Obustavljeno
Istaknite svoje kovrče
Sublime Ends Curler naš je prvi aparat za kovrčanje dizajniran za zaštitu krhkih vrhova prilikom oblikovanja. Zahvaljujući našoj vrhunskoj tehnologiji SplitStop bezbrižno možete kreirati meke kovrče, tako da se više ne morate skrivati i možete biti u centru pažnje.
Konična cijev od 13 – 25 mm
Tehnologija SplitStop
Dodatak keratina
Digitalne postavke temperature
Naša tajna za najbolje sprječavanje ispucalih vrhova nova je tehnologija SplitStop. To je jedinstvena kombinacija optimizirane topline i minimalne razine trenja u svrhu očuvanja zdravlja kose od korijena do vrhova. Nema naglih promjena temperature čime se osigurava konstantna i ravnomjerna primjena optimalne topline uzduž cijevi tijekom oblikovanja. Cijev je premazana glatkom keramikom kako bi se smanjilo trenje vlasi. Kreirajte savršene kovrče sa zdravijim vrhovima u koje je udahnut novi život.
Keratin je osnovni sastojak vlasi koji ih čini snažnima, zdravima te im osigurava predivan izgled. Keramika je obogaćena keratinom kako bi pružala još bolju njegu kose.
Digitalni zaslon s 9 postavki temperature pruža potpunu kontrolu za prilagodbu temperature vašem tipu kose u svrhu sprječavanja oštećenja.
5.0
od 5
66
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Vonsh2010
05/09/2020
Česká republika
Maximální spokojenost
Mám středně dlouhé vlnité vlasy a ráda je nosím rozpuštěné. Kulmu jsem si pořídila, aby mi vlny déle vydržely. Velmi lehce se s ní manipuluje, je bleskurychle nahřátá, oceňuji možnost nastavení teploty. Vlasy nejsou přepálené a zvládne i silnější prameny. Jsem opravdu maximálně spokojená.
Prednosti
Individuální nastavení teploty, lehká manipulace, kvalitní povrch, zvládne i silnější prameny vlasů.
Mane
Nevím o žádných
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za StyleCare BHB871/00 Kulma Sublime Ends
Datum upotrebe 2019-08-05
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za StyleCare BHB871/00 Kulma Sublime Ends
Datum upotrebe 2019-08-05
Ivana5
18/05/2020
Česká republika
Kulma ma skvele funkcie
Kulmu určite odporúčam. Mám vlasy pod plecia, suchšie, na kulme preto oceňujem nastavitelnosť teploty, používam najnižšiu teplotu a vlnky mi vydržia aj 3 dni. Skvelá funkcia je aj časovač. Odporúčam.
Prednosti
Nastavitelnost teploty, casovac
Mane
Ziaden
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za StyleCare BHB872/00 Kulma Glam Shine
Datum upotrebe 2019-05-18
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za StyleCare BHB872/00 Kulma Glam Shine
Datum upotrebe 2019-05-18
Javado
02/08/2018
Česká republika
Spokojenost.
Jsem moc spokojená. Díky nastavitelnosti teploty se nebojím používat i pro své děti, když chtějí vytvořit lokny. Doporučuji.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za StyleCare BHB871/00 Kulma Sublime Ends
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za StyleCare BHB871/00 Kulma Sublime Ends
XXX (Preserve up to 95% of hair moisture)
nakon 2 godine simuliranih uporaba za kovrčanje prosječne europske kose bez ispucalih vrhova pri 180 °C