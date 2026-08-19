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AZ1133 CD Soundmachine

AZ1133/58

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Reproducirajte MP3-CD, CD i CD-R/RW

Reproducirajte MP3-CD, CD i CD-R/RW

MP3 znači "MPEG 1 Audio layer - 7,6 cm (3"). MP3 je revolucionarna tehnologija kompresije pomoću koje se velike digitalne glazbene datoteke mogu smanjiti do 10 puta bez znatnog utjecaja na kvalitetu zvuka. MP3 je postao standardni format audio kompresije koji se koristi na Internetu radi brzog i jednostavnog prijenosa audio datoteka.

FM/MW prijemnik za uživanje u radijskom programu

FM/MW prijemnik za uživanje u radijskom programu

FM/MW (AM) stereo prijemnik

Nasumična reprodukcija CD-a / ponavljanje za osobni doživljaj glazbe

Nasumična reprodukcija CD-a / ponavljanje za osobni doživljaj glazbe

Uz funkciju "Nasumična reprodukcija / ponavljanje" nećete više morati slušati glazbu istim dosadnim redoslijedom. Nakon prijenosa omiljenih pjesama na reproduktor trebate samo odabrati neki od načina rada, "Shuffle" (nasumična reprodukcija) ili "Repeat" (ponavljanje), i vaše pjesme reproducirat će se redoslijedom koji nudi odabrani način rada. Uživajte u drukčijem i jedinstvenom glazbenom doživljaju svaki put kada uključite reproduktor.

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