2 godine jamstva
10+ stilova u pakiranju
5 nastavaka i dodataka
Vodič za stil
Tehnologija OneClick
Nastavak za ravnanje od 80 mm za savršeno glatke rezultate.
Cijev za kovrčanje od 25 mm za savršene čvrste ili opuštene kovrče.
Obuhvaća vodič za stil za kreiranje 10+ stilova, 2 elastične trake za lako oblikovanje frizure i gumicu za kosu za eksperimentiranje sa stilom.
4.8
od 5
34
Recenzije
97%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Marinaalieva
04/11/2021
Україна
Відгук через рік користування
Відгук через рік користування мультистайлером!Пишу з великим задоволенням цією чудовою технікою.Став незамінним помічником для створення зачісок.Вирівнювач не псує волосся,так як на ньому керамічне покриття,що для мене головне .Локони можна також зробити швидко і якісно.За рік користування я не знайшла недоліків.Дуже якісний стайлер.Найкращий в даній ціновій категорії.Дуже сподобалась 2х метрова довжина проводу ,зручно використовувати.На проводі також є захист від перелому - на з'єднаннях з самим виробом,крутиться на 360 градусів.Сам кабель товстий та якісний,прослужить довго.Та й гарантія виробника 24 місяці ,це більше чим достатньо(дуже надіюсь що не знадобиться!)Підсумовуючи,хочу порекомендувати цей прилад,відпрацює на всі 100!Ви будете задоволені цією покупкою!
Prednosti
Суцільні плюси
Mane
Недоліків не знайшла
Ova recenzija je napravljena za StyleCare BHH811/00 Мультистайлер
Ova recenzija je napravljena za StyleCare BHH811/00 Мультистайлер
Lykke_ua
02/11/2021
Україна
Потрясающая плойка!
Я ее просто обожаю! Благодаря этому стайлеру я всегда уверенна, что моя укладка будет на высоте! Я очень долго присматривалась и решала какую купить плойку, читала, смотрела обзоры на ютюб. И купила сперва конусную. Но потом поняла, что это точно не то, что мне нужно. И заказала себе этот стайлер от Philips и как же я довольна! С ней у меня получаются идеальные кудри и волны! Такие, как я хочу! Можно накрутить маленькие тоненькие пряди, можно покрупнее. Получается очень красиво! Она быстро нагревается, буквально за несколько секунд. И так же быстро остывает. Поэтому не нужно долго ждать, чтобы послу укладки снова положить ее на место. После использования волосы не пересушены, волосинки в ней не запутываются и не застряют, а мягко скользят по поверхности. Я очень довольна! Плюс: в комплекте идет насадка-выпрямитель и инструменты для моделирования прически. О чем еще можно мечтать? :)
Prednosti
Делает идеальные кудри и волны
Mane
нет
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za StyleCare BHH811/00 Мультистайлер
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za StyleCare BHH811/00 Мультистайлер
Ірина19
27/10/2021
Україна
Прекрасний мультистайлер
Дуже задоволена цим мультистайлером, керамічний випрямувач не палить волосся, швидко нагрівається. Насадка плойка також прекрасна- локони не розкручуються, чим я дуже задоволена! Даний товар рекомендую
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za StyleCare BHH811/00 Мультистайлер
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za StyleCare BHH811/00 Мультистайлер
XXX (Preserve up to 95% of hair moisture)