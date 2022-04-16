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  • Uživajte u snažnoj bežičnoj glazbi kamo god krenete
  • Uživajte u snažnoj bežičnoj glazbi kamo god krenete
  • Uživajte u snažnoj bežičnoj glazbi kamo god krenete
  • Uživajte u snažnoj bežičnoj glazbi kamo god krenete
  • Uživajte u snažnoj bežičnoj glazbi kamo god krenete
  • Uživajte u snažnoj bežičnoj glazbi kamo god krenete
  • Uživajte u snažnoj bežičnoj glazbi kamo god krenete
  • Uživajte u snažnoj bežičnoj glazbi kamo god krenete

Obustavljeno

CD Soundmachine

AZ700T/12

3.9
| (17) Recenzije
Uživajte u snažnoj bežičnoj glazbi kamo god krenete
Prijenosni CD Sound Machine tvrtke Philips snažan je zvučni sustav koji možete ponijeti sa sobom kamo god krenete. Oslobodit će vašu glazbu uz bežično NFC povezivanje jednim dodirom i jednostavno Bluetooth uparivanje. Osim toga, svoje pjesme možete reproducirati i s USB, CD i MP3-CD medija.
Pogledajte sve prednosti

Uživajte u snažnoj bežičnoj glazbi kamo god krenete

  • Bluetooth® i NFC

  • USB Direct

  • 12 W

Bežično usmjeravajte glazbu s pametnog telefona uz Bluetooth™

Bežično usmjeravajte glazbu s pametnog telefona uz Bluetooth™

Bluetooth je tehnologija bežične komunikacije kratkog dometa koja je izdržljiva i energetski učinkovita. Tehnologija omogućava jednostavnu bežičnu vezu s uređajima iPod/iPhone/iPad ili drugim Bluetooth uređajima, kao što su pametni telefoni, tableti ili čak prijenosna računala. Tako na ovom zvučniku jednostavno možete uživati u omiljenoj glazbi, zvuku videozapisa ili igri.

Bluetooth uparivanje povezivanjem jednim dodirom uz pametne telefone s podrškom za NFC

Bluetooth uparivanje povezivanjem jednim dodirom uz pametne telefone s podrškom za NFC

Jednostavno uparite Bluetooth uređaje pomoću tehnologije NFC (Near Field Communications) za povezivanje jednim dodirom. Jednostavno prislonite pametni telefon ili tablet s podrškom za NFC uz NFC područje na zvučniku kako biste uključili zvučnik, pokrenite Bluetooth uparivanje i započnite usmjeravanje glazbe.

USB Direct za reprodukciju glazbe u MP3 formatu

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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3.9

od 5

17

Recenzije

2

16/04/2022

Hrvatska

Hrvatska

Proizvod je odličan

Odličan proizvod sa premium karakteristikama i uređaj je za poželjeti.

Prednosti

Odličan zvuk

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za AZ700T CD Soundmachine

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za AZ700T CD Soundmachine

03/11/2020

Česká republika

Česká republika

nemá chybu to to rádio

nemáchybu to to rádio doporučuju všem vše funguje jak má

Prednosti

vše ok

Mane

nic

Ova recenzija je napravljena za AZ700T CD Soundmachine

Ova recenzija je napravljena za AZ700T CD Soundmachine

18/05/2020

Česká republika

Česká republika

Skvělý Zvuk

Již kdysi jsem byl obdarován radiomagnetofonem teto firmy a hraje my uz 28let.Chtel jsem ale vykonejsi zvuk a vykon,moznost prehravat cd/mp3 a moderní design což tento prístroj splnuje a prekonává.Pred koupí jsem prochazel ruzne konkurencni vyrobky a porovnaval si vybavu,vzhled a cenu.Nakonec jsem rozhodl pro tetno dražší model Philips.Zvuk a opravdu super a i dost vykonny,navic má vstup USB a Bluetoth takze v pohode si muzu pustit hudbu primo s Usb nebo pres svuj telefon at uz ulozenou hudbu,nebo ze sítě.Hrozne se my líbí i design.Od displeje po tvar a mrizky reproduktrorů.Jen pri načítání s usb MP3ze zacatku nez nacte prvni stopu to chvíly trvá pak uz skladby hrají jedba za druhou.A to mohou byt hudebni soubory klydne ulozeny ve slozkach.Sparovani pristroje s telefonem jednoduche a spolehlive.Vše v cetne ladeni radia probíhá bez problémů a digitalně.Misto kazetoveho prehravace je pristroj vybaven Cd Prehravacem.Dále jsou tu moznosti upravy zvuku a dalkový ovladac se vsím potrebnym pro snadne a pohodlné ovladaní pristroje.Celkové fakt velká spokojenost

Prednosti

Uvedeny v recenzi

Mane

Asi žádné

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za AZ700T CD Soundmachine

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za AZ700T CD Soundmachine

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