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  • Razne mogućnosti oblikovanja za glatku i sjajnu kosu
  • Razne mogućnosti oblikovanja za glatku i sjajnu kosu
  • Razne mogućnosti oblikovanja za glatku i sjajnu kosu
  • Razne mogućnosti oblikovanja za glatku i sjajnu kosu
  • Razne mogućnosti oblikovanja za glatku i sjajnu kosu
  • Razne mogućnosti oblikovanja za glatku i sjajnu kosu
  • Razne mogućnosti oblikovanja za glatku i sjajnu kosu
  • Razne mogućnosti oblikovanja za glatku i sjajnu kosu
  • Razne mogućnosti oblikovanja za glatku i sjajnu kosu
  • Razne mogućnosti oblikovanja za glatku i sjajnu kosu
  • Razne mogućnosti oblikovanja za glatku i sjajnu kosu
  • Razne mogućnosti oblikovanja za glatku i sjajnu kosu
  • Razne mogućnosti oblikovanja za glatku i sjajnu kosu
  • Razne mogućnosti oblikovanja za glatku i sjajnu kosu
  • Razne mogućnosti oblikovanja za glatku i sjajnu kosu
  • Razne mogućnosti oblikovanja za glatku i sjajnu kosu
  • Razne mogućnosti oblikovanja za glatku i sjajnu kosu
  • Razne mogućnosti oblikovanja za glatku i sjajnu kosu
  • Razne mogućnosti oblikovanja za glatku i sjajnu kosu
  • Razne mogućnosti oblikovanja za glatku i sjajnu kosu
  • Razne mogućnosti oblikovanja za glatku i sjajnu kosu
  • Razne mogućnosti oblikovanja za glatku i sjajnu kosu

Serije 7000 Uređaj za sušenje i oblikovanje kose

BHA710/00

4.5
| (497) Recenzije | 89% osoba preporučuje ovaj proizvod
Razne mogućnosti oblikovanja za glatku i sjajnu kosu
Koristite rotirajuću četku za volumen tvrtke Philips za oblikovanje raznih frizura uz istovremeno održavanje kose glatkom i sjajnom. Njezina rotirajuća četka od 50 mm s prirodnim vlaknima daje volumen i lepršavost, dok četka s vlaknima koja se mogu uvući stvara definirane valovite uvojke bez zapetljavanja.
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DO NOT OVERWRITE THIS ASSET - THIS IS A PLACEHOLDER ASSET USED IN MANY PAGES. IF YOU WANT TO CHANGE THE PLACEHOLDER IN YOUR PAGE, REMOVE IT FROM YOUR ENTRY AND ADD ANOTHER IMAGE.

Preserve up to 95% of hair moisture1

Rotirajuća četka za volumen tvrtke Philips s 2 nastavka

Razne mogućnosti oblikovanja za glatku i sjajnu kosu

  • Rotirajuća četka za volumen

  • Ioni i turmalin

  • 2 nastavka

Snaga od 1000 W za predivne rezultate

Snaga od 1000 W za predivne rezultate

Ovaj uređaj za oblikovanje i sušenje snage 1000 W stvara optimalan protok zraka i nježnu snagu sušenja, za prekrasne rezultate svakog dana.

Regeneracija ionima sprječava statički elektricitet i maksimalno povećava sjaj

Regeneracija ionima sprječava statički elektricitet i maksimalno povećava sjaj

Regeneracija ionima suši kosu bez nakupljanja statičkog elektriciteta. Negativno nabijeni ioni otpuštaju se, smanjujući statički elektricitet, zaglađujući vlasi i povećavajući sjaj kose. Rezultat je sjajna kosa bez statičkog elektriciteta koja izgleda najbolje što može.

Keramička obloga s turmalinom povećava sjaj kose

Keramička obloga s turmalinom povećava sjaj kose

Jedinstvena keramička obloga s turmalinom kod aparata za oblikovanje revitalizira kosu tijekom oblikovanja. Ova posebna obloga učinkovito provodi toplinu bez vrućih točaka i unosi sjaj svakim potezom.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.5

od 5

497

Recenzije

89%

osoba preporučuje ovaj proizvod

11/10/2022

Hrvatska

Hrvatska

Sve što želim u jednom savršenom proizvodu

Ovom proizvodu dajem svih 5 zvijezdica, a da ih je više dala bi mu i 50 zvijezdica, zato što sam godinama tražila takav uređaj za kosu i svi slični proizvodi drugih marki nisu bili niti približno dobri kao ovaj. U potpunosti odrađuje posao i čini kosu savršenom, mekom, zaglađenom i ono što mi se posebno svidjelo je da nakon njega kosa nije oštećena niti izgleda tako. Svakako sam ga preporučila svojim prijateljicama i obitelji, a na preporuku su ga moje 3 prijateljice i majka kupile i također su oduševljene proizvodom. Definitivno sam bila vjerna vašim uređajima te se mnogi mogu pronaći u mom domu, a sigurna sam da će tako biti i ubuduće sa Vašim novitetima.

Prednosti

Zdravlje kose, zaglađenost, dobra frizura, kvaliteta, cijena

Mane

Nisam mu pronašla niti jednu manu

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Serije 7000 BHA710/00 Uređaj za sušenje i oblikovanje kose

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Serije 7000 BHA710/00 Uređaj za sušenje i oblikovanje kose

10/10/2022

Hrvatska

Hrvatska

Usluga + cijena = vrhunski proizvod

Iz razloga sto sam izuzetno zadovoljna. Lako, brzo i vrlo jednostavno. Zasad nisam uocila nikakvu manu i zbog toga sam jako sretna.

Prednosti

Prihvatljiva cijena. Odlican proizvod.

Mane

Zasad nemam.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Serije 7000 BHA710/00 Uređaj za sušenje i oblikovanje kose

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Serije 7000 BHA710/00 Uređaj za sušenje i oblikovanje kose

08/10/2022

Hrvatska

Hrvatska

Odlične značajke!

Četka za kosu je jako praktična i lagana za korištenje. Kvalitetan proizvod.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Serije 7000 BHA710/00 Uređaj za sušenje i oblikovanje kose

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Serije 7000 BHA710/00 Uređaj za sušenje i oblikovanje kose

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Upozorenja

  1. XXX (Preserve up to 95% of hair moisture) 