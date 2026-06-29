2 godine jamstva
Novi
Svježe mljevena zrna pružaju najbolju aromu i okus kave.
Samo povucite ručku. Baristina automatski melje, sabija i priprema vašu kavu.
Uklonite portafilter. Isperite ga. To je sve - spremni ste.
Idealna veličina mljevenja. Precizan tlak. Točno doziranje. Tako se pravi pravi espresso.
Pumpa s tlakom od 16 bara oslobađa punu aromu iz vaših zrna za vaš espresso.
Svježe mljevena zrna kave pružaju najbolju aromu i okus kave. Mljevenje zrna neposredno prije pripreme pretvara vašu svakodnevnu šalicu u nešto posebno. To je razlika između kave i zaista dobre kave.
Samo povucite ručku. Baristina automatski melje, sabija i priprema vašu kavu. Nisu potrebne nikakve baristine vještine. Sve je riješeno, tako da se možete jednostavno opustiti i uživati u svom espressu ili lungu.
Uklonite portafilter. Isperite ga. To je sve. Baristina čini čišćenje brzim i intuitivnim. Bez kompliciranih koraka – dizajniran je za jednostavnost i lakoću.
Shvatite recenzije proizvoda
5.0
od 5
65
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Магдалина
29/06/2026
България
умна и лесна за използване!!!
Като заета майка това е огромно улеснение – без мелене, без дозиране, без излишно губене на време. Машината прави всичко вместо теб, а кафето е с невероятен вкус всеки път.
Prednosti
Бърза и лесна за употреба
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Baristina BAR300/60 Машина за еспресо
Date of Use 2026-06-22
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Baristina BAR300/60 Машина за еспресо
Date of Use 2026-06-22
Торино
04/05/2026
България
Ристрето вкъщи :)
Невероятна машина. Замених кафеавтомата с тази компактна машина, която съчетава удобството на автомат и качеството на ръчна кафемашина. Истинско ристрето!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Baristina BAR300/60 Машина за еспресо
Date of Use 2026-02-01
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Baristina BAR300/60 Машина за еспресо
Date of Use 2026-02-01
Viks8888
24/04/2026
България
Отличен!
Приготвянето на еспресо с Baristina е специално преживяване. Вкусът на кафето е отличен, а процесът изобщо не е сложен, бърз е, лесен е и забавен. Дизайнът е компактен, цената отлична, препоръчвам го на всички.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Baristina BAR300/03 Машина за еспресо
Date of Use 2026-03-30
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Baristina BAR300/03 Машина за еспресо
Date of Use 2026-03-30
Energetska oznaka A+ prema švicarskim standardima energetske učinkovitosti.
Isključujući dijelove koji dolaze u dodir s vodom i kavom.