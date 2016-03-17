ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Posjeti Philips online shop

Registracija jamstva

Sve serije

  • Snimka jednog proizvoda
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Glavna fotografija proizvoda u upotrebi
  • Fotografija pojedinosti o proizvodu
  • Fotografija pojedinosti o proizvodu
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija proizvoda u upotrebi
  • Fotografija proizvoda u upotrebi
  • Fotografija proizvoda u upotrebi
  • Fotografija emocionalne pogodnosti
  • Fotografija proizvoda u upotrebi
  • Fotografija proizvoda s dodatnom opremom
  • Fotografija pakiranja
  • Snimka jednog proizvoda
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Glavna fotografija proizvoda u upotrebi
  • Fotografija pojedinosti o proizvodu
  • Fotografija pojedinosti o proizvodu
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija proizvoda u upotrebi
  • Fotografija proizvoda u upotrebi
  • Fotografija proizvoda u upotrebi
  • Fotografija emocionalne pogodnosti
  • Fotografija proizvoda u upotrebi
  • Fotografija proizvoda s dodatnom opremom
  • Fotografija pakiranja

Obustavljeno

EssentialSušilo za kosu

BHD007/00

4.9

| (18) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

Snažno sušenje uz njegu dok ste u pokretu

Uživajte u snažnom i njegujućem sušenju kose uz sušilo za kosu Essential tvrtke Philips, koje vam pruža 1800 W snage sušenja i njegu ionima za sjajnu kosu. Zahvaljujući kompaktnom dizajnu sa sklopivom drškom, ovo je sušilo savršen izbor, kamo god krenuli.

Pogledajte sve prednosti
DO NOT OVERWRITE THIS ASSET - THIS IS A PLACEHOLDER ASSET USED IN MANY PAGES. IF YOU WANT TO CHANGE THE PLACEHOLDER IN YOUR PAGE, REMOVE IT FROM YOUR ENTRY AND ADD ANOTHER IMAGE.

Preserve up to 95% of hair moisture1

Snažno sušenje uz njegu dok ste u pokretu

  • 1800 W

  • Njega ionima

  • Sklopiva drška

  • Univerzalni napon

Snaga sušenja od 1800 W

Snaga sušenja od 1800 W

Ovo sušilo snage 1800W stvara optimalan protok zraka za prekrasne rezultate svakog dana.

njega ionima za sjajnu kosu bez statičkog elektriciteta

njega ionima za sjajnu kosu bez statičkog elektriciteta

Negativno nabijeni ioni eliminiraju statički elektricitet, regeneriraju kosu i zaglađuju vlasi radi postizanja većeg sjaja kose.

Postavka temperature ThermoProtect

Postavka temperature ThermoProtect

Postavka temperature ThermoProtect pruža optimalnu temperaturu za sušenje i dodatnu zaštitu od pregrijavanja kose. Protok zraka bit će jednako snažan, a rezultati najbolji mogući uz više njege.

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Pronađite rezervni dio ili dodatnu opremu

Idi na dijelove i dodatnu opremu

Dijelovi i dodatni pribor

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.9

od 5

18

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

17/03/2016

Hrvatska

Hrvatska

Provjereni kupac

Top product

Great, compact, powerful, recommended to anyone who needs great power in smaller product.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Essential BHD007/00 Sušilo za kosu

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Essential BHD007/00 Sušilo za kosu

09/08/2021

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

Jednoduše dobré

funguje jak má, dobře se používá, výkon také OK, jen si možná vezmu příště trochu menší kvůli manipulaci, ale to je to nejmenší

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Essential BHD007/00 Vysoušeč vlasů

Datum upotrebe 2020-07-09

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Essential BHD007/00 Vysoušeč vlasů

Datum upotrebe 2020-07-09

05/05/2021

Česká republika

Česká republika

Naprosto perfektní!

Naprosto nejlepší fén, který jsem kdy měla! Má úžasnou sklopnou rukojeť, nezabere moc místa, když s ním chcete cestovat a nebo si ho vzít do fitka, stejně tak nezabere místo doma ve skříňce. Jiný fén už bych si nikdy nekoupila!

Prednosti

Sklopná rukojeť, skladnost, krásný design

Mane

-

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Essential BHD007/00 Vysoušeč vlasů

Datum upotrebe 2019-05-05

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Essential BHD007/00 Vysoušeč vlasů

Datum upotrebe 2019-05-05

Prijavite se na naš newsletter i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi

Želim primati promotivne materijale – na temelju svojih preferencija i ponašanja – o proizvodima, uslugama, događajima i promocijama tvrtke Philips. Mogu jednostavno otkazati pretplatu u bilo kojem trenutku!

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi
Upozorenja

  1. XXX (Preserve up to 95% of hair moisture) 