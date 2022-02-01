Obustavljeno
Glatka stopala od pete do prstiju
Philips Pedi Advanced pruža vam glatka stopala od pete do prstiju. Jedinstveni rotirajući disk i dizajn drške omogućuju jednostavno, precizno i nježno uklanjanje natisaka od pete do prstiju.
S izuzetno preciznim rubom
Rotirajući disk
Vlažno i suho
Bežičan i s punjivom baterijom
Jedinstveni rotirajući disk s izuzetno preciznim rubom osigurava glatka stopala od pete do prstiju. Rotirajući disk i precizni rub omogućuju uklanjanje natisaka na precizan, jednostavan i nježan način bilo na velikim ili manjim područjima.
Nježan tretman za kožu zahvaljujući prirodnom mineralu korundumu koji se nalazi u disku.
Nagrađivani ergonomski dizajn koji omogućuje lako dosezanje peta i nožnih prstiju.
4.6
od 5
178
Recenzije
92%
osoba preporučuje ovaj proizvod
EvikH
01/02/2022
Česká republika
Dio promocije
Provjereni kupac
Praktický a účinný pilník
Oproti mechanickým pilníkům daleko účinnější, šikovně padne do ruky, snadno se čistí a má překvapivou výdrž baterie. Není objemný, lze tedy případně i vzít do cestovního zavazadla.
Prednosti
Praktický, účinný, dobře se drží i ovládá, baterie s výdrží.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Pedi Advanced BCR430/00 Elektrický pilník na chodidla
Datum upotrebe 2021-10-01
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Pedi Advanced BCR430/00 Elektrický pilník na chodidla
Datum upotrebe 2021-10-01
Pepáč
09/08/2021
Česká republika
Provjereni kupac
Vynikající
Skvěle funguje, tichý provoz, výborná účinnost, dlouhá výdrž na nabití
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Pedi Advanced BCR430/00 Elektrický pilník na chodidla
Datum upotrebe 2021-04-09
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Pedi Advanced BCR430/00 Elektrický pilník na chodidla
Datum upotrebe 2021-04-09
Makyka
05/05/2021
Česká republika
Skvělý výrobek
Výrobek používám 14 dní a jsem naprosto spokojená. Pilník se jednoduše ovládá, chodidla jsou krásně hladká.
Prednosti
Jednoduché ovládání, skvělý výsledek.
Mane
Žádné.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Pedi Advanced BCR430/00 Elektrický pilník na chodidla
Datum upotrebe 2021-04-05
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Pedi Advanced BCR430/00 Elektrický pilník na chodidla
Datum upotrebe 2021-04-05