000 BHH885/00 Grijana četka za ravnanje
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 5000 BHH885/00 Grijana četka za ravnanje
XXX (Preserve up to 95% of hair moisture)
Izmjereno na 33 žena s kosom srednje duljine. Testiranje je obavljeno u Kini.