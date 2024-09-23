ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Posjeti Philips online shop

2 godine jamstva

Sve serije

  • 30 % brže*. Lakše**. Vrhunska zaštita kose.
  • 30 % brže*. Lakše**. Vrhunska zaštita kose.
  • 30 % brže*. Lakše**. Vrhunska zaštita kose.
  • 30 % brže*. Lakše**. Vrhunska zaštita kose.
  • 30 % brže*. Lakše**. Vrhunska zaštita kose.
  • 30 % brže*. Lakše**. Vrhunska zaštita kose.
  • 30 % brže*. Lakše**. Vrhunska zaštita kose.
  • 30 % brže*. Lakše**. Vrhunska zaštita kose.
  • 30 % brže*. Lakše**. Vrhunska zaštita kose.
  • 30 % brže*. Lakše**. Vrhunska zaštita kose.
  • 30 % brže*. Lakše**. Vrhunska zaštita kose.
  • 30 % brže*. Lakše**. Vrhunska zaštita kose.
  • 30 % brže*. Lakše**. Vrhunska zaštita kose.
  • 30 % brže*. Lakše**. Vrhunska zaštita kose.
  • 30 % brže*. Lakše**. Vrhunska zaštita kose.
  • 30 % brže*. Lakše**. Vrhunska zaštita kose.
  • 30 % brže*. Lakše**. Vrhunska zaštita kose.
  • 30 % brže*. Lakše**. Vrhunska zaštita kose.
  • 30 % brže*. Lakše**. Vrhunska zaštita kose.
  • 30 % brže*. Lakše**. Vrhunska zaštita kose.
  • 30 % brže*. Lakše**. Vrhunska zaštita kose.
  • 30 % brže*. Lakše**. Vrhunska zaštita kose.

Hair DryerSerija 7000

BHD720/10

4.8
| (249) Recenzije | 96% osoba preporučuje ovaj proizvod
30 % brže*. Lakše**. Vrhunska zaštita kose.
Uživajte u brzom postizanju profesionalnih rezultata Philips sušilom za kosu serije 7000. Tehnologija ThermoShield Advanced aktivno očitava i kontrolira temperaturu zraka sušila kako bi se kosa zaštitila od oštećenja toplinom*********.
Pogledajte sve prednosti
DO NOT OVERWRITE THIS ASSET - THIS IS A PLACEHOLDER ASSET USED IN MANY PAGES. IF YOU WANT TO CHANGE THE PLACEHOLDER IN YOUR PAGE, REMOVE IT FROM YOUR ENTRY AND ADD ANOTHER IMAGE.

Preserve up to 95% of hair moisture1

s tehnologijom ThermoShield Advanced

30 % brže*. Lakše**. Vrhunska zaštita kose.

  • ThermoShield Advanced

  • Vodeni ion, mineralni ion, 8 puta više iona

  • Povećanje sjaja kose od 60 %*********

  • 4-minutno brzo sušenje

  • Sušite kosu 20 %** brže od sušila za kosu snage 2300 W

ThermoShield Advanced štiti vašu kosu od pregrijavanja

ThermoShield Advanced štiti vašu kosu od pregrijavanja

Sustav dvostrukog senzora stalno očitava temperaturu vaše prostorije i aktivno podešava temperaturu sušenja 24 000 puta po jednom sušenju kako bi se kosa zaštitila od pregrijavanja. Uživajte u 25 % ujednačenijoj temperaturi sušenja u bilo kojem okruženju*********.

Snažan protok zraka za 30 % brže sušenje****

Snažan protok zraka za 30 % brže sušenje****

Naše inovativne lopatice ventilatora i posebno dizajniran grijač omogućuju sušenje kose za samo 4 minute****.

Vodeni ioni vlaže kosu

Vodeni ioni vlaže kosu

Dodajte vlažnosti za meku i zdravu kosu. Tehnologija vodenih iona stvara više od 1000 puta više količine vode nego bez ionizatora.

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Pronađite rezervni dio ili dodatnu opremu

Idi na dijelove i dodatnu opremu

Dijelovi i dodatni pribor

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.8

od 5

249

Recenzije

96%

osoba preporučuje ovaj proizvod

23/09/2024

Hrvatska

Hrvatska

Najbolje sušilo ikad

Jednostavno koje god sušilo da sam sad koristila razočaralo me, ovo je promjena i to prekrasna. Kosa mi je blistava ima sjaj a suha je u svega par minuta, uz to da imam gustu kosu

Prednosti

Brzo suši, blistava kosa

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Hair Dryer BHD720/10 Serija 7000

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Hair Dryer BHD720/10 Serija 7000

22/09/2024

Hrvatska

Hrvatska

Prezadovoljna sa novim sušilom!

Odabrala sam najbolju ocjenu jer je ovo sušilo zadovoljilo sve moje kriterije i želje koje sam htjela ispuniti kad sam ga kupila. Odlično suši kosu i kosa nakon njega ostaje mekana i sjajna.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Hair Dryer BHD720/10 Serija 7000

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Hair Dryer BHD720/10 Serija 7000

22/09/2024

Hrvatska

Hrvatska

Proizvod je super!

Dugo sam tražila sušilo koje ce moju kosu uljepšat u smislu da ne bude slamnata nakon feniranja. Ovo sušilo mi je super samostalno, u kombinaciji sa četkom... pristupačno a divno.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Hair Dryer BHD720/10 Serija 7000

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Hair Dryer BHD720/10 Serija 7000

Prijavite se na naš newsletter i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi

Želim primati promotivne obavijesti – na temelju svojih preferencija i ponašanja – o Philips proizvodima, uslugama, događajima i promocijama. Mogu se jednostavno odjaviti u bilo kojem trenutku!

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi
Upozorenja

  1. XXX (Preserve up to 95% of hair moisture) 

  1. u usporedbi sa sušilom Philips S5000 snage 2300 W

  2. u odnosu na Philips MoistureProtect HP8280

  3. * na temelju prosječnog vremena sušenja od 4 minute

  4. * * na temelju kose bijele rase srednje duljine (40 cm) u laboratorijskom okruženju pri najvišim postavkama brzine i topline. Stvarni rezultati mogu se razlikovati.

  5. * * * Mineralna ionska njega nakon 6 mjeseci izloženosti UV zrakama

  6. * * * * u odnosu na HP8232/20 pri najvišoj postavci

  7. * * * * * Philips MoistureProtect HP8280 pri najvišoj postavci

  8. * * * * * * Postavka Thermoshield Advanced

  9. * * * * * * * kad se upotrebljava topli i hladni način rada u usporedbi s prirodno osušenom kosom. Testirano u neovisnom institutu za testiranje u SAD-u.