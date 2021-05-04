Istaknite svoje kovrče
Sublime Ends Curler naš je prvi aparat za kovrčanje dizajniran za zaštitu krhkih vrhova prilikom oblikovanja. Zahvaljujući našoj vrhunskoj tehnologiji SplitStop bezbrižno možete kreirati meke kovrče, tako da se više ne morate skrivati i možete biti u centru pažnje.
Velika cijev od 32 mm
Tehnologija SplitStop
Dodatak keratina
Digitalne postavke temperature
Naša tajna za najbolje sprječavanje ispucalih vrhova nova je tehnologija SplitStop. To je jedinstvena kombinacija optimizirane topline i minimalne razine trenja u svrhu očuvanja zdravlja kose od korijena do vrhova. Nema naglih promjena temperature čime se osigurava konstantna i ravnomjerna primjena optimalne topline uzduž cijevi tijekom oblikovanja. Cijev je premazana glatkom keramikom kako bi se smanjilo trenje vlasi. Kreirajte savršene kovrče sa zdravijim vrhovima u koje je udahnut novi život.
Keratin je osnovni sastojak vlasi koji ih čini snažnima, zdravima te im osigurava predivan izgled. Keramika je obogaćena keratinom kako bi pružala još bolju njegu kose.
Digitalni zaslon s 8 postavki temperature pruža potpunu kontrolu za prilagodbu temperature vašem tipu kose u svrhu sprječavanja oštećenja.
4.6
od 5
9
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
04/05/2021
Česká republika
Po použití jsou vlasy krásně leskle
S výrobkem jsem spokojená, dělá velké vlny, po použití jsou vlasy lesklé, rychle se nahřívá
Prednosti
lesklé vlasy po použití
Mane
při uchycení slabšího pramene vlasů, klip úplně nedoléhá
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za StyleCare BHB868/00 Kulma Sublime Ends
Datum upotrebe 2020-04-04
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za StyleCare BHB868/00 Kulma Sublime Ends
Datum upotrebe 2020-04-04
Terry21
27/02/2019
Česká republika
Jsem maximálně spokojená.
Krasny design, rychle nahřátí a snadne použití diky provedení.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za StyleCare BHB868/00 Kulma Sublime Ends
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za StyleCare BHB868/00 Kulma Sublime Ends
evaevik
28/05/2017
Česká republika
Tuto žehličku na vlasy ráda doporučuji .
Zaujal mně hezký design,kulma je lehká a díky otočnému kabelu se s ní dobře pracuje.Rychle se zahřeje a může se použít.Válec je 32mm,takže dělá hezké větší vlny.Při každodenním používání nejsou konečky vlasů roztřepené.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za StyleCare BHB868/00 Kulma Sublime Ends
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za StyleCare BHB868/00 Kulma Sublime Ends
XXX (Preserve up to 95% of hair moisture)
nakon 2 godine simuliranih uporaba za kovrčanje prosječne europske kose bez ispucalih vrhova pri 180 °C