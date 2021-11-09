Obustavljeno
Kompaktno i snažno uz sjaj iona
Ovo sušilo za kosu ima snagu sušila od 2000 W u kompaktnom i laganom dizajnu, što ga čini ugodnim za uporabu uz istovremeno pružanje snažnog sušenja. Ima i funkciju iona za glatku frizuru bez statičkog elektriciteta i kosu predivnog sjaja.
DryCare Essential
Regeneracija ionima
Pružite svojoj kosi trenutnu njegu uz regeneriranje ionima. Negativno nabijeni ioni sprječavaju stvaranje elektriciteta, regeneriraju kosu i čine je glatkom te na taj način pojačavaju njezin sjaj. Rezultat je prekrasna sjajna, glatka kosa bez elektriciteta.
Postavka temperature ThermoProtect pruža optimalnu temperaturu za sušenje i dodatnu zaštitu od pregrijavanja kose. Protok zraka bit će jednako snažan, a rezultati najbolji mogući uz više njege.
Ovo sušilo snage 2000 W stvara savršen protok zraka i snagu sušenja, za prekrasne rezultate svakog dana.
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4.8
od 5
48
Recenzije
98%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Irolda
09/11/2021
Україна
Мій улюблений фен
Кращого фену в мене не було. Не думала що за таку невилику як на сьогодні ціну можно придбати такий дуже потужний та функціональний фен . Дуже зручний та потужний.
Prednosti
Потужний зручний
Mane
Немає
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za DryCare Essential BHD030/00 Фен
Datum upotrebe 2019-11-09
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za DryCare Essential BHD030/00 Фен
Datum upotrebe 2019-11-09
Marinaalieva
07/11/2021
Україна
Фен в комплект к стайлеру
Мне настолько понравился стайлер Philips BHH811,что когда нужно было заменить фен - не сомневаясь,выбрала эту же фирму,и не ошиблась.Отличный прибор для домашнего использования.Ранее не известная мне функция "ионизация",избавила мои волосы от электризации.Даже без дополнительных средств волосы гладкие.Можно вручную настраивать температурные режимы,и скорость воздуха для быстрой сушки.И к качеству нет претензий - мощный длинный провод с защитой от переломов на соединениях.И не взирая на обьемный вид,сам фен оченьлегкий.Я очень довольна этой покупкой!
Prednosti
функционал и качество
Mane
не найдено
Ova recenzija je napravljena za DryCare Essential BHD030/00 Фен
Datum upotrebe 2021-07-07
Ova recenzija je napravljena za DryCare Essential BHD030/00 Фен
Datum upotrebe 2021-07-07
26/10/2021
Україна
Потужний і надійний
Фен дуже потужний, швидко сушить волосся без електизації.Зручно тримати в руці.Відносно легкий.Рекомендую!
Prednosti
Більшого для домашнього використання й не треба
Mane
Немає
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za DryCare Essential BHD030/00 Фен
Datum upotrebe 2019-10-26
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za DryCare Essential BHD030/00 Фен
Datum upotrebe 2019-10-26
XXX (Preserve up to 95% of hair moisture)