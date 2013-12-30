Obustavljeno
AZ1837/12
Uživajte u glazbi gdje god da idete
Praktičan dizajn u skladu s vašim životnim stilom. Uživajte u glazbi iz raznih izvora: USB Direct, MP3-CD, radio.
Dizajn u skladu sa životnim stilom
USB
Jednostavno priključite svoj uređaj u USB ulaz na Hi-Fi sustavu tvrtke Philips. Vaša digitalna glazba reproducirat će se izravno s uređaja. Sada omiljene trenutke možete podijeliti s obitelji i prijateljima.
Tehnologija kompresije zvuka omogućava smanjivanje velikih datoteka s glazbom do 10 puta, bez radikalnog smanjivanja kvalitete zvuka. MP3 i WMA su dva formata za kompresiju koji omogućavaju uživanje u digitalnoj glazbi na Philips uređaju. Preuzmite pjesme u MP3 ili WMA formatu s ovlaštenih internetskih lokacija za preuzimanje glazbe ili izradite vlastite glazbene datoteke u formatu MP3 ili WMA, kopiranjem glazbe s CD medija i njenim prijenosom na svoj uređaj.
MP3 Link veza omogućava izravnu reprodukciju MP3 sadržaja s prijenosnih reproduktora. Osim prednosti uživanja u omiljenoj glazbi u vrhunskoj kvaliteti zvuka koju pruža audio sustav, MP3 Link je i izuzetno praktičan jer sve što trebate učiniti je priključiti svoj prijenosni MP3 reproduktor u audio sustav.
1.0
od 5
1
Recenzije
Gregory
30/12/2013
Polska
Same słabe strony
Jak na oferowaną cenę, produkt niskiej jakości. Występują problemy z odtwarzaniem przy użyciu USB,ma trudności z odczytem, co nie wystepuje w innych urządzeniach.Fatalne przeszukiwanie stacji radiowych, zbyt duża czułość, brak wizualnej identyfikacji.
Ova recenzija je napravljena za AZ1837 Bumbox CD
Ova recenzija je napravljena za AZ1837 Bumbox CD