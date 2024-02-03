Različite frizure s njegovanjem ionima
Istovremeno sušite i oblikujte kosu – Air Styler Essential 3000 tvrtke Philips omogućava kreiranje predivnih frizura uz dodatan sjaj s ionskom njegom. Njegova četiri nastavka, prikladna za dugu i kratku kosu osiguravaju jednostavno oblikovanje.
4 nastavka
Njega ionima
Keramička četka s arganovim uljem
Air Styler sa strujanjem zraka od 800 W za nježno sušenje i oblikovanje. Svakoga dana kreirajte frizure kao iz salona.
Uređaj Airstyler ima keramičke ploče s arganovim uljem koje nježno klize po vašoj kosi i ostavljaju ju svilenkastom i glatkom.
Inovativna plosnata četka za ravnanje, pričvršćena za dršku, omogućava kreiranje predivne ravne frizure prirodnoga izgleda
4.7
od 5
393
Recenzije
95%
osoba preporučuje ovaj proizvod
PavMnu
03/02/2024
Česká republika
Dio promocije
Provjereni kupac
Dobrý
Kulma je fajn, hodnotím kladně. Možná lepší pro kratší vlasy
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 3000 Series BHA310/00 Kulmofén
Datum upotrebe 2024-01-03
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 3000 Series BHA310/00 Kulmofén
Datum upotrebe 2024-01-03
Borůwka
16/11/2023
Česká republika
Kulmofén
Konečně jsem našla pomocníka podle mých představ. Krásně upraví a zároveň vysuší vlasy během pár minut. Moje vlasy jsou jak od kadeřníka
Prednosti
Lehoučký, snadná manipulace, spoustu nástavců, výběr stupňů foukání
Mane
Žádné
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 3000 Series BHA310/00 Kulmofén
Datum upotrebe 2023-10-16
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 3000 Series BHA310/00 Kulmofén
Datum upotrebe 2023-10-16
Bárb123456
05/08/2023
Česká republika
Dio promocije
Provjereni kupac
Super
Výrobek se mi libí už jen kvůli vzhledu - to je u mě rozhodující. Nabízí funkce, se kterými jsem se u jiných výrobků nesetkala, taky u mě rozhodovala cena. Takže poměr cena-výkon dobrý. Má na výběr různé nádstavce. Nejvíc jsem spokojená s kulatým hřebínkovým a s hřebenem. Ovšem úprava vlasů trvá trochu déle, než jsem byla zvyklá u klasického fénu.
Prednosti
Hezký, skladný, funkční
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 3000 Series BHA310/00 Kulmofén
Datum upotrebe 2023-07-05
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 3000 Series BHA310/00 Kulmofén
Datum upotrebe 2023-07-05
XXX (Preserve up to 95% of hair moisture)