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Obustavljeno

CD Soundmachine

AZ1890T/12

5

| (2) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

Uživajte u snažnoj bežičnoj glazbi kamo god krenete

Prijenosni CD Sound Machine tvrtke Philips snažan je zvučni sustav koji možete ponijeti sa sobom kamo god krenete. Oslobodit će vašu glazbu uz bežično NFC povezivanje jednim dodirom i jednostavno Bluetooth uparivanje. Osim toga, svoje pjesme možete reproducirati i s USB, CD i MP3-CD medija.

Pogledajte sve prednosti

Uživajte u snažnoj bežičnoj glazbi kamo god krenete

  • Bluetooth® i NFC

  • USB

Bežično usmjeravajte glazbu s pametnog telefona uz Bluetooth™

Bežično usmjeravajte glazbu s pametnog telefona uz Bluetooth™

Bluetooth je tehnologija bežične komunikacije kratkog dometa koja je izdržljiva i energetski učinkovita. Tehnologija omogućava jednostavnu bežičnu vezu s uređajima iPod/iPhone/iPad ili drugim Bluetooth uređajima, kao što su pametni telefoni, tableti ili čak prijenosna računala. Tako na ovom zvučniku jednostavno možete uživati u omiljenoj glazbi, zvuku videozapisa ili igri.

Sustav zvučnika Bass Reflex odlikuje se snažnim, dubljim basovima

Sustav zvučnika Bass Reflex odlikuje se snažnim, dubljim basovima

Sustav Bass Reflex zvučnika stvara dublje basove u kompaktnom sustavu zvučne kutije koji se razlikuje od tradicionalnog sustava s bas kanalom koji je akustički usklađen s wooferom radi poboljšanja reprodukcije niskih frekvencija. Rezultat su dublji basovi uz manja izobličenja. Sustav radi na principu rezonancije zračne mase u bas kanalu i vibracije kao kod tradicionalnog woofera. Uz woofer, ovaj sustav produžuje zvuk niskih frekvencija i stvara novu dimenziju dubine basova.

Audio ulaz za jednostavnu reprodukciju glazbe s prijenosnih uređaja

Audio ulaz za jednostavnu reprodukciju glazbe s prijenosnih uređaja

Uspostavite jednu jednostavnu vezu i uživajte u cijeloj glazbenoj kolekciji s prijenosnih uređaja i računala. Jednostavno priključite prijenosni uređaj u audio ulaz (3,5 mm) na uređaju tvrtke Philips. Kod računala, veza se obično uspostavlja putem priključnice za slušalice. Nakon povezivanja možete uživati u cijeloj glazbenoj kolekciji izravno preko superiornih zvučnika. Philips jednostavno pruža bolji zvuk.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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5.0

od 5

2

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

04/11/2017

Polska

Polska

Dobry produkt do domowego użytku

Przyjemny dźwięk. Ładna obudowa. Poręczny uchwyt. Bardzo przydatna funkcja bluetooh. Praca na bateriach zbyt krótka przy korzystaniu z CD. Szkoda żę nie ma numerycznej klawiatury na pilocie

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za AZ1890T Bumbox CD

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za AZ1890T Bumbox CD

27/12/2014

Polska

Polska

Najlepszy bombox jaki w życiu widziałem.

[Employee of philipsglobal] Polecam wszystkim co szukają niedrogiego sprzętu grającego, bardzo dobra jakość i stylizacja dźwięk dobry multi funkcjonalny.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za AZ1890T Bumbox CD

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za AZ1890T Bumbox CD

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