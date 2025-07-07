2 godine jamstva
Obustavljeno
Crna
3 W
Digitalno podešavanje
Tvrtka Philips poznata je po razvoju proizvoda kompatibilnih s mnogim formatima diskova dostupnih na tržištu. Ovaj audiosustav omogućava uživanje u glazbi na CD, CD-R i CD-RW diskovima. CD-RW (CD diskovi s mogućnošću ponovnog zapisivanja) znači da vaš audiosustav može reproducirati CD diskove s mogućnošću snimanja (CD-R) i diskove s mogućnošću presnimavanja (CD-RW). Na CD-R diskove može se zapisivati samo jednom, a mogu se reproducirati na bilo kojem CD reproduktoru audiosadržaja, dok se na CD-RW diskove sadržaj može zapisivati i presnimavati više puta, a mogu se reproducirati na kompatibilnim CD reproduktorima.
Uz funkciju "Nasumična reprodukcija / ponavljanje" nećete više morati slušati glazbu istim dosadnim redoslijedom. Nakon prijenosa omiljenih pjesama na reproduktor trebate samo odabrati neki od načina rada, "Shuffle" (nasumična reprodukcija) ili "Repeat" (ponavljanje), i vaše pjesme reproducirat će se redoslijedom koji nudi odabrani način rada. Uživajte u drukčijem i jedinstvenom glazbenom doživljaju svaki put kada uključite reproduktor.
Značajka programirane reprodukcije s CD medija omogućava vam uživanje u omiljenim pjesmama željenim redoslijedom.
4.7
od 5
3
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Kot w butach
07/07/2025
Polska
Dio promocije
Provjereni kupac
Ma takie funkcje jakich potrzeba
Sprzęt ma służyć i tyle, jego design jest też ok. Menu do ogarnięcia dla każdego
Prednosti
Prostota
Mane
Brak, jest duzy wybór można nabyć bardziej lub mniej zaawansowany
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za AZ215B Bumbox CD
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za AZ215B Bumbox CD
Sadyvla
25/05/2017
Lietuva
Šis produktas turi gerų savybiu
Šis produktas yra nerealei geras puikus nuostabus aš su juo galiu pajusti pati didžiausia malonuma klausytis savo megstamos muzikos
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za AZ215B CD grotuvas
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za AZ215B CD grotuvas
MMarika
04/01/2024
Magyarország
Dio promocije
Provjereni kupac
Megbízható
Könnyen kezelhető,bár a magyar nyelvű használati útmutató elég "szerény"
Prednosti
könnyen kezelhető
Mane
A hangszóró lehetne jobb
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za AZ215B CD Soundmachine
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za AZ215B CD Soundmachine