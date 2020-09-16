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  • Uživajte u glazbi gdje god da idete
  • Uživajte u glazbi gdje god da idete
  • Uživajte u glazbi gdje god da idete
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  • Uživajte u glazbi gdje god da idete
  • Uživajte u glazbi gdje god da idete

Obustavljeno

CD Soundmachine

AZ127/12

5
| (2) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod
Uživajte u glazbi gdje god da idete
Uživate u jednostavnim stvarima u životu i važna vam je praktičnost. Elegantan i prijenosan, AZ127 omogućuje vam uživanje u omiljenoj glazbi zahvaljujući jednostavnim funkcijama.
Pogledajte sve prednosti

Uživajte u glazbi gdje god da idete

  • CD

  • kasetofon

Reproducirajte CD, CD-R i CD-RW diskove

Tvrtka Philips poznata je po razvoju proizvoda kompatibilnih s mnogim formatima diskova dostupnih na tržištu. Ovaj audiosustav omogućava uživanje u glazbi na CD, CD-R i CD-RW diskovima. CD-RW (CD diskovi s mogućnošću ponovnog zapisivanja) znači da vaš audiosustav može reproducirati CD diskove s mogućnošću snimanja (CD-R) i diskove s mogućnošću presnimavanja (CD-RW). Na CD-R diskove može se zapisivati samo jednom, a mogu se reproducirati na bilo kojem CD reproduktoru audiosadržaja, dok se na CD-RW diskove sadržaj može zapisivati i presnimavati više puta, a mogu se reproducirati na kompatibilnim CD reproduktorima.

Automatsko zaustavljanje, kasetofon

Automatsko zaustavljanje, kasetofon

0

Dinamičko pojačanje basova za dubok i dramatičan zvuk

Dinamičko pojačanje basova za dubok i dramatičan zvuk

Dinamičko pojačanje basova poboljšava užitak u glazbi naglašavanjem basova na svim razinama glasnoće jednim pritiskom gumba. Najniže frekvencije obično se izgube pri niskoj razini glasnoće, a da se to spriječi, uključuje se dinamičko pojačanje basova radi uživanja u dubokim tonovima, čak i pri tihoj reprodukciji.

Tehničke specifikacije

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Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

5.0

od 5

2

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

16/09/2020

България

България

80000000000000 от 10

Прекрасен уред! Прави страхотен звук! Най_добрата пропорция качество и количество!

Prednosti

много са (няма да се съберат)

Mane

никакви

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za AZ127 CD радиокасетофон

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za AZ127 CD радиокасетофон

08/11/2019

Eesti

Eesti

Sellel tootel on suurepärased omadused

Kõik vajalik üheskoos! Nüüd ei peagi minu varasemalt ostetud väärtuslikud ning mulle vajalikud kassetid ja CD-id minema ajaloo prügikasti.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za AZ127 CD Soundmachine

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za AZ127 CD Soundmachine

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