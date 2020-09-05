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  • Fotografija pojedinosti o proizvodu
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  • Fotografija proizvoda u upotrebi
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Obustavljeno

StyleCareSublime Ends Curler

BHB871/00

5

| (66) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

Istaknite svoje kovrče

Sublime Ends Curler naš je prvi aparat za kovrčanje dizajniran za zaštitu krhkih vrhova prilikom oblikovanja. Zahvaljujući našoj vrhunskoj tehnologiji SplitStop bezbrižno možete kreirati meke kovrče, tako da se više ne morate skrivati i možete biti u centru pažnje.

Pogledajte sve prednosti
DO NOT OVERWRITE THIS ASSET - THIS IS A PLACEHOLDER ASSET USED IN MANY PAGES. IF YOU WANT TO CHANGE THE PLACEHOLDER IN YOUR PAGE, REMOVE IT FROM YOUR ENTRY AND ADD ANOTHER IMAGE.

Preserve up to 95% of hair moisture1

Do 95 % zdravih vrhova vlasi*

Istaknite svoje kovrče

  • Konična cijev od 13 – 25 mm

  • Tehnologija SplitStop

  • Dodatak keratina

  • Digitalne postavke temperature

Tehnologija SplitStop za najbolje sprječavanje ispucalih vrhova

Tehnologija SplitStop za najbolje sprječavanje ispucalih vrhova

Naša tajna za najbolje sprječavanje ispucalih vrhova nova je tehnologija SplitStop. To je jedinstvena kombinacija optimizirane topline i minimalne razine trenja u svrhu očuvanja zdravlja kose od korijena do vrhova. Nema naglih promjena temperature čime se osigurava konstantna i ravnomjerna primjena optimalne topline uzduž cijevi tijekom oblikovanja. Cijev je premazana glatkom keramikom kako bi se smanjilo trenje vlasi. Kreirajte savršene kovrče sa zdravijim vrhovima u koje je udahnut novi život.

Dodatak keratina za bolju njegu

Dodatak keratina za bolju njegu

Keratin je osnovni sastojak vlasi koji ih čini snažnima, zdravima te im osigurava predivan izgled. Keramika je obogaćena keratinom kako bi pružala još bolju njegu kose.

9 digitalnih postavki temperature za potpunu kontrolu

Digitalni zaslon s 9 postavki temperature pruža potpunu kontrolu za prilagodbu temperature vašem tipu kose u svrhu sprječavanja oštećenja.

Tehničke specifikacije

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Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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5.0

od 5

66

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

2
1

05/09/2020

Česká republika

Česká republika

Maximální spokojenost

Mám středně dlouhé vlnité vlasy a ráda je nosím rozpuštěné. Kulmu jsem si pořídila, aby mi vlny déle vydržely. Velmi lehce se s ní manipuluje, je bleskurychle nahřátá, oceňuji možnost nastavení teploty. Vlasy nejsou přepálené a zvládne i silnější prameny. Jsem opravdu maximálně spokojená.

Prednosti

Individuální nastavení teploty, lehká manipulace, kvalitní povrch, zvládne i silnější prameny vlasů.

Mane

Nevím o žádných

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za StyleCare BHB871/00 Kulma Sublime Ends

Datum upotrebe 2019-08-05

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za StyleCare BHB871/00 Kulma Sublime Ends

Datum upotrebe 2019-08-05

18/05/2020

Česká republika

Česká republika

Kulma ma skvele funkcie

Kulmu určite odporúčam. Mám vlasy pod plecia, suchšie, na kulme preto oceňujem nastavitelnosť teploty, používam najnižšiu teplotu a vlnky mi vydržia aj 3 dni. Skvelá funkcia je aj časovač. Odporúčam.

Prednosti

Nastavitelnost teploty, casovac

Mane

Ziaden

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za StyleCare BHB872/00 Kulma Glam Shine

Datum upotrebe 2019-05-18

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za StyleCare BHB872/00 Kulma Glam Shine

Datum upotrebe 2019-05-18

02/08/2018

Česká republika

Česká republika

Spokojenost.

Jsem moc spokojená. Díky nastavitelnosti teploty se nebojím používat i pro své děti, když chtějí vytvořit lokny. Doporučuji.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za StyleCare BHB871/00 Kulma Sublime Ends

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za StyleCare BHB871/00 Kulma Sublime Ends

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Upozorenja

  1. XXX (Preserve up to 95% of hair moisture) 

  1. nakon 2 godine simuliranih uporaba za kovrčanje prosječne europske kose bez ispucalih vrhova pri 180 °C