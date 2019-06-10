Sve što vam je potrebno za lepršave kovrče
Nikad nije bilo lakše napraviti prekrasne kovrče. Jednostavno omotajte i oblikujte kosu kako biste dobili kovrče kakve ste uvijek željeli. Keramička obloga vašu će kosu učiniti sjajnijom, lepršavom, glamuroznom i punom života.
Cijev od 16 mm
Temperatura od 200°C
Keramički premaz
Cijev promjera 16 mm omogućava oblikovanje lepršavih i spiralnih kovrča punih života uz koje ćete izgledati veselo i mladoliko.
Zaštitna keramička obloga osigurava ravnomjerno raspoređivanje topline i manje oštećenje kose kako bi kosa bila sjajna i meka.
Visoka temperatura od 200 °C jamči optimalne rezultate, a oštećenje kose svodi na najmanju moguću mjeru.
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5.0
od 5
46
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Templar1
10/06/2019
Hrvatska
Odlican i jednostavan proizvod..
Odlican uređaj za te novce.. Jednostavan i učinkovit.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za StyleCare Essential BHB862/00 Aparat za uvijanje kose
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za StyleCare Essential BHB862/00 Aparat za uvijanje kose
Katuuulka
05/08/2018
Česká republika
Kvalitní kulma
Výborná kulma, splnila veškerá má očekávání. Je okamžitě nahřátá a bezpečná proti popálení. Kupována pro babičku a naprostá spokojenost. Velkým plusem je dlouhý napájecí kabel.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za StyleCare Essential BHB862/00 Kulma na vlasy
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za StyleCare Essential BHB862/00 Kulma na vlasy
Mirella2
12/01/2023
Polska
Dobra
Lokówka dobra! Z tego co mówiła siostra loki długo się utrzymują. Muszę i ja przetestować.
Ova recenzija je napravljena za StyleCare Essential BHB862/00 Lokówka
Datum upotrebe 2022-09-12
Ova recenzija je napravljena za StyleCare Essential BHB862/00 Lokówka
Datum upotrebe 2022-09-12
XXX (Preserve up to 95% of hair moisture)