2 godine jamstva
1200 W
Kompaktno
Prednost ovog sušila sklopiva je drška. Sušilo je tako malo, kompaktno i za njegovo spremanje dovoljan je i najmanji prostor te ga uvijek možete ponijeti sa sobom.
Ovo sušilo snage 1200 W stvara optimalan protok zraka i nježnu snagu sušenja, za prekrasne rezultate svakog dana.
Ovo kompaktno sušilo za kosu pruža tri prethodno odabrane postavke topline i brzine za hladno, nježno ili brzo sušenje.
4.8
od 5
68
Recenzije
97%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Ricci17
10/05/2022
Česká republika
Super skladný, výkonný a lehký
Sháněla jsem nějaký fén na cestování, aby byl výkonný a také skladný. Tento fén vše splňuje do puntíku. Ovládání je jednoduché, stačí i na mé dlouhé vlasy. Není ani moc hlučný a hlavně je lehký. Oceňuji i funkci studeného vzduchu. Doporučila jsem i přátelům, kteří si ho také zakoupili. Cena je také příznivá.
Prednosti
3 stupně nastavení teploty včetně studeného vzduchu
Mane
nic
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za EssentialCare BHC010/10 Vysoušeč
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za EssentialCare BHC010/10 Vysoušeč
Litva
10/08/2021
Česká republika
Provjereni kupac
Fén
Zakoupeno jako cestovní což díky sklopné rukojeti dokonale splňuje.
Prednosti
Sklopná rukojeť
Mane
Nic
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za EssentialCare BHC010/10 Vysoušeč
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za EssentialCare BHC010/10 Vysoušeč
anns19
25/05/2020
Česká republika
Skvělý fén
Skvělý fén, rychle vysuší vlasy, vhodný i na cestování, je skladný
Prednosti
Skladnost, výkon
Mane
žádné
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za EssentialCare BHC010/10 Vysoušeč
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za EssentialCare BHC010/10 Vysoušeč
XXX (Preserve up to 95% of hair moisture)