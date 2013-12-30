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Obustavljeno

CD Soundmachine

AZ1837/12

1

| (1) Recenzije

Uživajte u glazbi gdje god da idete

Praktičan dizajn u skladu s vašim životnim stilom. Uživajte u glazbi iz raznih izvora: USB Direct, MP3-CD, radio.

Pogledajte sve prednosti

Uživajte u glazbi gdje god da idete

  • Dizajn u skladu sa životnim stilom

  • USB

Uživajte u glazbi MP3/WMA formata izravno s prijenosnih USB pogona

Uživajte u glazbi MP3/WMA formata izravno s prijenosnih USB pogona

Jednostavno priključite svoj uređaj u USB ulaz na Hi-Fi sustavu tvrtke Philips. Vaša digitalna glazba reproducirat će se izravno s uređaja. Sada omiljene trenutke možete podijeliti s obitelji i prijateljima.

Reproducirajte MP3/WMA-CD, CD i CD-RW

Reproducirajte MP3/WMA-CD, CD i CD-RW

Tehnologija kompresije zvuka omogućava smanjivanje velikih datoteka s glazbom do 10 puta, bez radikalnog smanjivanja kvalitete zvuka. MP3 i WMA su dva formata za kompresiju koji omogućavaju uživanje u digitalnoj glazbi na Philips uređaju. Preuzmite pjesme u MP3 ili WMA formatu s ovlaštenih internetskih lokacija za preuzimanje glazbe ili izradite vlastite glazbene datoteke u formatu MP3 ili WMA, kopiranjem glazbe s CD medija i njenim prijenosom na svoj uređaj.

MP3 Link za reprodukciju glazbe s prijenosnog uređaja

MP3 Link za reprodukciju glazbe s prijenosnog uređaja

MP3 Link veza omogućava izravnu reprodukciju MP3 sadržaja s prijenosnih reproduktora. Osim prednosti uživanja u omiljenoj glazbi u vrhunskoj kvaliteti zvuka koju pruža audio sustav, MP3 Link je i izuzetno praktičan jer sve što trebate učiniti je priključiti svoj prijenosni MP3 reproduktor u audio sustav.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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1.0

od 5

1

Recenzije

5
4
3
2

30/12/2013

Polska

Polska

Same słabe strony

Jak na oferowaną cenę, produkt niskiej jakości. Występują problemy z odtwarzaniem przy użyciu USB,ma trudności z odczytem, co nie wystepuje w innych urządzeniach.Fatalne przeszukiwanie stacji radiowych, zbyt duża czułość, brak wizualnej identyfikacji.

Ova recenzija je napravljena za AZ1837 Bumbox CD

Ova recenzija je napravljena za AZ1837 Bumbox CD

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