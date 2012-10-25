Obustavljeno
Uživajte u dobrom zvuku sa stilom
Philips CD Soundmachine oslobodit će vašu omiljenu digitalnu glazbu s prijenosnog glazbenog reproduktora i omogućiti uživanje u njoj uz snažan zvuk - bilo kada i bilo gdje. Ima USB Direct i funkciju digitalnog snimanja u MP3 formatu jednim dodirom - računalo nije potrebno.
5 W
Kopiranje CD medija
Digitalno podešavanje
Jednostavno priključite svoj USB uređaj za masovnu pohranu u USB priključnicu na audio sustavu tvrtke Philips i započnite snimanje omiljene glazbe s CD-a na USB uređaj ili MP3 reproduktor - uz odabir jednim dodirom i bez potrebe za računalom.
Način rada USB Direct omogućava jednostavno priključivanje USB uređaja u USB priključnicu na uređaju tvrtke Philips – vaša digitalna glazba reproducirat će se izravno s uređaja tvrtke Philips.
Tehnologija kompresije zvuka omogućava smanjivanje velikih datoteka s glazbom do 10 puta, bez radikalnog smanjivanja kvalitete zvuka. MP3 i WMA su dva formata za kompresiju koji omogućavaju uživanje u digitalnoj glazbi na Philips uređaju. Preuzmite pjesme u MP3 ili WMA formatu s ovlaštenih internetskih lokacija za preuzimanje glazbe ili izradite vlastite glazbene datoteke u formatu MP3 ili WMA, kopiranjem glazbe s CD medija i njenim prijenosom na svoj uređaj.
5.0
od 5
1
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Paweł12344677
25/10/2012
Polska
Doskonały wygląd
Najważniejszym kryterium przy zakupie był wygląd i z niego jestem bardzo zadowolony. Urządzenie stoi w kuchni i słuchamy na nim tylko radia które odbiera znakomicie. Dodatkowym atutem jest to że można je przenosić.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za AZ1880 Bumbox CD
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za AZ1880 Bumbox CD