2 godine jamstva
Obustavljeno
Snažno sušenje s nižom temperaturom
Nastavak ThermoProtect jedinstvenog dizajna moćno miješa topao i hladan zrak za svakodnevnu njegu.
2100 W
Nastavak ThermoProtect
6 postavki topline i brzine
Ovo sušilo za kosu snage 2100 W stvara snažan protok zraka za svakodnevne prekrasne rezultate.
Nastavak ThermoProtect jedinstvenog dizajna snažno miješa topao i hladan zrak za svakodnevno njegovanje. Premda smanjuje temperaturu za 15°C, ipak brzo suši kosu.
Jednostavno odaberite kombinaciju topline i brzine koja najbolje odgovara vašoj kosi i frizuri. Šest različitih postavki osigurava preciznu kontrolu za prilagođeno oblikovanje.
4.8
od 5
433
Recenzije
96%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Po227
06/11/2021
Slovensko
Philips hsir dryer 3000 BHD300/00
Vyrobok splňa to čo ma je to už druha kupa ako darček pre dôchodkiňu značka Philips super
Prednosti
Skladny padne do ruky ako ma
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 3000 Series BHD300/00 Sušič vlasov
Date of Use 2021-07-06
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 3000 Series BHD300/00 Sušič vlasov
Date of Use 2021-07-06
JanaZ
30/03/2026
Česká republika
Dio promocije
Provjereni kupac
Dobrý poměr cena x výkon
Velmi dobrý poměr ceny x výkon, na trvanlivost si ještě musím počkat. Koupila jsem jeden domů, a po vyzkoušení koupila i druhý na chalupu. Vyhovují mi všechny tři nástavce. Asi bych vylepšila rukojeť, aby byla ergonomičtější a neklouzala z ruky.
Prednosti
Dobrý výkon za dobrou cenu, tři nástavce, dvě rychlosti a volitelná teplota
Mane
Chtělo by to lepší rukojeť
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Series 3000 BHD360/20 Fén
Date of Use 2025-11-30
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Series 3000 BHD360/20 Fén
Date of Use 2025-11-30
úúúúúúúúúú
23/02/2023
Česká republika
Dio promocije
Provjereni kupac
Funguje
Silný výkon, slušná cena ve výprodeji -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prednosti
cena
Mane
nic
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Series 3000 BHD351/10 Vysoušeč vlasů
Date of Use 2022-01-23
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Series 3000 BHD351/10 Vysoušeč vlasů
Date of Use 2022-01-23
XXX (Preserve up to 95% of hair moisture)