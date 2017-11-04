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Uživajte u snažnoj bežičnoj glazbi kamo god krenete
Prijenosni CD Sound Machine tvrtke Philips snažan je zvučni sustav koji možete ponijeti sa sobom kamo god krenete. Oslobodit će vašu glazbu uz bežično NFC povezivanje jednim dodirom i jednostavno Bluetooth uparivanje. Osim toga, svoje pjesme možete reproducirati i s USB, CD i MP3-CD medija.
Bluetooth® i NFC
USB
Bluetooth je tehnologija bežične komunikacije kratkog dometa koja je izdržljiva i energetski učinkovita. Tehnologija omogućava jednostavnu bežičnu vezu s uređajima iPod/iPhone/iPad ili drugim Bluetooth uređajima, kao što su pametni telefoni, tableti ili čak prijenosna računala. Tako na ovom zvučniku jednostavno možete uživati u omiljenoj glazbi, zvuku videozapisa ili igri.
Sustav Bass Reflex zvučnika stvara dublje basove u kompaktnom sustavu zvučne kutije koji se razlikuje od tradicionalnog sustava s bas kanalom koji je akustički usklađen s wooferom radi poboljšanja reprodukcije niskih frekvencija. Rezultat su dublji basovi uz manja izobličenja. Sustav radi na principu rezonancije zračne mase u bas kanalu i vibracije kao kod tradicionalnog woofera. Uz woofer, ovaj sustav produžuje zvuk niskih frekvencija i stvara novu dimenziju dubine basova.
Uspostavite jednu jednostavnu vezu i uživajte u cijeloj glazbenoj kolekciji s prijenosnih uređaja i računala. Jednostavno priključite prijenosni uređaj u audio ulaz (3,5 mm) na uređaju tvrtke Philips. Kod računala, veza se obično uspostavlja putem priključnice za slušalice. Nakon povezivanja možete uživati u cijeloj glazbenoj kolekciji izravno preko superiornih zvučnika. Philips jednostavno pruža bolji zvuk.
5.0
od 5
2
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
michal36
04/11/2017
Polska
Dobry produkt do domowego użytku
Przyjemny dźwięk. Ładna obudowa. Poręczny uchwyt. Bardzo przydatna funkcja bluetooh. Praca na bateriach zbyt krótka przy korzystaniu z CD. Szkoda żę nie ma numerycznej klawiatury na pilocie
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za AZ1890T Bumbox CD
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za AZ1890T Bumbox CD
iwan27
27/12/2014
Polska
Najlepszy bombox jaki w życiu widziałem.
[Employee of philipsglobal] Polecam wszystkim co szukają niedrogiego sprzętu grającego, bardzo dobra jakość i stylizacja dźwięk dobry multi funkcjonalny.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za AZ1890T Bumbox CD
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za AZ1890T Bumbox CD