Obustavljeno
Snažan prijenosni zvučni sustav
Uživajte u digitalnoj glazbi s prijenosnog uređaja i snažnom zvuku na uređaju Philips AZ3856/12 CD soundmachine – u bilo koje vrijeme i bilo gdje – uz USB Direct, Bass Reflex zvučnike i ukupnu izlaznu snagu od 2 x 4 W RMS.
8 W
USB i kaseta
Digitalno podešavanje
MP3 Link veza omogućava izravnu reprodukciju MP3 sadržaja s prijenosnih reproduktora. Osim prednosti uživanja u omiljenoj glazbi u vrhunskoj kvaliteti zvuka koju pruža audio sustav, MP3 Link je i izuzetno praktičan jer sve što trebate učiniti je priključiti svoj prijenosni MP3 reproduktor u audio sustav.
Način rada USB Direct omogućava jednostavno priključivanje USB uređaja u USB priključnicu na uređaju tvrtke Philips – vaša digitalna glazba reproducirat će se izravno s uređaja tvrtke Philips.
Priključite svoje slušalice u ovaj uređaj tvrtke Philips kako biste imali osobniji doživljaj slušanja kad god to poželite. Priključivanjem slušalica u uređaj možete uživati u omiljenoj glazbi uz odličan zvuk, bez ometanja drugih osoba.
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5.0
od 5
1
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
papamaci
30/10/2016
Magyarország
kiváló
kiváló.kiváló.kiváló.kiváló.kiváló.kiváló.kiváló.kiváló
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za AZ3856 CD Soundmachine
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za AZ3856 CD Soundmachine
Izbjegavajte pretjerano korištenje uređaja pri glasnoći iznad 85 decibela koja vam može oštetiti sluh.