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  • Uživajte u glazbi gdje god da idete
  • Uživajte u glazbi gdje god da idete
  • Uživajte u glazbi gdje god da idete
  • Uživajte u glazbi gdje god da idete
  • Uživajte u glazbi gdje god da idete
  • Uživajte u glazbi gdje god da idete
  • Uživajte u glazbi gdje god da idete
  • Uživajte u glazbi gdje god da idete

Obustavljeno

CD Soundmachine

AZ215B/12

4.7
| (3) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod
Uživajte u glazbi gdje god da idete
Uživate u jednostavnim stvarima u životu i važna vam je praktičnost. Kompaktan i prijenosan, Philips CD Soundmachine omogućava vam uživanje u omiljenoj glazbi zahvaljujući jednostavnim funkcijama.
Pogledajte sve prednosti

Uživajte u glazbi gdje god da idete

  • Crna

  • 3 W

  • Digitalno podešavanje

Reproducirajte CD, CD-R i CD-RW

Reproducirajte CD, CD-R i CD-RW

Tvrtka Philips poznata je po razvoju proizvoda kompatibilnih s mnogim formatima diskova dostupnih na tržištu. Ovaj audiosustav omogućava uživanje u glazbi na CD, CD-R i CD-RW diskovima. CD-RW (CD diskovi s mogućnošću ponovnog zapisivanja) znači da vaš audiosustav može reproducirati CD diskove s mogućnošću snimanja (CD-R) i diskove s mogućnošću presnimavanja (CD-RW). Na CD-R diskove može se zapisivati samo jednom, a mogu se reproducirati na bilo kojem CD reproduktoru audiosadržaja, dok se na CD-RW diskove sadržaj može zapisivati i presnimavati više puta, a mogu se reproducirati na kompatibilnim CD reproduktorima.

Nasumična reprodukcija CD-a / ponavljanje za osobni doživljaj glazbe

Nasumična reprodukcija CD-a / ponavljanje za osobni doživljaj glazbe

Uz funkciju "Nasumična reprodukcija / ponavljanje" nećete više morati slušati glazbu istim dosadnim redoslijedom. Nakon prijenosa omiljenih pjesama na reproduktor trebate samo odabrati neki od načina rada, "Shuffle" (nasumična reprodukcija) ili "Repeat" (ponavljanje), i vaše pjesme reproducirat će se redoslijedom koji nudi odabrani način rada. Uživajte u drukčijem i jedinstvenom glazbenom doživljaju svaki put kada uključite reproduktor.

Mogućnost program. 20 pjesama s CD-a

Značajka programirane reprodukcije s CD medija omogućava vam uživanje u omiljenim pjesmama željenim redoslijedom.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.7

od 5

3

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

07/07/2025

Polska

Polska

Provjereni kupac

Ma takie funkcje jakich potrzeba

Sprzęt ma służyć i tyle, jego design jest też ok. Menu do ogarnięcia dla każdego

Prednosti

Prostota

Mane

Brak, jest duzy wybór można nabyć bardziej lub mniej zaawansowany

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za AZ215B Bumbox CD

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za AZ215B Bumbox CD

25/05/2017

Lietuva

Lietuva

Šis produktas turi gerų savybiu

Šis produktas yra nerealei geras puikus nuostabus aš su juo galiu pajusti pati didžiausia malonuma klausytis savo megstamos muzikos

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za AZ215B CD grotuvas

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za AZ215B CD grotuvas

04/01/2024

Magyarország

Magyarország

Provjereni kupac

Megbízható

Könnyen kezelhető,bár a magyar nyelvű használati útmutató elég "szerény"

Prednosti

könnyen kezelhető

Mane

A hangszóró lehetne jobb

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za AZ215B CD Soundmachine

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za AZ215B CD Soundmachine

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