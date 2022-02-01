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  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija alternativnog proizvoda
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Obustavljeno

Pedi AdvancedUređaj za pedikuru

BCR430/00

4.6

| (178) Recenzije | 92% osoba preporučuje ovaj proizvod

Glatka stopala od pete do prstiju

Philips Pedi Advanced pruža vam glatka stopala od pete do prstiju. Jedinstveni rotirajući disk i dizajn drške omogućuju jednostavno, precizno i nježno uklanjanje natisaka od pete do prstiju.

Pogledajte sve prednosti

Uz izuzetno precizni disk

Glatka stopala od pete do prstiju

  • S izuzetno preciznim rubom

  • Rotirajući disk

  • Vlažno i suho

  • Bežičan i s punjivom baterijom

Jedinstveni rotirajući disk za glatka stopala od pete do prstiju

Jedinstveni rotirajući disk za glatka stopala od pete do prstiju

Jedinstveni rotirajući disk s izuzetno preciznim rubom osigurava glatka stopala od pete do prstiju. Rotirajući disk i precizni rub omogućuju uklanjanje natisaka na precizan, jednostavan i nježan način bilo na velikim ili manjim područjima.

Nježan tretman za kožu

Nježan tretman za kožu zahvaljujući prirodnom mineralu korundumu koji se nalazi u disku.

Nagrađivani dizajn drške

Nagrađivani dizajn drške

Nagrađivani ergonomski dizajn koji omogućuje lako dosezanje peta i nožnih prstiju.

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Pronađite rezervni dio ili dodatnu opremu

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Dijelovi i dodatni pribor

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.6

od 5

178

Recenzije

92%

osoba preporučuje ovaj proizvod

01/02/2022

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

Praktický a účinný pilník

Oproti mechanickým pilníkům daleko účinnější, šikovně padne do ruky, snadno se čistí a má překvapivou výdrž baterie. Není objemný, lze tedy případně i vzít do cestovního zavazadla.

Prednosti

Praktický, účinný, dobře se drží i ovládá, baterie s výdrží.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Pedi Advanced BCR430/00 Elektrický pilník na chodidla

Datum upotrebe 2021-10-01

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Pedi Advanced BCR430/00 Elektrický pilník na chodidla

Datum upotrebe 2021-10-01

09/08/2021

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

Vynikající

Skvěle funguje, tichý provoz, výborná účinnost, dlouhá výdrž na nabití

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Pedi Advanced BCR430/00 Elektrický pilník na chodidla

Datum upotrebe 2021-04-09

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Pedi Advanced BCR430/00 Elektrický pilník na chodidla

Datum upotrebe 2021-04-09

05/05/2021

Česká republika

Česká republika

Skvělý výrobek

Výrobek používám 14 dní a jsem naprosto spokojená. Pilník se jednoduše ovládá, chodidla jsou krásně hladká.

Prednosti

Jednoduché ovládání, skvělý výsledek.

Mane

Žádné.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Pedi Advanced BCR430/00 Elektrický pilník na chodidla

Datum upotrebe 2021-04-05

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Pedi Advanced BCR430/00 Elektrický pilník na chodidla

Datum upotrebe 2021-04-05

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