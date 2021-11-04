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  • Jednostavno oblikovanje kose
  • Jednostavno oblikovanje kose
  • Jednostavno oblikovanje kose
  • Jednostavno oblikovanje kose
  • Jednostavno oblikovanje kose
  • Jednostavno oblikovanje kose
  • Jednostavno oblikovanje kose
  • Jednostavno oblikovanje kose
  • Jednostavno oblikovanje kose
  • Jednostavno oblikovanje kose
  • Jednostavno oblikovanje kose
  • Jednostavno oblikovanje kose
  • Jednostavno oblikovanje kose
  • Jednostavno oblikovanje kose
  • Jednostavno oblikovanje kose
  • Jednostavno oblikovanje kose
  • Jednostavno oblikovanje kose
  • Jednostavno oblikovanje kose

StyleCareMulti-Styler

BHH811/00

4.8
| (34) Recenzije | 97% osoba preporučuje ovaj proizvod
Jednostavno oblikovanje kose
Za novi izgled svaki dan! Od savršeno dotjerane, ravne ili nakovrčane kose do podizanja i drugih zahvata, novi Philips Multi-Styler s vodičem za stilove omogućava izradu preko 10 različitih frizura.
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DO NOT OVERWRITE THIS ASSET - THIS IS A PLACEHOLDER ASSET USED IN MANY PAGES. IF YOU WANT TO CHANGE THE PLACEHOLDER IN YOUR PAGE, REMOVE IT FROM YOUR ENTRY AND ADD ANOTHER IMAGE.

Preserve up to 95% of hair moisture1

10+ izgleda s vodičem za stilove

Jednostavno oblikovanje kose

  • 10+ stilova u pakiranju

  • 5 nastavaka i dodataka

  • Vodič za stil

  • Tehnologija OneClick

Nastavak za ravnanje od 80 mm pruža glatke rezultate

Nastavak za ravnanje od 80 mm pruža glatke rezultate

Nastavak za ravnanje od 80 mm za savršeno glatke rezultate.

Cijev za kovrčanje od 25 mm za čvrste ili opuštene kovrče

Cijev za kovrčanje od 25 mm za čvrste ili opuštene kovrče

Cijev za kovrčanje od 25 mm za savršene čvrste ili opuštene kovrče.

Vodič za stil i 3 korisna dodatka za kosu za 10+ stilova

Vodič za stil i 3 korisna dodatka za kosu za 10+ stilova

Obuhvaća vodič za stil za kreiranje 10+ stilova, 2 elastične trake za lako oblikovanje frizure i gumicu za kosu za eksperimentiranje sa stilom.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.8

od 5

34

Recenzije

97%

osoba preporučuje ovaj proizvod

2

04/11/2021

Україна

Україна

Відгук через рік користування

Відгук через рік користування мультистайлером!Пишу з великим задоволенням цією чудовою технікою.Став незамінним помічником для створення зачісок.Вирівнювач не псує волосся,так як на ньому керамічне покриття,що для мене головне .Локони можна також зробити швидко і якісно.За рік користування я не знайшла недоліків.Дуже якісний стайлер.Найкращий в даній ціновій категорії.Дуже сподобалась 2х метрова довжина проводу ,зручно використовувати.На проводі також є захист від перелому - на з'єднаннях з самим виробом,крутиться на 360 градусів.Сам кабель товстий та якісний,прослужить довго.Та й гарантія виробника 24 місяці ,це більше чим достатньо(дуже надіюсь що не знадобиться!)Підсумовуючи,хочу порекомендувати цей прилад,відпрацює на всі 100!Ви будете задоволені цією покупкою!

Prednosti

Суцільні плюси

Mane

Недоліків не знайшла

Ova recenzija je napravljena za StyleCare BHH811/00 Мультистайлер

Ova recenzija je napravljena za StyleCare BHH811/00 Мультистайлер

02/11/2021

Україна

Україна

Потрясающая плойка!

Я ее просто обожаю! Благодаря этому стайлеру я всегда уверенна, что моя укладка будет на высоте! Я очень долго присматривалась и решала какую купить плойку, читала, смотрела обзоры на ютюб. И купила сперва конусную. Но потом поняла, что это точно не то, что мне нужно. И заказала себе этот стайлер от Philips и как же я довольна! С ней у меня получаются идеальные кудри и волны! Такие, как я хочу! Можно накрутить маленькие тоненькие пряди, можно покрупнее. Получается очень красиво! Она быстро нагревается, буквально за несколько секунд. И так же быстро остывает. Поэтому не нужно долго ждать, чтобы послу укладки снова положить ее на место. После использования волосы не пересушены, волосинки в ней не запутываются и не застряют, а мягко скользят по поверхности. Я очень довольна! Плюс: в комплекте идет насадка-выпрямитель и инструменты для моделирования прически. О чем еще можно мечтать? :)

Prednosti

Делает идеальные кудри и волны

Mane

нет

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za StyleCare BHH811/00 Мультистайлер

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za StyleCare BHH811/00 Мультистайлер

27/10/2021

Україна

Україна

Прекрасний мультистайлер

Дуже задоволена цим мультистайлером, керамічний випрямувач не палить волосся, швидко нагрівається. Насадка плойка також прекрасна- локони не розкручуються, чим я дуже задоволена! Даний товар рекомендую

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za StyleCare BHH811/00 Мультистайлер

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za StyleCare BHH811/00 Мультистайлер

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  1. XXX (Preserve up to 95% of hair moisture) 