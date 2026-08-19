Traka za nošenje i robustan dizajn za odličnu prenosivost

Samo pričvrstite traku za nošenje, prebacite je preko ramena i spremni ste za pokret. AZ1 savršene je veličine za nošenje u zrakoplov pa ga možete nositi na putovanja. Njegov robustan dizajn dovoljno je izdržljiv da odoli zabavi za zabavom, u zatvorenom ili na otvorenom, a upravljačka ploča može se okrenuti na obrnutu stranu kako bi se zaštitila dok ste u pokretu.