2 godine jamstva
ThermoShield Advanced
Vodeni ion, mineralni ion, 8 puta više iona
Povećanje sjaja kose od 60 %*********
4-minutno brzo sušenje
Sušite kosu 20 %** brže od sušila za kosu snage 2300 W
Sustav dvostrukog senzora stalno očitava temperaturu vaše prostorije i aktivno podešava temperaturu sušenja 24 000 puta po jednom sušenju kako bi se kosa zaštitila od pregrijavanja. Uživajte u 25 % ujednačenijoj temperaturi sušenja u bilo kojem okruženju*********.
Naše inovativne lopatice ventilatora i posebno dizajniran grijač omogućuju sušenje kose za samo 4 minute****.
Dodajte vlažnosti za meku i zdravu kosu. Tehnologija vodenih iona stvara više od 1000 puta više količine vode nego bez ionizatora.
4.8
od 5
249
Recenzije
96%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Lorcika
23/09/2024
Hrvatska
Dio promocije
Najbolje sušilo ikad
Jednostavno koje god sušilo da sam sad koristila razočaralo me, ovo je promjena i to prekrasna. Kosa mi je blistava ima sjaj a suha je u svega par minuta, uz to da imam gustu kosu
Prednosti
Brzo suši, blistava kosa
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Hair Dryer BHD720/10 Serija 7000
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Hair Dryer BHD720/10 Serija 7000
Megi2912
22/09/2024
Hrvatska
Dio promocije
Prezadovoljna sa novim sušilom!
Odabrala sam najbolju ocjenu jer je ovo sušilo zadovoljilo sve moje kriterije i želje koje sam htjela ispuniti kad sam ga kupila. Odlično suši kosu i kosa nakon njega ostaje mekana i sjajna.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Hair Dryer BHD720/10 Serija 7000
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Hair Dryer BHD720/10 Serija 7000
Lauraaa777
22/09/2024
Hrvatska
Dio promocije
Proizvod je super!
Dugo sam tražila sušilo koje ce moju kosu uljepšat u smislu da ne bude slamnata nakon feniranja. Ovo sušilo mi je super samostalno, u kombinaciji sa četkom... pristupačno a divno.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Hair Dryer BHD720/10 Serija 7000
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Hair Dryer BHD720/10 Serija 7000
XXX (Preserve up to 95% of hair moisture)
u usporedbi sa sušilom Philips S5000 snage 2300 W
u odnosu na Philips MoistureProtect HP8280
* na temelju prosječnog vremena sušenja od 4 minute
* * na temelju kose bijele rase srednje duljine (40 cm) u laboratorijskom okruženju pri najvišim postavkama brzine i topline. Stvarni rezultati mogu se razlikovati.
* * * Mineralna ionska njega nakon 6 mjeseci izloženosti UV zrakama
* * * * u odnosu na HP8232/20 pri najvišoj postavci
* * * * * Philips MoistureProtect HP8280 pri najvišoj postavci
* * * * * * Postavka Thermoshield Advanced
* * * * * * * kad se upotrebljava topli i hladni način rada u usporedbi s prirodno osušenom kosom. Testirano u neovisnom institutu za testiranje u SAD-u.