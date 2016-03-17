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Snažno sušenje uz njegu dok ste u pokretu
Uživajte u snažnom i njegujućem sušenju kose uz sušilo za kosu Essential tvrtke Philips, koje vam pruža 1800 W snage sušenja i njegu ionima za sjajnu kosu. Zahvaljujući kompaktnom dizajnu sa sklopivom drškom, ovo je sušilo savršen izbor, kamo god krenuli.
1800 W
Njega ionima
Sklopiva drška
Univerzalni napon
Ovo sušilo snage 1800W stvara optimalan protok zraka za prekrasne rezultate svakog dana.
Negativno nabijeni ioni eliminiraju statički elektricitet, regeneriraju kosu i zaglađuju vlasi radi postizanja većeg sjaja kose.
Postavka temperature ThermoProtect pruža optimalnu temperaturu za sušenje i dodatnu zaštitu od pregrijavanja kose. Protok zraka bit će jednako snažan, a rezultati najbolji mogući uz više njege.
Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete
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4.9
od 5
18
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Daniel1986
17/03/2016
Hrvatska
Provjereni kupac
Top product
Great, compact, powerful, recommended to anyone who needs great power in smaller product.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Essential BHD007/00 Sušilo za kosu
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Essential BHD007/00 Sušilo za kosu
Haban
09/08/2021
Česká republika
Provjereni kupac
Jednoduše dobré
funguje jak má, dobře se používá, výkon také OK, jen si možná vezmu příště trochu menší kvůli manipulaci, ale to je to nejmenší
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Essential BHD007/00 Vysoušeč vlasů
Datum upotrebe 2020-07-09
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Essential BHD007/00 Vysoušeč vlasů
Datum upotrebe 2020-07-09
Abequa
05/05/2021
Česká republika
Naprosto perfektní!
Naprosto nejlepší fén, který jsem kdy měla! Má úžasnou sklopnou rukojeť, nezabere moc místa, když s ním chcete cestovat a nebo si ho vzít do fitka, stejně tak nezabere místo doma ve skříňce. Jiný fén už bych si nikdy nekoupila!
Prednosti
Sklopná rukojeť, skladnost, krásný design
Mane
-
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Essential BHD007/00 Vysoušeč vlasů
Datum upotrebe 2019-05-05
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Essential BHD007/00 Vysoušeč vlasů
Datum upotrebe 2019-05-05
XXX (Preserve up to 95% of hair moisture)