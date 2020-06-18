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  • Uživajte u glazbi gdje god da idete
  • Uživajte u glazbi gdje god da idete
  • Uživajte u glazbi gdje god da idete
  • Uživajte u glazbi gdje god da idete
  • Uživajte u glazbi gdje god da idete
  • Uživajte u glazbi gdje god da idete
  • Uživajte u glazbi gdje god da idete
  • Uživajte u glazbi gdje god da idete
  • Uživajte u glazbi gdje god da idete
  • Uživajte u glazbi gdje god da idete

Obustavljeno

CD Soundmachine

AZ318B/12

5
| (1) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod
Uživajte u glazbi gdje god da idete
Želite li uživati u svojoj glazbenoj zbirci pohranjenoj na prijenosnom uređaju za reprodukciju bez korištenja slušalica? Priključak USB Direct uključite u CD Soundmachine tvrtke Philips i uživajte u svojoj omiljenoj digitalnoj glazbi preko snažnih zvučnika – uvijek i svugdje.
Pogledajte sve prednosti

Uživajte u glazbi gdje god da idete

  • Kompaktan dizajn

  • USB

Dinamičko pojačanje basova za dubok i dramatičan zvuk

Dinamičko pojačanje basova za dubok i dramatičan zvuk

Dinamičko pojačanje basova poboljšava užitak u glazbi naglašavanjem basova na svim razinama glasnoće jednim pritiskom gumba. Najniže frekvencije obično se izgube pri niskoj razini glasnoće, a da se to spriječi, uključuje se dinamičko pojačanje basova radi uživanja u dubokim tonovima, čak i pri tihoj reprodukciji.

Audio ulaz za jednostavnu reprodukciju glazbe s prijenosnih uređaja

Audio ulaz za jednostavnu reprodukciju glazbe s prijenosnih uređaja

Uspostavite jednu jednostavnu vezu i uživajte u cijeloj glazbenoj kolekciji s prijenosnih uređaja i računala. Jednostavno priključite prijenosni uređaj u audio ulaz (3,5 mm) na uređaju tvrtke Philips. Kod računala, veza se obično uspostavlja putem priključnice za slušalice. Nakon povezivanja možete uživati u cijeloj glazbenoj kolekciji izravno preko superiornih zvučnika. Philips jednostavno pruža bolji zvuk.

20 memoriranih stanica

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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5.0

od 5

1

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

18/06/2020

България

България

Страхотен малък и компактен.

Малък, компактен касетофон с доста силни колони. Имах стария модел, но този е по- малък и по-мощен.

Prednosti

Малък, но силен и кристален звък

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za AZ318B CD радиокасетофон

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za AZ318B CD радиокасетофон

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