2 godine jamstva
Snažan AC motor
Snaga sušenja 2100 W
Velika brz. protoka zraka, do 130 km/h*
Njega ionima za sjajnu kosu
Sušilo za kosu Philips Pro ima izuzetno učinkovit AC motor razvijen za profesionalno tržište. Stvara mlaz zraka brzine do 130 km/h* za brze i učinkovite rezultate.
Ovo profesionalno sušilo za kosu snage 2100 W ima moćan protok zraka. Tako nastaje kombinacija snage i brzine koja sušenje i oblikovanje frizure čini bržim i jednostavnijim.
Postavka temperature ThermoProtect pruža optimalnu temperaturu za sušenje i dodatnu zaštitu od pregrijavanja kose. Protok zraka bit će jednako snažan, a rezultati najbolji mogući uz više njege.
4.8
od 5
100
Recenzije
99%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Danica14
25/12/2024
Srbija
Profesionalac kod kuce
Najbolji je koji sam do sada koristila. Super su mogucnoati podesavanja brzina i temperature. Nije bucan uredjaj. Kosa nije spaljena, cak ni drugog ili treceg dana od susenja. Veoma jak, odlican za duge kose.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za DryCare BHD272/00 Profesionalni fen
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za DryCare BHD272/00 Profesionalni fen
Jaryn1968
02/01/2022
Česká republika
Dio promocije
Provjereni kupac
Dárek pro manželku
I když jsem plešoun a s tímto nástrojem nemám absolutně žádnou zkušenost, vybíral jsem osvědčenou značku což se vyplatilo.
Prednosti
Multifunkční
Mane
Nic
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za DryCare BHD274/00 Vysoušeč vlasů Pro
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za DryCare BHD274/00 Vysoušeč vlasů Pro
Veroniccam
07/03/2021
Česká republika
Výborný fén
Za mě rozhodně 1* Fén má neskutečný výkon, který moje dlouhé vlasy vyfénuje za viditelně kratší dobu, než bylo u původního slabšího fénu. Velikou výhodou je i možnost regulace teploty, díky které zbytečně nepálíte vlastní vlasy. Fén má krásný design, dobře se drží v ruce a výborné je i to, že má odnímatelný konec - můžete tak perfektně vyčistit vrtuli. Navíc za výbornou cenu (20% slevový kód) s dopravou zdarma !!
Prednosti
Výkon + Ionizace + Regulace teploty
Mane
Žádné
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za DryCare BHD272/00 Vysoušeč vlasů Pro
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za DryCare BHD272/00 Vysoušeč vlasů Pro
XXX (Preserve up to 95% of hair moisture)
Testirano u laboratoriju tvrtke Philips u Nizozemskoj, 2018. Testirano bez mlaznice, pri postavkama brzine 2 i topline 2.