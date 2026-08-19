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Obustavljeno

CD Soundmachine

AZ1/12

REPRODUCIRAJTE. GLASNO. BILO GDJE

Philips AZ1 omogućava glasnu reprodukciju pjesama s radija, uređaja iPhone/iPad/iPod, CD medija i uređaja koji podržavaju Bluetooth. Zahvaljujući NFC uparivanju jednim dodirom, bežično usmjeravanje glazbe putem Bluetooth veze nikad nije bilo jednostavnije. Priključite mikrofon ili gitaru i zasvirajte.

Pogledajte sve prednosti

uz bežično usmjeravanje glazbe putem Bluetooth veze

REPRODUCIRAJTE. GLASNO. BILO GDJE

  • Bluetooth® i NFC

  • CD, MP3-CD, FM

  • USB priključak za reprodukciju/punjenje

  • 40 W, ulaz za mikrofon i gitaru

Digital Sound Control (Digitalna kontrola zvuka) za optimizirane postavke glazbenog stila

Digital Sound Control (Digitalna kontrola zvuka) za optimizirane postavke glazbenog stila

Digital Sound Control (Digitalna kontrola zvuka) pruža izbor unaprijed podešenih kontrola Jazz, Rock, Pop i Classic koje možete koristiti za optimizaciju frekvencijskih opsega za razne glazbene stilove. Svaki način rada koristi tehnologiju grafičkog ujednačavanja za automatsko podešavanje ravnoteže zvuka i pojačavanje najvažnijih frekvencija zvuka za odabrani glazbeni stil. Konačno, Digital Sound Control olakšava postizanje najboljeg doživljaja glazbe, preciznim podešavanjem ravnoteže zvuka u skladu s vrstom glazbe koju reproducirate.

Bežično usmjeravajte glazbu s bilo kojeg pametnog telefona putem Bluetooth™ veze

Bluetooth je tehnologija bežične komunikacije kratkog dometa koja je izdržljiva i energetski učinkovita. Tehnologija omogućava jednostavnu bežičnu vezu s uređajima iPod/iPhone/iPad ili drugim Bluetooth uređajima, kao što su pametni telefoni, tableti ili čak prijenosna računala. Tako na ovom zvučniku jednostavno možete uživati u omiljenoj glazbi i zvuku videozapisa.

Traka za nošenje i robustan dizajn za odličnu prenosivost

Samo pričvrstite traku za nošenje, prebacite je preko ramena i spremni ste za pokret. AZ1 savršene je veličine za nošenje u zrakoplov pa ga možete nositi na putovanja. Njegov robustan dizajn dovoljno je izdržljiv da odoli zabavi za zabavom, u zatvorenom ili na otvorenom, a upravljačka ploča može se okrenuti na obrnutu stranu kako bi se zaštitila dok ste u pokretu.

Tehničke specifikacije

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