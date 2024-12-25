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  • Brzo i snažno sušenje za profesionalne rezultate
  • Brzo i snažno sušenje za profesionalne rezultate
  • Brzo i snažno sušenje za profesionalne rezultate
  • Brzo i snažno sušenje za profesionalne rezultate
  • Brzo i snažno sušenje za profesionalne rezultate
  • Brzo i snažno sušenje za profesionalne rezultate
  • Brzo i snažno sušenje za profesionalne rezultate
  • Brzo i snažno sušenje za profesionalne rezultate
  • Brzo i snažno sušenje za profesionalne rezultate
  • Brzo i snažno sušenje za profesionalne rezultate
  • Brzo i snažno sušenje za profesionalne rezultate
  • Brzo i snažno sušenje za profesionalne rezultate
  • Brzo i snažno sušenje za profesionalne rezultate
  • Brzo i snažno sušenje za profesionalne rezultate
  • Brzo i snažno sušenje za profesionalne rezultate
  • Brzo i snažno sušenje za profesionalne rezultate
  • Brzo i snažno sušenje za profesionalne rezultate
  • Brzo i snažno sušenje za profesionalne rezultate
  • Brzo i snažno sušenje za profesionalne rezultate
  • Brzo i snažno sušenje za profesionalne rezultate

DryCareProfesionalno sušilo za kosu

BHD272/00

4.8
| (100) Recenzije | 99% osoba preporučuje ovaj proizvod
Brzo i snažno sušenje za profesionalne rezultate
Sušilo za kosu Philips Pro ima profesionalni AC motor koji doseže brzinu protoka zraka do 130 km/h* kako bi se postigli brzi i profesionalni rezultati. Ima i postavku ThermoProtect za optimalnu temperaturu koja štiti od pregrijavanja.
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Preserve up to 95% of hair moisture1

Brzo i snažno sušenje za profesionalne rezultate

  • Snažan AC motor

  • Snaga sušenja 2100 W

  • Velika brz. protoka zraka, do 130 km/h*

  • Njega ionima za sjajnu kosu

Snažan AC motor za brzo sušenje

Snažan AC motor za brzo sušenje

Sušilo za kosu Philips Pro ima izuzetno učinkovit AC motor razvijen za profesionalno tržište. Stvara mlaz zraka brzine do 130 km/h* za brze i učinkovite rezultate.

2100 W snage za brzo i učinkovito sušenje

2100 W snage za brzo i učinkovito sušenje

Ovo profesionalno sušilo za kosu snage 2100 W ima moćan protok zraka. Tako nastaje kombinacija snage i brzine koja sušenje i oblikovanje frizure čini bržim i jednostavnijim.

Postavka temperature ThermoProtect

Postavka temperature ThermoProtect

Postavka temperature ThermoProtect pruža optimalnu temperaturu za sušenje i dodatnu zaštitu od pregrijavanja kose. Protok zraka bit će jednako snažan, a rezultati najbolji mogući uz više njege.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.8

od 5

100

Recenzije

99%

osoba preporučuje ovaj proizvod

25/12/2024

Srbija

Srbija

Profesionalac kod kuce

Najbolji je koji sam do sada koristila. Super su mogucnoati podesavanja brzina i temperature. Nije bucan uredjaj. Kosa nije spaljena, cak ni drugog ili treceg dana od susenja. Veoma jak, odlican za duge kose.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za DryCare BHD272/00 Profesionalni fen

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za DryCare BHD272/00 Profesionalni fen

02/01/2022

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

Dárek pro manželku

I když jsem plešoun a s tímto nástrojem nemám absolutně žádnou zkušenost, vybíral jsem osvědčenou značku což se vyplatilo.

Prednosti

Multifunkční

Mane

Nic

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za DryCare BHD274/00 Vysoušeč vlasů Pro

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za DryCare BHD274/00 Vysoušeč vlasů Pro

07/03/2021

Česká republika

Česká republika

Výborný fén

Za mě rozhodně 1* Fén má neskutečný výkon, který moje dlouhé vlasy vyfénuje za viditelně kratší dobu, než bylo u původního slabšího fénu. Velikou výhodou je i možnost regulace teploty, díky které zbytečně nepálíte vlastní vlasy. Fén má krásný design, dobře se drží v ruce a výborné je i to, že má odnímatelný konec - můžete tak perfektně vyčistit vrtuli. Navíc za výbornou cenu (20% slevový kód) s dopravou zdarma !!

Prednosti

Výkon + Ionizace + Regulace teploty

Mane

Žádné

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za DryCare BHD272/00 Vysoušeč vlasů Pro

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za DryCare BHD272/00 Vysoušeč vlasů Pro

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Upozorenja

  1. XXX (Preserve up to 95% of hair moisture) 

  1. Testirano u laboratoriju tvrtke Philips u Nizozemskoj, 2018. Testirano bez mlaznice, pri postavkama brzine 2 i topline 2.