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Obustavljeno

CD Soundmachine

AZ1880/12

5

| (1) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

Uživajte u dobrom zvuku sa stilom

Philips CD Soundmachine oslobodit će vašu omiljenu digitalnu glazbu s prijenosnog glazbenog reproduktora i omogućiti uživanje u njoj uz snažan zvuk - bilo kada i bilo gdje. Ima USB Direct i funkciju digitalnog snimanja u MP3 formatu jednim dodirom - računalo nije potrebno.

Pogledajte sve prednosti

Uživajte u dobrom zvuku sa stilom

  • 5 W

  • Kopiranje CD medija

  • Digitalno podešavanje

Kopiranje CD medija za digitalno MP3 snimanje jednim dodirom

Kopiranje CD medija za digitalno MP3 snimanje jednim dodirom

Jednostavno priključite svoj USB uređaj za masovnu pohranu u USB priključnicu na audio sustavu tvrtke Philips i započnite snimanje omiljene glazbe s CD-a na USB uređaj ili MP3 reproduktor - uz odabir jednim dodirom i bez potrebe za računalom.

USB Direct za reprodukciju glazbe u MP3/WMA formatu

USB Direct za reprodukciju glazbe u MP3/WMA formatu

Način rada USB Direct omogućava jednostavno priključivanje USB uređaja u USB priključnicu na uređaju tvrtke Philips – vaša digitalna glazba reproducirat će se izravno s uređaja tvrtke Philips.

Reproducirajte MP3/WMA-CD, CD i CD-RW

Reproducirajte MP3/WMA-CD, CD i CD-RW

Tehnologija kompresije zvuka omogućava smanjivanje velikih datoteka s glazbom do 10 puta, bez radikalnog smanjivanja kvalitete zvuka. MP3 i WMA su dva formata za kompresiju koji omogućavaju uživanje u digitalnoj glazbi na Philips uređaju. Preuzmite pjesme u MP3 ili WMA formatu s ovlaštenih internetskih lokacija za preuzimanje glazbe ili izradite vlastite glazbene datoteke u formatu MP3 ili WMA, kopiranjem glazbe s CD medija i njenim prijenosom na svoj uređaj.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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5.0

od 5

1

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

25/10/2012

Polska

Polska

Doskonały wygląd

Najważniejszym kryterium przy zakupie był wygląd i z niego jestem bardzo zadowolony. Urządzenie stoi w kuchni i słuchamy na nim tylko radia które odbiera znakomicie. Dodatkowym atutem jest to że można je przenosić.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za AZ1880 Bumbox CD

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za AZ1880 Bumbox CD

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