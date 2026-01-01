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  • Volite pravi espresso. Mrzite komplikacije?
  • Volite pravi espresso. Mrzite komplikacije?
  • Volite pravi espresso. Mrzite komplikacije?
  • Volite pravi espresso. Mrzite komplikacije?
  • Volite pravi espresso. Mrzite komplikacije?
  • Volite pravi espresso. Mrzite komplikacije?
  • Volite pravi espresso. Mrzite komplikacije?
  • Volite pravi espresso. Mrzite komplikacije?
  • Volite pravi espresso. Mrzite komplikacije?
  • Volite pravi espresso. Mrzite komplikacije?
  • Volite pravi espresso. Mrzite komplikacije?
  • Volite pravi espresso. Mrzite komplikacije?
  • Volite pravi espresso. Mrzite komplikacije?
  • Volite pravi espresso. Mrzite komplikacije?
  • Volite pravi espresso. Mrzite komplikacije?
  • Volite pravi espresso. Mrzite komplikacije?

BaristinaAparat za espresso

BAR300/00

Volite pravi espresso. Mrzite komplikacije?
Dodajte svoja omiljena zrna kave, povucite ručku i uživajte u nevjerojatnom espressu. Baristina automatski melje zrna za super svježu aromu. Savršeno sabija kavu u portafiltar. I priprema je pod profesionalnim tlakom. Tako je jednostavno.
Pogledajte sve prednosti

Upoznajte Baristinu.

Volite pravi espresso. Mrzite komplikacije?

  • Svježe mljevena zrna pružaju najbolju aromu i okus kave.

  • Samo povucite ručku. Baristina automatski melje, sabija i priprema vašu kavu.

  • Uklonite portafiltar. Isperite ga. To je sve - spremni ste.

  • Idealna veličina mljevenja. Precizan tlak. Točno doziranje. Tako se priprema pravi espresso.

  • Pumpa s tlakom od 16 bara oslobađa punu aromu iz zrna kave za vaš espresso.

Svježa zrna su najbolja.

Svježa zrna su najbolja.

Svježe mljevena zrna kave pružaju najbolju aromu i okus kave. Mljevenje zrna neposredno prije pripreme pretvara vašu svakodnevnu šalicu u nešto posebno. To je razlika između kave i stvarno dobre kave.

Povucite. Pripremite. Uživajte.

Povucite. Pripremite. Uživajte.

Samo povucite ručku. Baristina automatski melje, sabija i priprema vašu kavu. Nisu potrebne nikakve baristine vještine. Sve je riješeno, tako da se možete jednostavno opustiti i uživati u svom espressu ili lungu.

Lako se čisti. Bez muke.

Lako se čisti. Bez muke.

Uklonite portafiltar. Isperite ga. To je sve. Baristina čini čišćenje brzim i intuitivnim. Bez kompliciranih koraka – dizajniran je za jednostavnost i lakoću.

Tehničke specifikacije

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Upozorenja

  1. Energetska oznaka A+ prema švicarskim standardima energetske učinkovitosti.

  2. Isključujući dijelove koji dolaze u dodir s vodom i kavom.