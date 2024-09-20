Živahne kovrče i sjajni valoviti uvojci
Predstavljamo Glam Shine Curler. To je naš prvi aparat za kovrčanje kose s funkcijom iona i cijevi obogaćenom titanijem za predivno sjajne kovrče i valovite uvojke. Jedinstveni indikator spremnosti kovrče pomaže vam u oblikovanju jednakih kovrča i štiti od pregrijavanja.
Konična cijev od 13 – 25 mm
Njega ionima
Cijev obogaćena titanijem
Indikator spremnosti za kovrče
Negativno nabijeni ioni eliminiraju statički elektricitet, regeneriraju kosu i zaglađuju vlasi radi postizanja većeg sjaja kose. Rezultat je glatka i sjajna kosa bez statičkog elektriciteta.
Titanij, koji se profesionalno koristi, cijeni se zbog svoje izdržljivosti i brzog prijenosa topline, što osigurava bolje rezultate oblikovanja. Cijev je obogaćena titanijem radi postizanja savršenih rezultata.
Jedinstveni indikator spremnosti za kovrče daje vam do znanja kada je kovrča spremna emitiranjem zvučnog signala. Ova inovativna značajka pomaže vam u postizanju predivnih kovrča i valovitih uvojaka te istovremeno sprječava pregrijavanje kose. Ako vam je draže drugo vrijeme oblikovanja, oblikovati uvijek možete bez ove značajke.
5.0
od 5
66
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Nena01
20/09/2024
Srbija
Sjajan proizvod!
Najbolji uvijac, pogodan za dugu i kratku kosu! Ne steti Tanju I meku dlaku! Super praktican za uvijanje plus jedini aparat sa tajmerom!
Prednosti
Sve
Mane
Nista
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za StyleCare BHB872/00 Aparat za uvijanje kose Glam Shine
Datum upotrebe 2022-09-20
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za StyleCare BHB872/00 Aparat za uvijanje kose Glam Shine
Datum upotrebe 2022-09-20
Vonsh2010
05/09/2020
Česká republika
Maximální spokojenost
Mám středně dlouhé vlnité vlasy a ráda je nosím rozpuštěné. Kulmu jsem si pořídila, aby mi vlny déle vydržely. Velmi lehce se s ní manipuluje, je bleskurychle nahřátá, oceňuji možnost nastavení teploty. Vlasy nejsou přepálené a zvládne i silnější prameny. Jsem opravdu maximálně spokojená.
Prednosti
Individuální nastavení teploty, lehká manipulace, kvalitní povrch, zvládne i silnější prameny vlasů.
Mane
Nevím o žádných
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za StyleCare BHB871/00 Kulma Sublime Ends
Datum upotrebe 2019-08-05
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za StyleCare BHB871/00 Kulma Sublime Ends
Datum upotrebe 2019-08-05
Ivana5
18/05/2020
Česká republika
Kulma ma skvele funkcie
Kulmu určite odporúčam. Mám vlasy pod plecia, suchšie, na kulme preto oceňujem nastavitelnosť teploty, používam najnižšiu teplotu a vlnky mi vydržia aj 3 dni. Skvelá funkcia je aj časovač. Odporúčam.
Prednosti
Nastavitelnost teploty, casovac
Mane
Ziaden
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za StyleCare BHB872/00 Kulma Glam Shine
Datum upotrebe 2019-05-18
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za StyleCare BHB872/00 Kulma Glam Shine
Datum upotrebe 2019-05-18
XXX (Preserve up to 95% of hair moisture)