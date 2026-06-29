2 godine jamstva
Svježe mljevena zrna pružaju najbolju aromu i okus kave.
Samo povucite ručku. Baristina automatski melje, sabija i priprema vašu kavu.
Uklonite portafiltar. Isperite ga. To je sve – spremni ste.
Idealna veličina mljevenja. Precizan tlak. Točno doziranje. Tako se priprema pravi espresso.
Pumpa s tlakom od 16 bara oslobađa punu aromu iz vaših zrna za vaš espresso.
Svježe mljevena zrna kave pružaju najbolju aromu i okus kave. Mljevenje zrna neposredno prije pripreme pretvara vašu svakodnevnu šalicu u nešto posebno. To je razlika između kave i stvarno dobre kave.
Samo povucite ručku. Baristina automatski melje, sabija i priprema vašu kavu. Nisu potrebne nikakve baristine vještine. Sve je riješeno, tako da se možete jednostavno opustiti i uživati u svom espressu ili lungu.
Uklonite portafiltar. Isperite ga. To je sve. Baristina čini čišćenje brzim i intuitivnim. Bez kompliciranih koraka – dizajniran je za jednostavnost i lakoću.
5.0
od 5
31
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Магдалина
29/06/2026
България
умна и лесна за използване!!!
Като заета майка това е огромно улеснение – без мелене, без дозиране, без излишно губене на време. Машината прави всичко вместо теб, а кафето е с невероятен вкус всеки път.
Prednosti
Бърза и лесна за употреба
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Baristina BAR300/60 Машина за еспресо
Date of Use 2026-06-22
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Baristina BAR300/60 Машина за еспресо
Date of Use 2026-06-22
Торино
04/05/2026
България
Ристрето вкъщи :)
Невероятна машина. Замених кафеавтомата с тази компактна машина, която съчетава удобството на автомат и качеството на ръчна кафемашина. Истинско ристрето!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Baristina BAR300/60 Машина за еспресо
Date of Use 2026-02-01
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Baristina BAR300/60 Машина за еспресо
Date of Use 2026-02-01
Pannini_20
13/04/2026
България
Доволен съм, перфектно кафе
Машината прави невероятно кафе! Бях фен на капсулите, но кафето от прясно смлени зърна е много по-ароматно! Мелачката е керамична и много тиха!
Prednosti
Компактна е и лесно се чисти
Mane
Каничката се купува отделно
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Baristina BAR300/60 Машина за еспресо
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Baristina BAR300/60 Машина за еспресо
Energetska oznaka A+ prema švicarskim standardima energetske učinkovitosti.
Isključujući dijelove koji dolaze u dodir s vodom i kavom.