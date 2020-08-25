Obustavljeno
AZ215N/12
Uživajte u glazbi gdje god da idete
Uživate u jednostavnim stvarima u životu i važna vam je praktičnost. Kompaktan i prijenosan, Philips CD Soundmachine omogućava vam uživanje u omiljenoj glazbi zahvaljujući jednostavnim funkcijama.
Plava
3 W
Digitalno podešavanje
Tvrtka Philips poznata je po razvoju proizvoda kompatibilnih s mnogim formatima diskova dostupnih na tržištu. Ovaj audiosustav omogućava uživanje u glazbi na CD, CD-R i CD-RW diskovima. CD-RW (CD diskovi s mogućnošću ponovnog zapisivanja) znači da vaš audiosustav može reproducirati CD diskove s mogućnošću snimanja (CD-R) i diskove s mogućnošću presnimavanja (CD-RW). Na CD-R diskove može se zapisivati samo jednom, a mogu se reproducirati na bilo kojem CD reproduktoru audiosadržaja, dok se na CD-RW diskove sadržaj može zapisivati i presnimavati više puta, a mogu se reproducirati na kompatibilnim CD reproduktorima.
2.3
od 5
3
Recenzije
Lemon27
25/08/2020
Česká republika
U výrobku vše ok
vše ok výrobek nemá chybu vše funguje jak má doporučuju znamím
Prednosti
vše ok
Mane
nic
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za AZ215S CD Soundmachine
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za AZ215S CD Soundmachine
Pobjédzan
11/01/2022
Slovensko
Úplne nový výrobok
Úplne nový výrobok, doručený dnes, 11.01.2022 zo zásielkového obchodu OKAY. Po rozbalení výrobku rádio funguje, ale CD prehrávač CD nenačíta a neprehrá. Takže je to prakticky bezcenný produkt. Pokúsim sa ho zajtra reklamovať.
Prednosti
Žiadne
Mane
Nefunkčný prehrávač CD
Ova recenzija je napravljena za AZ215S CD Soundmachine
Datum upotrebe 2021-12-11
Ova recenzija je napravljena za AZ215S CD Soundmachine
Datum upotrebe 2021-12-11
Wiecho
04/06/2024
Polska
Chyba nie o to chodziło.
Mały, lekki, ale nie do przyjęcia. Po pierwsze - mała czułość. W stosunku do innego podobnego odbiornika Philipsa nie odbiera 1/3 stacji. Po drugie - stereofonia bardzo problematyczna - słyszy się prawie jak odbiornik mono - Po trzecie - odtwarzanie CD na wzmacniaczu z pasmem 80 Hz - 16000 Hz to nieporozumienie. Po czwarte - niezrozumiała instrukcja ustawienia programów. Kiedy i jak ustawiamy częstotliwość odbioru stacji dla np.15-tej komórki pamięci ? Czy konieczne jest ustawianie pamieęci w kolejności 1 do 20 ?
Prednosti
mały, lekki
Mane
Wymienione w recenzji
Ova recenzija je napravljena za AZ215S Bumbox CD
Datum upotrebe 2024-05-04
Ova recenzija je napravljena za AZ215S Bumbox CD
Datum upotrebe 2024-05-04