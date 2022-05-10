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  • Jednostavna briga za kosu
  • Jednostavna briga za kosu
  • Jednostavna briga za kosu
  • Jednostavna briga za kosu
  • Jednostavna briga za kosu
  • Jednostavna briga za kosu
  • Jednostavna briga za kosu
  • Jednostavna briga za kosu
  • Jednostavna briga za kosu
  • Jednostavna briga za kosu
  • Jednostavna briga za kosu
  • Jednostavna briga za kosu
  • Jednostavna briga za kosu
  • Jednostavna briga za kosu
  • Jednostavna briga za kosu
  • Jednostavna briga za kosu
  • Jednostavna briga za kosu

EssentialCareSušilo za kosu

BHC010/10

4.8
| (68) Recenzije | 97% osoba preporučuje ovaj proizvod
Jednostavna briga za kosu
Novo sušilo za kosu Philips Essential Care dopadljivo je, kompaktno i snažno. Zahvaljujući snazi od 1200 W, omogućuje brzo i nježno sušenje kose. Fleksibilne postavke za njegu dizajnirane su tako da ispunjavaju različite potrebe po pitanju sušenja te pružaju dodatnu njegu.
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Preserve up to 95% of hair moisture1

Jednostavna briga za kosu

  • 1200 W

  • Kompaktno

Sklopiva drška za lako prenošenje

Sklopiva drška za lako prenošenje

Prednost ovog sušila sklopiva je drška. Sušilo je tako malo, kompaktno i za njegovo spremanje dovoljan je i najmanji prostor te ga uvijek možete ponijeti sa sobom.

Nježno sušenje uz 1200 W za prekrasne rezultate

Nježno sušenje uz 1200 W za prekrasne rezultate

Ovo sušilo snage 1200 W stvara optimalan protok zraka i nježnu snagu sušenja, za prekrasne rezultate svakog dana.

3 prilagodljive prethodno odabrane postavke za sušenje za različite potrebe

3 prilagodljive prethodno odabrane postavke za sušenje za različite potrebe

Ovo kompaktno sušilo za kosu pruža tri prethodno odabrane postavke topline i brzine za hladno, nježno ili brzo sušenje.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.8

od 5

68

Recenzije

97%

osoba preporučuje ovaj proizvod

10/05/2022

Česká republika

Česká republika

Super skladný, výkonný a lehký

Sháněla jsem nějaký fén na cestování, aby byl výkonný a také skladný. Tento fén vše splňuje do puntíku. Ovládání je jednoduché, stačí i na mé dlouhé vlasy. Není ani moc hlučný a hlavně je lehký. Oceňuji i funkci studeného vzduchu. Doporučila jsem i přátelům, kteří si ho také zakoupili. Cena je také příznivá.

Prednosti

3 stupně nastavení teploty včetně studeného vzduchu

Mane

nic

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za EssentialCare BHC010/10 Vysoušeč

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za EssentialCare BHC010/10 Vysoušeč

10/08/2021

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

Fén

Zakoupeno jako cestovní což díky sklopné rukojeti dokonale splňuje.

Prednosti

Sklopná rukojeť

Mane

Nic

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za EssentialCare BHC010/10 Vysoušeč

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za EssentialCare BHC010/10 Vysoušeč

25/05/2020

Česká republika

Česká republika

Skvělý fén

Skvělý fén, rychle vysuší vlasy, vhodný i na cestování, je skladný

Prednosti

Skladnost, výkon

Mane

žádné

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za EssentialCare BHC010/10 Vysoušeč

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za EssentialCare BHC010/10 Vysoušeč

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Upozorenja

  1. XXX (Preserve up to 95% of hair moisture) 