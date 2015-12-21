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Obustavljeno

CD Soundmachine

AZ328/12

5

| (2) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

Uživajte u glazbi gdje god da idete

Uživate u jednostavnim stvarima u životu i važna vam je praktičnost. Kompaktan i prijenosan, Philips CD Soundmachine omogućava vam uživanje u omiljenoj glazbi zahvaljujući jednostavnim funkcijama.

Pogledajte sve prednosti

Uživajte u glazbi gdje god da idete

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • Kaseta

  • 2 W

USB Direct za reprodukciju glazbe u MP3/WMA formatu

USB Direct za reprodukciju glazbe u MP3/WMA formatu

Način rada USB Direct omogućava jednostavno priključivanje USB uređaja u USB priključnicu na uređaju tvrtke Philips – vaša digitalna glazba reproducirat će se izravno s uređaja tvrtke Philips.

Automatsko zaustavljanje, kasetofon

Automatsko zaustavljanje, kasetofon

0

Nasumična reprodukcija CD-a / ponavljanje za osobni doživljaj glazbe

Nasumična reprodukcija CD-a / ponavljanje za osobni doživljaj glazbe

Uz funkciju "Nasumična reprodukcija / ponavljanje" nećete više morati slušati glazbu istim dosadnim redoslijedom. Nakon prijenosa omiljenih pjesama na reproduktor trebate samo odabrati neki od načina rada, "Shuffle" (nasumična reprodukcija) ili "Repeat" (ponavljanje), i vaše pjesme reproducirat će se redoslijedom koji nudi odabrani način rada. Uživajte u drukčijem i jedinstvenom glazbenom doživljaju svaki put kada uključite reproduktor.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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5.0

od 5

2

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

21/12/2015

Polska

Polska

Doskonały produkt, cieszę się że go kupiłem.

Rewelacyjna jakość dźwięku ze wszystkich dostępnych źródeł. Bardzo zaskoczyła mnie możliwość odtwarzania starych kaset magnetofonowych, co odkryłem już w domu po rozpakowaniu produktu.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za AZ328 Bumbox CD

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za AZ328 Bumbox CD

06/06/2020

Magyarország

Magyarország

Sok lejátszási lehetőség

Azért döntöttem ezen készülék mellett, mert a mai napig őrzök kazettákat, amiket szívesen hallgatok, ugyanakkor modern eszközökkel is hallgatok zenét. Ezzel a magnóval mindenféle módon lehet zenét hallgatni, és kifejezetten jó minőségben játssza le a zenét. Elégedett vagyok a termékkel.

Prednosti

Rengeteg féle lejátszási mód.

Mane

A hangminőség lehetne jobb.

Ova recenzija je napravljena za AZ328 CD Soundmachine

Datum upotrebe 2018-06-06

Ova recenzija je napravljena za AZ328 CD Soundmachine

Datum upotrebe 2018-06-06

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