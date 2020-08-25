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Obustavljeno

CD Soundmachine

AZ215N/12

2.3

| (3) Recenzije

Uživajte u glazbi gdje god da idete

Uživate u jednostavnim stvarima u životu i važna vam je praktičnost. Kompaktan i prijenosan, Philips CD Soundmachine omogućava vam uživanje u omiljenoj glazbi zahvaljujući jednostavnim funkcijama.

Pogledajte sve prednosti

Uživajte u glazbi gdje god da idete

  • Plava

  • 3 W

  • Digitalno podešavanje

FM stereo prijemnik

20 memoriranih stanica

Reproducirajte CD, CD-R i CD-RW

Reproducirajte CD, CD-R i CD-RW

Tvrtka Philips poznata je po razvoju proizvoda kompatibilnih s mnogim formatima diskova dostupnih na tržištu. Ovaj audiosustav omogućava uživanje u glazbi na CD, CD-R i CD-RW diskovima. CD-RW (CD diskovi s mogućnošću ponovnog zapisivanja) znači da vaš audiosustav može reproducirati CD diskove s mogućnošću snimanja (CD-R) i diskove s mogućnošću presnimavanja (CD-RW). Na CD-R diskove može se zapisivati samo jednom, a mogu se reproducirati na bilo kojem CD reproduktoru audiosadržaja, dok se na CD-RW diskove sadržaj može zapisivati i presnimavati više puta, a mogu se reproducirati na kompatibilnim CD reproduktorima.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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2.3

od 5

3

Recenzije

4
3
2

25/08/2020

Česká republika

Česká republika

U výrobku vše ok

vše ok výrobek nemá chybu vše funguje jak má doporučuju znamím

Prednosti

vše ok

Mane

nic

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za AZ215S CD Soundmachine

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za AZ215S CD Soundmachine

11/01/2022

Slovensko

Slovensko

Úplne nový výrobok

Úplne nový výrobok, doručený dnes, 11.01.2022 zo zásielkového obchodu OKAY. Po rozbalení výrobku rádio funguje, ale CD prehrávač CD nenačíta a neprehrá. Takže je to prakticky bezcenný produkt. Pokúsim sa ho zajtra reklamovať.

Prednosti

Žiadne

Mane

Nefunkčný prehrávač CD

Ova recenzija je napravljena za AZ215S CD Soundmachine

Datum upotrebe 2021-12-11

Ova recenzija je napravljena za AZ215S CD Soundmachine

Datum upotrebe 2021-12-11

04/06/2024

Polska

Polska

Chyba nie o to chodziło.

Mały, lekki, ale nie do przyjęcia. Po pierwsze - mała czułość. W stosunku do innego podobnego odbiornika Philipsa nie odbiera 1/3 stacji. Po drugie - stereofonia bardzo problematyczna - słyszy się prawie jak odbiornik mono - Po trzecie - odtwarzanie CD na wzmacniaczu z pasmem 80 Hz - 16000 Hz to nieporozumienie. Po czwarte - niezrozumiała instrukcja ustawienia programów. Kiedy i jak ustawiamy częstotliwość odbioru stacji dla np.15-tej komórki pamięci ? Czy konieczne jest ustawianie pamieęci w kolejności 1 do 20 ?

Prednosti

mały, lekki

Mane

Wymienione w recenzji

Ova recenzija je napravljena za AZ215S Bumbox CD

Datum upotrebe 2024-05-04

Ova recenzija je napravljena za AZ215S Bumbox CD

Datum upotrebe 2024-05-04

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