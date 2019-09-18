Obustavljeno
Moćne radne značajke za vrhunski sjaj
Sušilo za kosu DryCare Pro AC tvrtke Philips ima novi AC motor koji doseže brzinu protoka zraka od 105 km/h te pruža brze i profesionalne rezultate. Sadrži 4 puta više iona od ostalih modela tvrtke Philips, pa osigurava sjajniju i ljepšu kosu.
2300 W
AC motor
105 km/h
Osigurajte kosi dodatnu regeneraciju ionima. Ovo sušilo emitira 4x više negativno nabijenih iona od drugih sušila tvrtke Philips. Rezultat je kosa vrhunskog sjaja bez statičkog elektriciteta. Neka samo sjaji!
Otvor mlaznice od 7 mm usmjerava protok zraka radi preciznog oblikovanja na određenim područjima. Idealan nastavak za sušenje i oblikovanje uz češljanje.
Profesionalna funkcija koju morate imati – ovaj novi gumb za hladan mlaz zraka na pritiskanje i otpuštanje ne mora se konstantno držati pritisnutim tijekom uporabe. Pruža intenzivan mlaz hladnog zraka koji će učvrstiti frizuru nakon oblikovanja.
Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete
4.9
od 5
140
Recenzije
98%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Carlo
18/09/2019
Hrvatska
Jako dobro sušilo
Dobro sušilo, odnos cijene i kvalitete zadovoljavajući
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za DryCare BHD176/00 Profesionalno sušilo za kosu
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za DryCare BHD176/00 Profesionalno sušilo za kosu
LucieK13
27/02/2019
Česká republika
Výkonný a rychlý vysoušeč
Ideální na foukání v předklonu - je rychlý a výkonný a vlasy jsou za chvilku suché. Nejspíše nebude ideální pro ženy, které foukají přes kulatý kartáč - kratší vlasy to z něj vyfouká k hlavě. Studené foukání je příjemný bonus. Pro někoho by mohl být těžký.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za DryCare BHD177/00 Pro Vysoušeč vlasů
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za DryCare BHD177/00 Pro Vysoušeč vlasů
HanaKN
26/02/2019
Česká republika
Výkonný a spolehlivý vysoušeč
Vysoušeč je velkého výkonu, ale není nijak nepříjemně těžký. Jen bych uvítala trochu jiné umístění ovládání přepínání, při fénování se mi občas stane, že si nechtěně přepnu knoflík do jiné polohy. Difuzér také pracuje správně. Celkově jsem spokojena a doporučuji.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za DryCare BHD177/00 Pro Vysoušeč vlasů
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za DryCare BHD177/00 Pro Vysoušeč vlasů
XXX (Preserve up to 95% of hair moisture)