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  • Volite pravi espresso. Mrzite komplikacije?
  • Volite pravi espresso. Mrzite komplikacije?
  • Volite pravi espresso. Mrzite komplikacije?
  • Volite pravi espresso. Mrzite komplikacije?
  • Volite pravi espresso. Mrzite komplikacije?
  • Volite pravi espresso. Mrzite komplikacije?
  • Volite pravi espresso. Mrzite komplikacije?
  • Volite pravi espresso. Mrzite komplikacije?
  • Volite pravi espresso. Mrzite komplikacije?
  • Volite pravi espresso. Mrzite komplikacije?
  • Volite pravi espresso. Mrzite komplikacije?
  • Volite pravi espresso. Mrzite komplikacije?
  • Volite pravi espresso. Mrzite komplikacije?
  • Volite pravi espresso. Mrzite komplikacije?
  • Volite pravi espresso. Mrzite komplikacije?
  • Volite pravi espresso. Mrzite komplikacije?

Novi

BaristinaAparat za espresso

BAR300/03

5
| (65) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod
Volite pravi espresso. Mrzite komplikacije?
Dodajte svoja omiljena zrna kave, povucite ručku i uživajte u nevjerojatnom espressu. Baristina automatski melje zrna za super svježu aromu. Savršeno sabija u portafilter. I priprema pod profesionalnim tlakom. Tako je jednostavno.
Pogledajte sve prednosti

Upoznajte Baristinu.

Volite pravi espresso. Mrzite komplikacije?

  • Svježe mljevena zrna pružaju najbolju aromu i okus kave.

  • Samo povucite ručku. Baristina automatski melje, sabija i priprema vašu kavu.

  • Uklonite portafilter. Isperite ga. To je sve - spremni ste.

  • Idealna veličina mljevenja. Precizan tlak. Točno doziranje. Tako se pravi pravi espresso.

  • Pumpa s tlakom od 16 bara oslobađa punu aromu iz vaših zrna za vaš espresso.

Svježa zrna su najbolja.

Svježa zrna su najbolja.

Svježe mljevena zrna kave pružaju najbolju aromu i okus kave. Mljevenje zrna neposredno prije pripreme pretvara vašu svakodnevnu šalicu u nešto posebno. To je razlika između kave i zaista dobre kave.

Povuci. Pripremi. Uživaj.

Povuci. Pripremi. Uživaj.

Samo povucite ručku. Baristina automatski melje, sabija i priprema vašu kavu. Nisu potrebne nikakve baristine vještine. Sve je riješeno, tako da se možete jednostavno opustiti i uživati u svom espressu ili lungu.

Lako se čisti. Bez muke.

Lako se čisti. Bez muke.

Uklonite portafilter. Isperite ga. To je sve. Baristina čini čišćenje brzim i intuitivnim. Bez kompliciranih koraka – dizajniran je za jednostavnost i lakoću.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

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5.0

od 5

65

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

5
4
3
2
1

Магдалина

29/06/2026

България

умна и лесна за използване!!!

Като заета майка това е огромно улеснение – без мелене, без дозиране, без излишно губене на време. Машината прави всичко вместо теб, а кафето е с невероятен вкус всеки път.

Prednosti

Бърза и лесна за употреба

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Baristina BAR300/60 Машина за еспресо

Date of Use 2026-06-22

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Baristina BAR300/60 Машина за еспресо

Date of Use 2026-06-22

Торино

04/05/2026

България

Ристрето вкъщи :)

Невероятна машина. Замених кафеавтомата с тази компактна машина, която съчетава удобството на автомат и качеството на ръчна кафемашина. Истинско ристрето!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Baristina BAR300/60 Машина за еспресо

Date of Use 2026-02-01

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Baristina BAR300/60 Машина за еспресо

Date of Use 2026-02-01

Viks8888

24/04/2026

България

Отличен!

Приготвянето на еспресо с Baristina е специално преживяване. Вкусът на кафето е отличен, а процесът изобщо не е сложен, бърз е, лесен е и забавен. Дизайнът е компактен, цената отлична, препоръчвам го на всички.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Baristina BAR300/03 Машина за еспресо

Date of Use 2026-03-30

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Baristina BAR300/03 Машина за еспресо

Date of Use 2026-03-30

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Upozorenja

  1. Energetska oznaka A+ prema švicarskim standardima energetske učinkovitosti.

  2. Isključujući dijelove koji dolaze u dodir s vodom i kavom.