2 godine jamstva
Rotirajuća četka za volumen
Ioni i turmalin
2 nastavka
Ovaj uređaj za oblikovanje i sušenje snage 1000 W stvara optimalan protok zraka i nježnu snagu sušenja, za prekrasne rezultate svakog dana.
Regeneracija ionima suši kosu bez nakupljanja statičkog elektriciteta. Negativno nabijeni ioni otpuštaju se, smanjujući statički elektricitet, zaglađujući vlasi i povećavajući sjaj kose. Rezultat je sjajna kosa bez statičkog elektriciteta koja izgleda najbolje što može.
Jedinstvena keramička obloga s turmalinom kod aparata za oblikovanje revitalizira kosu tijekom oblikovanja. Ova posebna obloga učinkovito provodi toplinu bez vrućih točaka i unosi sjaj svakim potezom.
4.5
od 5
497
Recenzije
89%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Hele24
11/10/2022
Hrvatska
Dio promocije
Sve što želim u jednom savršenom proizvodu
Ovom proizvodu dajem svih 5 zvijezdica, a da ih je više dala bi mu i 50 zvijezdica, zato što sam godinama tražila takav uređaj za kosu i svi slični proizvodi drugih marki nisu bili niti približno dobri kao ovaj. U potpunosti odrađuje posao i čini kosu savršenom, mekom, zaglađenom i ono što mi se posebno svidjelo je da nakon njega kosa nije oštećena niti izgleda tako. Svakako sam ga preporučila svojim prijateljicama i obitelji, a na preporuku su ga moje 3 prijateljice i majka kupile i također su oduševljene proizvodom. Definitivno sam bila vjerna vašim uređajima te se mnogi mogu pronaći u mom domu, a sigurna sam da će tako biti i ubuduće sa Vašim novitetima.
Prednosti
Zdravlje kose, zaglađenost, dobra frizura, kvaliteta, cijena
Mane
Nisam mu pronašla niti jednu manu
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serije 7000 BHA710/00 Uređaj za sušenje i oblikovanje kose
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serije 7000 BHA710/00 Uređaj za sušenje i oblikovanje kose
Maki31
10/10/2022
Hrvatska
Dio promocije
Usluga + cijena = vrhunski proizvod
Iz razloga sto sam izuzetno zadovoljna. Lako, brzo i vrlo jednostavno. Zasad nisam uocila nikakvu manu i zbog toga sam jako sretna.
Prednosti
Prihvatljiva cijena. Odlican proizvod.
Mane
Zasad nemam.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serije 7000 BHA710/00 Uređaj za sušenje i oblikovanje kose
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serije 7000 BHA710/00 Uređaj za sušenje i oblikovanje kose
Anny123
08/10/2022
Hrvatska
Dio promocije
Odlične značajke!
Četka za kosu je jako praktična i lagana za korištenje. Kvalitetan proizvod.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serije 7000 BHA710/00 Uređaj za sušenje i oblikovanje kose
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serije 7000 BHA710/00 Uređaj za sušenje i oblikovanje kose
XXX (Preserve up to 95% of hair moisture)