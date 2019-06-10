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  • Fotografija emocionalne pogodnosti

StyleCare EssentialAparat za uvijanje kose

BHB862/00

5

| (46) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

Sve što vam je potrebno za lepršave kovrče

Nikad nije bilo lakše napraviti prekrasne kovrče. Jednostavno omotajte i oblikujte kosu kako biste dobili kovrče kakve ste uvijek željeli. Keramička obloga vašu će kosu učiniti sjajnijom, lepršavom, glamuroznom i punom života.

Pogledajte sve prednosti
DO NOT OVERWRITE THIS ASSET - THIS IS A PLACEHOLDER ASSET USED IN MANY PAGES. IF YOU WANT TO CHANGE THE PLACEHOLDER IN YOUR PAGE, REMOVE IT FROM YOUR ENTRY AND ADD ANOTHER IMAGE.

Preserve up to 95% of hair moisture1

Sve što vam je potrebno za lepršave kovrče

  • Cijev od 16 mm

  • Temperatura od 200°C

  • Keramički premaz

Cijev od 16mm za lepršave kovrče i spiralne uvojke

Cijev od 16mm za lepršave kovrče i spiralne uvojke

Cijev promjera 16 mm omogućava oblikovanje lepršavih i spiralnih kovrča punih života uz koje ćete izgledati veselo i mladoliko.

Zaštitna keramička obloga za izuzetno nježno oblikovanje

Zaštitna keramička obloga za izuzetno nježno oblikovanje

Zaštitna keramička obloga osigurava ravnomjerno raspoređivanje topline i manje oštećenje kose kako bi kosa bila sjajna i meka.

Visoka temperatura od 200 °C za optimalne rezultate

Visoka temperatura od 200 °C za optimalne rezultate

Visoka temperatura od 200 °C jamči optimalne rezultate, a oštećenje kose svodi na najmanju moguću mjeru.

Tehničke specifikacije

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Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

5.0

od 5

46

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

10/06/2019

Hrvatska

Hrvatska

Odlican i jednostavan proizvod..

Odlican uređaj za te novce.. Jednostavan i učinkovit.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za StyleCare Essential BHB862/00 Aparat za uvijanje kose

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za StyleCare Essential BHB862/00 Aparat za uvijanje kose

05/08/2018

Česká republika

Česká republika

Kvalitní kulma

Výborná kulma, splnila veškerá má očekávání. Je okamžitě nahřátá a bezpečná proti popálení. Kupována pro babičku a naprostá spokojenost. Velkým plusem je dlouhý napájecí kabel.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za StyleCare Essential BHB862/00 Kulma na vlasy

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za StyleCare Essential BHB862/00 Kulma na vlasy

12/01/2023

Polska

Polska

Dobra

Lokówka dobra! Z tego co mówiła siostra loki długo się utrzymują. Muszę i ja przetestować.

Ova recenzija je napravljena za StyleCare Essential BHB862/00 Lokówka

Datum upotrebe 2022-09-12

Ova recenzija je napravljena za StyleCare Essential BHB862/00 Lokówka

Datum upotrebe 2022-09-12

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Upozorenja

  1. XXX (Preserve up to 95% of hair moisture) 