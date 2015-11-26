Obustavljeno
AZ1834/12
Uživajte u glazbi gdje god da idete
Elegantnog i prijenosnog dizajna, AZ1834 vam omogućuje uživanje u omiljenim MP3/WMA glazbenim zbirkama pohranjenima na prijenosnim glazbenim uređajima bez uporabe slušalica.
USB
Kompaktni stereo zvučnici pružaju kvalitetan zvuk punog opsega i omogućavaju slobodno slušanje. Uživajte u glazbi u bilo koje vrijeme i bilo gdje zahvaljujući ugrađenim stereo zvučnicima koji pružaju praktično uživanje u reprodukciji glazbe.
Linijski MP3 priključak omogućava izravnu reprodukciju sadržaja u MP3 formatu putem audiosustava. Jednostavnim povezivanjem MP3 reproduktora s audiosustavom putem njegove ugrađene linijske priključnice možete uživati u superiornoj kvaliteti zvuka i reproducirati omiljenu glazbu sa svojeg MP3 reproduktora.
Način rada USB Direct omogućava jednostavno priključivanje USB uređaja u USB priključnicu na uređaju tvrtke Philips – vaša digitalna glazba reproducirat će se izravno s uređaja tvrtke Philips.
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3.7
od 5
3
Recenzije
luki03
26/11/2015
Polska
Elegancki wygląd, czysty dźwięk
Bardzo fajnie się prezentuje, czysty i ładny dźwięk, lecz mógłby być trochę głośniejszy. Szybko wczytuje płyty, jest poręczny i posiada dobre mocne radio.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za AZ1834 Bumbox CD
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za AZ1834 Bumbox CD
mario22271
15/06/2015
Polska
super sprzęt w rozsądnej cenie
Doskonały sprzęcik, prosty w obsłudze i posiadający wszystkie niezbędne funkcje. Jest lekki i naprawdę fajnie wygląda.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za AZ1834 Bumbox CD
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za AZ1834 Bumbox CD
Nalim
06/01/2016
Česká republika
Velké zklamání
Omlouvám se, recenzi jsem ještě nikdy nepsal, ale tohle jsem si prostě nemohl nechat pro sebe. Nejraději bych to šel vrátit, nevím jestli by to šlo, koupil jsem si to do připravované kanceláře již před několika měsíci, ale začal používat až teď. Ale k té recenzi! Zvuk: katastrofa, hned první CD Flash Gordon od Queen a hned v prvních tónech jsem tušil zradu, tedy místo tónů jsem slyšel spíše vrnění reproduktorů. Uklidňoval jsem se, začátek CD Flashe, by mohlo CD přehrávač rozrezonovat, přeci jenom je to malý štěně. Ale bohužel i v dalších skladbách, je jedno jak nahlas, či potichu, zvuk je prostě rozladěný, jakoby přezvučený. No a hned u prvního CD další problém. Kdo znáte Flash Gordon, skladby jsou většinou provázané jedna do druhé bez mezer, jako koncertní CD. Ticho: Takže pokud si chcete poslechnout Album, kde v originále nemají skladby mezeru, tento přehrávač Vám jí s radostí udělá. Je to opravdu příjemné. Hraje skladba, najednou půl vteřiny ticho a potom náhle pokračuje. Nechápu! Nikde jsem nenašel, že by tato funkce šla vypnout. Tlumené začátky skladeb: Pokud skladba začíná náhle hned v plném "zvuku", přehrávač Vám automaticky začátek ztlumí, takže první tóny neuslyšíte. Asi to má být prevence, aby uši nedostali velký náraz, ale mě to nevyhovuje. Hledání stopy: Přehrál jsem asi 15 CD, originálních, žádné kopie, a zatím z 50% se ve 3/4 přehrávač rozhodl, že přestane hrát, ztratí stopu a vyhledává jí. Jo, většinou se našla, pár pokusů a je to, můžeme hrát dál. Samozřejmě jsem neočekával nějaký super výrobek, v této velikosti, ale aby byl zvuk horší, než z nejhoršího notebooku? Vidím to tak, že to dlouho nevydržím a SOUNDMACHINE (ještě ten trefný název) poletí na sběrný dvůr. Omlouvám se Philipsu, ale od Vás si už nic nekoupím.
Ova recenzija je napravljena za AZ1834 CD Soundmachine
Ova recenzija je napravljena za AZ1834 CD Soundmachine