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  • Jednostavno oblikovanje kose svih duljina
  • Jednostavno oblikovanje kose svih duljina
  • Jednostavno oblikovanje kose svih duljina
  • Jednostavno oblikovanje kose svih duljina
  • Jednostavno oblikovanje kose svih duljina
  • Jednostavno oblikovanje kose svih duljina
  • Jednostavno oblikovanje kose svih duljina
  • Jednostavno oblikovanje kose svih duljina
  • Jednostavno oblikovanje kose svih duljina
  • Jednostavno oblikovanje kose svih duljina
  • Jednostavno oblikovanje kose svih duljina
  • Jednostavno oblikovanje kose svih duljina
  • Jednostavno oblikovanje kose svih duljina
  • Jednostavno oblikovanje kose svih duljina
  • Jednostavno oblikovanje kose svih duljina
  • Jednostavno oblikovanje kose svih duljina
  • Jednostavno oblikovanje kose svih duljina
  • Jednostavno oblikovanje kose svih duljina
  • Jednostavno oblikovanje kose svih duljina
  • Jednostavno oblikovanje kose svih duljina
  • Jednostavno oblikovanje kose svih duljina
  • Jednostavno oblikovanje kose svih duljina
  • Jednostavno oblikovanje kose svih duljina
  • Jednostavno oblikovanje kose svih duljina

Serije 3000Air Styler

BHA301/00

4.7
| (389) Recenzije | 95% osoba preporučuje ovaj proizvod
Jednostavno oblikovanje kose svih duljina
Istovremeno sušite i oblikujte kosu – Air Styler Essential tvrtke Philips omogućava kreiranje predivnih prirodnih stilova, istovremeno njegujući kosu. Njegova tri nastavka, prikladna za dugačku i kratku kosu, osiguravaju jednostavno oblikovanje.
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DO NOT OVERWRITE THIS ASSET - THIS IS A PLACEHOLDER ASSET USED IN MANY PAGES. IF YOU WANT TO CHANGE THE PLACEHOLDER IN YOUR PAGE, REMOVE IT FROM YOUR ENTRY AND ADD ANOTHER IMAGE.

Preserve up to 95% of hair moisture1

Jednostavno oblikovanje kose svih duljina

  • 3 nastavka

  • Keramika s arganovim uljem

Snaga od 800 W za rezultate kao iz salona

Snaga od 800 W za rezultate kao iz salona

Air Styler sa strujanjem zraka od 800 W za nježno sušenje i oblikovanje. Svakoga dana kreirajte frizure kao iz salona.

ThermoBrush od 38 mm za prekrasne valove

ThermoBrush od 38 mm za prekrasne valove

ThermoBrush vrlo je širokog promjera od 38 mm. Širina cijevi ovu četku čini savršenom za oblikovanje glatkih i valovitih frizura.

ThermoBrush od 22 mm za jednostavno kovrčanje

ThermoBrush od 22 mm za jednostavno kovrčanje

ThermoBrush ima mali promjer od 22 mm. Širina cijevi čini je savršenom za jednostavno kovrčanje.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.7

od 5

389

Recenzije

95%

osoba preporučuje ovaj proizvod

15/11/2022

Hrvatska

Hrvatska

Lagana i brza četka!

Brza i lagana četka s kojom začas napravim frizuru!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Serije 3000 BHA301/00 Air Styler

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Serije 3000 BHA301/00 Air Styler

15/11/2022

Hrvatska

Hrvatska

Vrhunska cetka za stiliziranje

Nakon par razlicitih modela isprobanih dobila sam preporuku od frendice za ovu cetku! Stvarno je predobra i vise mi kosa ne izgleda ko metla nego je uvijek lijepo isfenirana i nisam naelektrizirana nakon koristenja!’ Preporucam!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Serije 3000 BHA301/00 Air Styler

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Serije 3000 BHA301/00 Air Styler

15/11/2022

Hrvatska

Hrvatska

Jednostavna frizura

S ovom četkom se baš lako isfeniram, super za svaki dan

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Serije 3000 BHA301/00 Air Styler

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Serije 3000 BHA301/00 Air Styler

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Upozorenja

  1. XXX (Preserve up to 95% of hair moisture) 