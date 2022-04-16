2 godine jamstva
Obustavljeno
AZ700T/12
Bluetooth® i NFC
USB Direct
12 W
Bluetooth je tehnologija bežične komunikacije kratkog dometa koja je izdržljiva i energetski učinkovita. Tehnologija omogućava jednostavnu bežičnu vezu s uređajima iPod/iPhone/iPad ili drugim Bluetooth uređajima, kao što su pametni telefoni, tableti ili čak prijenosna računala. Tako na ovom zvučniku jednostavno možete uživati u omiljenoj glazbi, zvuku videozapisa ili igri.
Jednostavno uparite Bluetooth uređaje pomoću tehnologije NFC (Near Field Communications) za povezivanje jednim dodirom. Jednostavno prislonite pametni telefon ili tablet s podrškom za NFC uz NFC područje na zvučniku kako biste uključili zvučnik, pokrenite Bluetooth uparivanje i započnite usmjeravanje glazbe.
3.9
od 5
17
Recenzije
Andrija14
16/04/2022
Hrvatska
Proizvod je odličan
Odličan proizvod sa premium karakteristikama i uređaj je za poželjeti.
Prednosti
Odličan zvuk
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za AZ700T CD Soundmachine
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za AZ700T CD Soundmachine
Lemon27
03/11/2020
Česká republika
nemá chybu to to rádio
nemáchybu to to rádio doporučuju všem vše funguje jak má
Prednosti
vše ok
Mane
nic
Ova recenzija je napravljena za AZ700T CD Soundmachine
Ova recenzija je napravljena za AZ700T CD Soundmachine
Jirka B.
18/05/2020
Česká republika
Skvělý Zvuk
Již kdysi jsem byl obdarován radiomagnetofonem teto firmy a hraje my uz 28let.Chtel jsem ale vykonejsi zvuk a vykon,moznost prehravat cd/mp3 a moderní design což tento prístroj splnuje a prekonává.Pred koupí jsem prochazel ruzne konkurencni vyrobky a porovnaval si vybavu,vzhled a cenu.Nakonec jsem rozhodl pro tetno dražší model Philips.Zvuk a opravdu super a i dost vykonny,navic má vstup USB a Bluetoth takze v pohode si muzu pustit hudbu primo s Usb nebo pres svuj telefon at uz ulozenou hudbu,nebo ze sítě.Hrozne se my líbí i design.Od displeje po tvar a mrizky reproduktrorů.Jen pri načítání s usb MP3ze zacatku nez nacte prvni stopu to chvíly trvá pak uz skladby hrají jedba za druhou.A to mohou byt hudebni soubory klydne ulozeny ve slozkach.Sparovani pristroje s telefonem jednoduche a spolehlive.Vše v cetne ladeni radia probíhá bez problémů a digitalně.Misto kazetoveho prehravace je pristroj vybaven Cd Prehravacem.Dále jsou tu moznosti upravy zvuku a dalkový ovladac se vsím potrebnym pro snadne a pohodlné ovladaní pristroje.Celkové fakt velká spokojenost
Prednosti
Uvedeny v recenzi
Mane
Asi žádné
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za AZ700T CD Soundmachine
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za AZ700T CD Soundmachine