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Obustavljeno

CD Soundmachine

AZ3856/12

5

| (1) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

Snažan prijenosni zvučni sustav

Uživajte u digitalnoj glazbi s prijenosnog uređaja i snažnom zvuku na uređaju Philips AZ3856/12 CD soundmachine – u bilo koje vrijeme i bilo gdje – uz USB Direct, Bass Reflex zvučnike i ukupnu izlaznu snagu od 2 x 4 W RMS.

Pogledajte sve prednosti

s ukupnom izlaznom snagom od 8 W RMS

Snažan prijenosni zvučni sustav

  • 8 W

  • USB i kaseta

  • Digitalno podešavanje

MP3 Link za reprodukciju glazbe s prijenosnog uređaja

MP3 Link za reprodukciju glazbe s prijenosnog uređaja

MP3 Link veza omogućava izravnu reprodukciju MP3 sadržaja s prijenosnih reproduktora. Osim prednosti uživanja u omiljenoj glazbi u vrhunskoj kvaliteti zvuka koju pruža audio sustav, MP3 Link je i izuzetno praktičan jer sve što trebate učiniti je priključiti svoj prijenosni MP3 reproduktor u audio sustav.

USB Direct za reprodukciju glazbe u MP3/WMA formatu

USB Direct za reprodukciju glazbe u MP3/WMA formatu

Način rada USB Direct omogućava jednostavno priključivanje USB uređaja u USB priključnicu na uređaju tvrtke Philips – vaša digitalna glazba reproducirat će se izravno s uređaja tvrtke Philips.

Priključak za stereo slušalice pruža bolji glazbeni užitak

Priključite svoje slušalice u ovaj uređaj tvrtke Philips kako biste imali osobniji doživljaj slušanja kad god to poželite. Priključivanjem slušalica u uređaj možete uživati u omiljenoj glazbi uz odličan zvuk, bez ometanja drugih osoba.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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5.0

od 5

1

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

30/10/2016

Magyarország

Magyarország

kiváló

kiváló.kiváló.kiváló.kiváló.kiváló.kiváló.kiváló.kiváló

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za AZ3856 CD Soundmachine

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za AZ3856 CD Soundmachine

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Upozorenja

  1. Izbjegavajte pretjerano korištenje uređaja pri glasnoći iznad 85 decibela koja vam može oštetiti sluh.