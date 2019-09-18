ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Posjeti Philips online shop

Registracija jamstva

Sve serije

  • Snimka jednog proizvoda
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Fotografija pojedinosti o proizvodu
  • Fotografija pojedinosti o proizvodu
  • Fotografija pojedinosti o proizvodu
  • Fotografija pojedinosti o proizvodu
  • Fotografija pojedinosti o proizvodu
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija emocionalne pogodnosti
  • Fotografija pakiranja
  • Snimka jednog proizvoda
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Fotografija pojedinosti o proizvodu
  • Fotografija pojedinosti o proizvodu
  • Fotografija pojedinosti o proizvodu
  • Fotografija pojedinosti o proizvodu
  • Fotografija pojedinosti o proizvodu
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija emocionalne pogodnosti
  • Fotografija pakiranja

Obustavljeno

DryCareProfesionalno sušilo za kosu

BHD177/00

4.9

| (140) Recenzije | 98% osoba preporučuje ovaj proizvod

Moćne radne značajke za vrhunski sjaj

Sušilo za kosu DryCare Pro AC tvrtke Philips ima novi AC motor koji doseže brzinu protoka zraka od 105 km/h te pruža brze i profesionalne rezultate. Sadrži 4 puta više iona od ostalih modela tvrtke Philips, pa osigurava sjajniju i ljepšu kosu.

Pogledajte sve prednosti
DO NOT OVERWRITE THIS ASSET - THIS IS A PLACEHOLDER ASSET USED IN MANY PAGES. IF YOU WANT TO CHANGE THE PLACEHOLDER IN YOUR PAGE, REMOVE IT FROM YOUR ENTRY AND ADD ANOTHER IMAGE.

Preserve up to 95% of hair moisture1

s 4 puta više iona

Moćne radne značajke za vrhunski sjaj

  • 2300 W

  • AC motor

  • 105 km/h

4x više iona za dodatni sjaj

4x više iona za dodatni sjaj

Osigurajte kosi dodatnu regeneraciju ionima. Ovo sušilo emitira 4x više negativno nabijenih iona od drugih sušila tvrtke Philips. Rezultat je kosa vrhunskog sjaja bez statičkog elektriciteta. Neka samo sjaji!

Usmjerivač za oblikovanje od 7 mm za savršene rezultate oblikovanja

Usmjerivač za oblikovanje od 7 mm za savršene rezultate oblikovanja

Otvor mlaznice od 7 mm usmjerava protok zraka radi preciznog oblikovanja na određenim područjima. Idealan nastavak za sušenje i oblikovanje uz češljanje.

Pritisnite i otpustite gumb za hladni zrak kako biste učvrstili frizuru

Pritisnite i otpustite gumb za hladni zrak kako biste učvrstili frizuru

Profesionalna funkcija koju morate imati – ovaj novi gumb za hladan mlaz zraka na pritiskanje i otpuštanje ne mora se konstantno držati pritisnutim tijekom uporabe. Pruža intenzivan mlaz hladnog zraka koji će učvrstiti frizuru nakon oblikovanja.

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.9

od 5

140

Recenzije

98%

osoba preporučuje ovaj proizvod

18/09/2019

Hrvatska

Hrvatska

Jako dobro sušilo

Dobro sušilo, odnos cijene i kvalitete zadovoljavajući

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za DryCare BHD176/00 Profesionalno sušilo za kosu

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za DryCare BHD176/00 Profesionalno sušilo za kosu

27/02/2019

Česká republika

Česká republika

Výkonný a rychlý vysoušeč

Ideální na foukání v předklonu - je rychlý a výkonný a vlasy jsou za chvilku suché. Nejspíše nebude ideální pro ženy, které foukají přes kulatý kartáč - kratší vlasy to z něj vyfouká k hlavě. Studené foukání je příjemný bonus. Pro někoho by mohl být těžký.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za DryCare BHD177/00 Pro Vysoušeč vlasů

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za DryCare BHD177/00 Pro Vysoušeč vlasů

26/02/2019

Česká republika

Česká republika

Výkonný a spolehlivý vysoušeč

Vysoušeč je velkého výkonu, ale není nijak nepříjemně těžký. Jen bych uvítala trochu jiné umístění ovládání přepínání, při fénování se mi občas stane, že si nechtěně přepnu knoflík do jiné polohy. Difuzér také pracuje správně. Celkově jsem spokojena a doporučuji.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za DryCare BHD177/00 Pro Vysoušeč vlasů

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za DryCare BHD177/00 Pro Vysoušeč vlasů

Prijavite se na naš newsletter i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi

Želim primati promotivne materijale – na temelju svojih preferencija i ponašanja – o proizvodima, uslugama, događajima i promocijama tvrtke Philips. Mogu jednostavno otkazati pretplatu u bilo kojem trenutku!

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi
Upozorenja

  1. XXX (Preserve up to 95% of hair moisture) 