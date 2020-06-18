2 godine jamstva
Obustavljeno
Kompaktan dizajn
USB
Dinamičko pojačanje basova poboljšava užitak u glazbi naglašavanjem basova na svim razinama glasnoće jednim pritiskom gumba. Najniže frekvencije obično se izgube pri niskoj razini glasnoće, a da se to spriječi, uključuje se dinamičko pojačanje basova radi uživanja u dubokim tonovima, čak i pri tihoj reprodukciji.
Uspostavite jednu jednostavnu vezu i uživajte u cijeloj glazbenoj kolekciji s prijenosnih uređaja i računala. Jednostavno priključite prijenosni uređaj u audio ulaz (3,5 mm) na uređaju tvrtke Philips. Kod računala, veza se obično uspostavlja putem priključnice za slušalice. Nakon povezivanja možete uživati u cijeloj glazbenoj kolekciji izravno preko superiornih zvučnika. Philips jednostavno pruža bolji zvuk.
5.0
od 5
1
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Fen_philips
18/06/2020
България
Страхотен малък и компактен.
Малък, компактен касетофон с доста силни колони. Имах стария модел, но този е по- малък и по-мощен.
Prednosti
Малък, но силен и кристален звък
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za AZ318B CD радиокасетофон
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za AZ318B CD радиокасетофон