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  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija proizvoda u upotrebi
  • Fotografija proizvoda u upotrebi
  • Fotografija proizvoda u upotrebi
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  • Fotografija emocionalne pogodnosti
  • Fotografija emocionalne pogodnosti
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Serije 3000Air Styler

BHA310/00

4.7

| (393) Recenzije | 95% osoba preporučuje ovaj proizvod

Različite frizure s njegovanjem ionima

Istovremeno sušite i oblikujte kosu – Air Styler Essential 3000 tvrtke Philips omogućava kreiranje predivnih frizura uz dodatan sjaj s ionskom njegom. Njegova četiri nastavka, prikladna za dugu i kratku kosu osiguravaju jednostavno oblikovanje.

Pogledajte sve prednosti
DO NOT OVERWRITE THIS ASSET - THIS IS A PLACEHOLDER ASSET USED IN MANY PAGES. IF YOU WANT TO CHANGE THE PLACEHOLDER IN YOUR PAGE, REMOVE IT FROM YOUR ENTRY AND ADD ANOTHER IMAGE.

Preserve up to 95% of hair moisture1

Različite frizure s njegovanjem ionima

  • 4 nastavka

  • Njega ionima

  • Keramička četka s arganovim uljem

Snaga od 800 W za rezultate kao iz salona

Snaga od 800 W za rezultate kao iz salona

Air Styler sa strujanjem zraka od 800 W za nježno sušenje i oblikovanje. Svakoga dana kreirajte frizure kao iz salona.

Četka s arganovim uljem

Četka s arganovim uljem

Uređaj Airstyler ima keramičke ploče s arganovim uljem koje nježno klize po vašoj kosi i ostavljaju ju svilenkastom i glatkom.

Plosnata četka za ravnanje osigurava ravnu frizuru prirodnog izgleda

Inovativna plosnata četka za ravnanje, pričvršćena za dršku, omogućava kreiranje predivne ravne frizure prirodnoga izgleda

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.7

od 5

393

Recenzije

95%

osoba preporučuje ovaj proizvod

03/02/2024

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

Dobrý

Kulma je fajn, hodnotím kladně. Možná lepší pro kratší vlasy

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 3000 Series BHA310/00 Kulmofén

Datum upotrebe 2024-01-03

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 3000 Series BHA310/00 Kulmofén

Datum upotrebe 2024-01-03

16/11/2023

Česká republika

Česká republika

Kulmofén

Konečně jsem našla pomocníka podle mých představ. Krásně upraví a zároveň vysuší vlasy během pár minut. Moje vlasy jsou jak od kadeřníka

Prednosti

Lehoučký, snadná manipulace, spoustu nástavců, výběr stupňů foukání

Mane

Žádné

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 3000 Series BHA310/00 Kulmofén

Datum upotrebe 2023-10-16

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 3000 Series BHA310/00 Kulmofén

Datum upotrebe 2023-10-16

05/08/2023

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

Super

Výrobek se mi libí už jen kvůli vzhledu - to je u mě rozhodující. Nabízí funkce, se kterými jsem se u jiných výrobků nesetkala, taky u mě rozhodovala cena. Takže poměr cena-výkon dobrý. Má na výběr různé nádstavce. Nejvíc jsem spokojená s kulatým hřebínkovým a s hřebenem. Ovšem úprava vlasů trvá trochu déle, než jsem byla zvyklá u klasického fénu.

Prednosti

Hezký, skladný, funkční

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 3000 Series BHA310/00 Kulmofén

Datum upotrebe 2023-07-05

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 3000 Series BHA310/00 Kulmofén

Datum upotrebe 2023-07-05

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Upozorenja

  1. XXX (Preserve up to 95% of hair moisture) 