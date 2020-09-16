2 godine jamstva
Obustavljeno
CD
kasetofon
Tvrtka Philips poznata je po razvoju proizvoda kompatibilnih s mnogim formatima diskova dostupnih na tržištu. Ovaj audiosustav omogućava uživanje u glazbi na CD, CD-R i CD-RW diskovima. CD-RW (CD diskovi s mogućnošću ponovnog zapisivanja) znači da vaš audiosustav može reproducirati CD diskove s mogućnošću snimanja (CD-R) i diskove s mogućnošću presnimavanja (CD-RW). Na CD-R diskove može se zapisivati samo jednom, a mogu se reproducirati na bilo kojem CD reproduktoru audiosadržaja, dok se na CD-RW diskove sadržaj može zapisivati i presnimavati više puta, a mogu se reproducirati na kompatibilnim CD reproduktorima.
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Dinamičko pojačanje basova poboljšava užitak u glazbi naglašavanjem basova na svim razinama glasnoće jednim pritiskom gumba. Najniže frekvencije obično se izgube pri niskoj razini glasnoće, a da se to spriječi, uključuje se dinamičko pojačanje basova radi uživanja u dubokim tonovima, čak i pri tihoj reprodukciji.
5.0
od 5
2
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
GoatGamer69
16/09/2020
България
80000000000000 от 10
Прекрасен уред! Прави страхотен звук! Най_добрата пропорция качество и количество!
Prednosti
много са (няма да се съберат)
Mane
никакви
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za AZ127 CD радиокасетофон
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za AZ127 CD радиокасетофон
KERNOW55
08/11/2019
Eesti
Sellel tootel on suurepärased omadused
Kõik vajalik üheskoos! Nüüd ei peagi minu varasemalt ostetud väärtuslikud ning mulle vajalikud kassetid ja CD-id minema ajaloo prügikasti.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za AZ127 CD Soundmachine
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za AZ127 CD Soundmachine