Obustavljeno
Uživajte u glazbi gdje god da idete
Uživate u jednostavnim stvarima u životu i važna vam je praktičnost. Kompaktan i prijenosan, Philips CD Soundmachine omogućava vam uživanje u omiljenoj glazbi zahvaljujući jednostavnim funkcijama.
CD, MP3-CD, USB, FM
Kaseta
2 W
Način rada USB Direct omogućava jednostavno priključivanje USB uređaja u USB priključnicu na uređaju tvrtke Philips – vaša digitalna glazba reproducirat će se izravno s uređaja tvrtke Philips.
0
Uz funkciju "Nasumična reprodukcija / ponavljanje" nećete više morati slušati glazbu istim dosadnim redoslijedom. Nakon prijenosa omiljenih pjesama na reproduktor trebate samo odabrati neki od načina rada, "Shuffle" (nasumična reprodukcija) ili "Repeat" (ponavljanje), i vaše pjesme reproducirat će se redoslijedom koji nudi odabrani način rada. Uživajte u drukčijem i jedinstvenom glazbenom doživljaju svaki put kada uključite reproduktor.
5.0
od 5
2
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Kazik54
21/12/2015
Polska
Doskonały produkt, cieszę się że go kupiłem.
Rewelacyjna jakość dźwięku ze wszystkich dostępnych źródeł. Bardzo zaskoczyła mnie możliwość odtwarzania starych kaset magnetofonowych, co odkryłem już w domu po rozpakowaniu produktu.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za AZ328 Bumbox CD
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za AZ328 Bumbox CD
supermario4ever
06/06/2020
Magyarország
Sok lejátszási lehetőség
Azért döntöttem ezen készülék mellett, mert a mai napig őrzök kazettákat, amiket szívesen hallgatok, ugyanakkor modern eszközökkel is hallgatok zenét. Ezzel a magnóval mindenféle módon lehet zenét hallgatni, és kifejezetten jó minőségben játssza le a zenét. Elégedett vagyok a termékkel.
Prednosti
Rengeteg féle lejátszási mód.
Mane
A hangminőség lehetne jobb.
Ova recenzija je napravljena za AZ328 CD Soundmachine
Datum upotrebe 2018-06-06
Ova recenzija je napravljena za AZ328 CD Soundmachine
Datum upotrebe 2018-06-06