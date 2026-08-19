Obustavljeno
AZ1/12
REPRODUCIRAJTE. GLASNO. BILO GDJE
Philips AZ1 omogućava glasnu reprodukciju pjesama s radija, uređaja iPhone/iPad/iPod, CD medija i uređaja koji podržavaju Bluetooth. Zahvaljujući NFC uparivanju jednim dodirom, bežično usmjeravanje glazbe putem Bluetooth veze nikad nije bilo jednostavnije. Priključite mikrofon ili gitaru i zasvirajte.
Bluetooth® i NFC
CD, MP3-CD, FM
USB priključak za reprodukciju/punjenje
40 W, ulaz za mikrofon i gitaru
Digital Sound Control (Digitalna kontrola zvuka) pruža izbor unaprijed podešenih kontrola Jazz, Rock, Pop i Classic koje možete koristiti za optimizaciju frekvencijskih opsega za razne glazbene stilove. Svaki način rada koristi tehnologiju grafičkog ujednačavanja za automatsko podešavanje ravnoteže zvuka i pojačavanje najvažnijih frekvencija zvuka za odabrani glazbeni stil. Konačno, Digital Sound Control olakšava postizanje najboljeg doživljaja glazbe, preciznim podešavanjem ravnoteže zvuka u skladu s vrstom glazbe koju reproducirate.
Bluetooth je tehnologija bežične komunikacije kratkog dometa koja je izdržljiva i energetski učinkovita. Tehnologija omogućava jednostavnu bežičnu vezu s uređajima iPod/iPhone/iPad ili drugim Bluetooth uređajima, kao što su pametni telefoni, tableti ili čak prijenosna računala. Tako na ovom zvučniku jednostavno možete uživati u omiljenoj glazbi i zvuku videozapisa.
Samo pričvrstite traku za nošenje, prebacite je preko ramena i spremni ste za pokret. AZ1 savršene je veličine za nošenje u zrakoplov pa ga možete nositi na putovanja. Njegov robustan dizajn dovoljno je izdržljiv da odoli zabavi za zabavom, u zatvorenom ili na otvorenom, a upravljačka ploča može se okrenuti na obrnutu stranu kako bi se zaštitila dok ste u pokretu.
Recenzije