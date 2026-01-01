2 godine jamstva
BAR300/00
Svježe mljevena zrna pružaju najbolju aromu i okus kave.
Samo povucite ručku. Baristina automatski melje, sabija i priprema vašu kavu.
Uklonite portafiltar. Isperite ga. To je sve - spremni ste.
Idealna veličina mljevenja. Precizan tlak. Točno doziranje. Tako se priprema pravi espresso.
Pumpa s tlakom od 16 bara oslobađa punu aromu iz zrna kave za vaš espresso.
Svježe mljevena zrna kave pružaju najbolju aromu i okus kave. Mljevenje zrna neposredno prije pripreme pretvara vašu svakodnevnu šalicu u nešto posebno. To je razlika između kave i stvarno dobre kave.
Samo povucite ručku. Baristina automatski melje, sabija i priprema vašu kavu. Nisu potrebne nikakve baristine vještine. Sve je riješeno, tako da se možete jednostavno opustiti i uživati u svom espressu ili lungu.
Uklonite portafiltar. Isperite ga. To je sve. Baristina čini čišćenje brzim i intuitivnim. Bez kompliciranih koraka – dizajniran je za jednostavnost i lakoću.
Recenzije
Energetska oznaka A+ prema švicarskim standardima energetske učinkovitosti.
Isključujući dijelove koji dolaze u dodir s vodom i kavom.