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Obustavljeno

DryCare EssentialSušilo za kosu

BHD030/00

4.8

| (48) Recenzije | 98% osoba preporučuje ovaj proizvod

Kompaktno i snažno uz sjaj iona

Ovo sušilo za kosu ima snagu sušila od 2000 W u kompaktnom i laganom dizajnu, što ga čini ugodnim za uporabu uz istovremeno pružanje snažnog sušenja. Ima i funkciju iona za glatku frizuru bez statičkog elektriciteta i kosu predivnog sjaja.

Pogledajte sve prednosti
DO NOT OVERWRITE THIS ASSET - THIS IS A PLACEHOLDER ASSET USED IN MANY PAGES. IF YOU WANT TO CHANGE THE PLACEHOLDER IN YOUR PAGE, REMOVE IT FROM YOUR ENTRY AND ADD ANOTHER IMAGE.

Preserve up to 95% of hair moisture1

Kompaktno i snažno uz sjaj iona

  • DryCare Essential

  • Regeneracija ionima

Regeneriranje ionima za sjajnu kosu bez statičkog elektriciteta

Regeneriranje ionima za sjajnu kosu bez statičkog elektriciteta

Pružite svojoj kosi trenutnu njegu uz regeneriranje ionima. Negativno nabijeni ioni sprječavaju stvaranje elektriciteta, regeneriraju kosu i čine je glatkom te na taj način pojačavaju njezin sjaj. Rezultat je prekrasna sjajna, glatka kosa bez elektriciteta.

Postavka temperature ThermoProtect

Postavka temperature ThermoProtect

Postavka temperature ThermoProtect pruža optimalnu temperaturu za sušenje i dodatnu zaštitu od pregrijavanja kose. Protok zraka bit će jednako snažan, a rezultati najbolji mogući uz više njege.

2000 W za brze rezultate sušenja

2000 W za brze rezultate sušenja

Ovo sušilo snage 2000 W stvara savršen protok zraka i snagu sušenja, za prekrasne rezultate svakog dana.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.8

od 5

48

Recenzije

98%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
2

09/11/2021

Україна

Україна

Мій улюблений фен

Кращого фену в мене не було. Не думала що за таку невилику як на сьогодні ціну можно придбати такий дуже потужний та функціональний фен . Дуже зручний та потужний.

Prednosti

Потужний зручний

Mane

Немає

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za DryCare Essential BHD030/00 Фен

Datum upotrebe 2019-11-09

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za DryCare Essential BHD030/00 Фен

Datum upotrebe 2019-11-09

07/11/2021

Україна

Україна

Фен в комплект к стайлеру

Мне настолько понравился стайлер Philips BHH811,что когда нужно было заменить фен - не сомневаясь,выбрала эту же фирму,и не ошиблась.Отличный прибор для домашнего использования.Ранее не известная мне функция "ионизация",избавила мои волосы от электризации.Даже без дополнительных средств волосы гладкие.Можно вручную настраивать температурные режимы,и скорость воздуха для быстрой сушки.И к качеству нет претензий - мощный длинный провод с защитой от переломов на соединениях.И не взирая на обьемный вид,сам фен оченьлегкий.Я очень довольна этой покупкой!

Prednosti

функционал и качество

Mane

не найдено

Ova recenzija je napravljena za DryCare Essential BHD030/00 Фен

Datum upotrebe 2021-07-07

Ova recenzija je napravljena za DryCare Essential BHD030/00 Фен

Datum upotrebe 2021-07-07

26/10/2021

Україна

Україна

Потужний і надійний

Фен дуже потужний, швидко сушить волосся без електизації.Зручно тримати в руці.Відносно легкий.Рекомендую!

Prednosti

Більшого для домашнього використання й не треба

Mane

Немає

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za DryCare Essential BHD030/00 Фен

Datum upotrebe 2019-10-26

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za DryCare Essential BHD030/00 Фен

Datum upotrebe 2019-10-26

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Upozorenja

  1. XXX (Preserve up to 95% of hair moisture) 