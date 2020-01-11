Obustavljeno
Snažno sušenje uz ugodan zvuk
Ovo sušilo za kosu EssentialCare tvrtke Philips pruža potrebnu snagu i njegu uz ugodniji zvuk. Sada možete uživati u snažnom i ugodnom doživljaju.
1800 W
Postavka ThermoProtect
3 postavke topline i brzine
Nastavak za volumen
Ovo sušilo snage 1800W stvara optimalan protok zraka za prekrasne rezultate svakog dana.
Postavka temperature ThermoProtect pruža optimalnu temperaturu za sušenje i dodatnu zaštitu od pregrijavanja kose. Protok zraka bit će jednako snažan, a rezultati najbolji mogući uz više njege.
Ovo sušilo za kosu pruža 3 prethodno postavljene kombinacije brzine/topline kako bi se postizanje savršene frizure učinilo brzim i lakim.
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4.9
od 5
186
Recenzije
98%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Anjamax
11/01/2020
Slovenija
Provjereni kupac
Sušilnik za lase
Sušilnik za lase ima funkcijo za hladno sušenje las, ki posuši lase na hiter in zdrav način. Priporočam!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Essential BHD004/00 Sušilnik za lase
Datum upotrebe 2019-12-11
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Essential BHD004/00 Sušilnik za lase
Datum upotrebe 2019-12-11
Silvace
16/05/2022
Česká republika
Rychlé vysušení
Moderní výkonný fén, vysuší vlasy za 2 minuty. Super je možnost volby teploty a rychlosti sušení. Pro kudrnaté vlasy dcerky je skvělý nástavec pro kudrnaté vlasy, neponičí tvar účesu, naopak zvýrazní texturu vln. Neničí vlasy.
Prednosti
Výkonný fén, díky tomu jsou vlasy rychle vysušené. Nastavitelná teplota a síla větru. Skvělý nástavec pro kudrnaté vlasy. Nevysušuje vlasy.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Essential BHD004/00 Vysoušeč vlasů
Datum upotrebe 2020-05-16
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Essential BHD004/00 Vysoušeč vlasů
Datum upotrebe 2020-05-16
Megie
27/01/2022
Česká republika
Dio promocije
Provjereni kupac
Spolehlivý vysoušeč vlasů Philips
nepřehřívá se poměr cena výkon je super určitě doporučuji
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Essential BHD002/00 Vysoušeč vlasů
Datum upotrebe 2021-01-27
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Essential BHD002/00 Vysoušeč vlasů
Datum upotrebe 2021-01-27
XXX (Preserve up to 95% of hair moisture)